Nueva York recupera USD 104 millones en propinas para sus repartidores tras frenar a las gigantes de delivery

Uber Eats y DoorDash redujeron las propinas después de la entrada en vigor del pago mínimo en 2023 al ocultar el botón de propina y fijar opciones por debajo del 10% (AFP)

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La ciudad de Nueva York recuperó USD 104 millones en propinas para sus repartidores en solo seis meses, tras obligar a Uber Eats y DoorDash a mostrar de forma visible la opción de dejar propina en sus aplicaciones. La medida, en vigor desde el 26 de enero de 2026, revirtió una práctica que le había costado a los trabajadores de reparto un estimado de USD 550 millones en ingresos perdidos.

El alcalde Zohran Kwame Mamdani lo resumió sin rodeos en su cuenta de X el 29 de julio: “Durante años, las apps de delivery ocultaron el botón de propina para engordar sus propias ganancias, y los trabajadores de reparto pagaron el precio”.

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El tuit del alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, comunica la recuperación de USD 104 millones en propinas para los trabajadores de reparto de plataformas como Uber Eats y DoorDash, tras obligar a las empresas a modificar sus aplicaciones (X NYCMayor)

Qué cambió con la nueva ley

A partir del 26 de enero de 2026, toda app de delivery que opere en Nueva York debe cumplir con tres requisitos concretos al momento del pago:

Mostrar una opción de propina visible y accesible.

Ofrecer la posibilidad de seleccionar un 10% como monto estándar.

Permitir al cliente ingresar un monto personalizado o elegir no dejar propina.

Las plataformas resistieron la medida por vía judicial. El Majority Leader del Concejo Municipal, Shaun Abreu, patrocinó la ley y recordó que “las apps nos demandaron, los jueces nos dieron la razón, y los repartidores ganaron”.

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Cómo las plataformas redujeron las propinas de sus repartidores

El detonante de la crisis fue, paradójicamente, una victoria laboral. Cuando en diciembre de 2023 entró en vigor el estándar de pago mínimo para los cerca de 70.000 trabajadores de reparto de la ciudad, plataformas como Uber Eats y DoorDash respondieron con un ajuste en el diseño de sus aplicaciones: enterraron los menús de propina y fijaron opciones predeterminadas por debajo del 10%.

El reporte oficial de Nueva York y del DCWP indicó que las propinas de los repartidores cayeron un 79% por cambios en el diseño de las apps de delivery (Uber Eats)

El efecto fue inmediato y medible. Las propinas de los repartidores cayeron un 79%, según el reporte oficial publicado el 29 de julio de 2026 por la ciudad de Nueva York y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).

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Shaun Abreu destacó que la justicia respaldó la ley de transparencia en propinas frente a la demanda presentada por las plataformas de delivery (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Esa caída no fue un accidente de diseño: fue una decisión corporativa que transfirió dinero de los bolsillos de los trabajadores a los márgenes de las plataformas.

El impacto en los ingresos de los repartidores

Los números del reporte del DCWP son contundentes. En las cuatro semanas previas a la entrada en vigor de la ley, el promedio de propina por entrega era de USD 1,18. En las cuatro semanas posteriores, esa cifra subió a USD 2,29, un incremento de USD 1,11 por pedido.

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Proyectado al año, ese cambio pone a los 70.000 repartidores de la ciudad en camino de recibir USD 184 millones adicionales en propinas, lo que equivale a unos USD 2.287 más por trabajador.

La infografía de Infobae detalla el crecimiento de las propinas y los ingresos por hora de 70.000 repartidores de aplicaciones en Nueva York, tras una nueva ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro completo es aún más amplio si se toma como punto de partida diciembre de 2023. Desde entonces, los ingresos totales por hora de los repartidores —salario más propinas— pasaron de USD 10,48 a USD 27,32, un alza del 161%.

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El salario mínimo exigido actualmente para este sector es de USD 22,13 por hora, sin contar propinas. En conjunto, el estándar de pago mínimo y la ley de transparencia en propinas acumularon más de USD 2.000 millones en ingresos adicionales para los trabajadores desde 2023, según el mismo reporte.

La demanda no cayó: los pedidos alcanzaron un récord

Uno de los argumentos que las plataformas esgrimieron contra la regulación fue que encarecer el servicio alejaría a los clientes. Los datos refutan esa hipótesis.

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Desde la entrada en vigor de la ley, los consumidores mantuvieron un ritmo de 3,3 millones de órdenes semanales, cifra que supera en 700.000 pedidos el volumen registrado en diciembre de 2023, según el reporte de la ciudad y confirmado por Reuters.

El comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine, fue directo al respecto: “Nueva York es una ciudad que da propina. Los datos son claros: permitir que los consumidores puedan propinar fácilmente beneficia a los trabajadores y fortalece nuestra economía”.

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