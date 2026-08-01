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Cómo ahorrar en el pago de préstamos estudiantiles en EE. UU.: guía para obtener descuentos en la tasa de interés

El Departamento de Educación otorgará una rebaja del 1% a quienes activen el débito automático antes del próximo vencimiento; hasta cuándo es el plazo para inscribirse

Joven con anteojos escribe en un cuaderno espiral con bolígrafo, sentado en un escritorio con libros y un libro abierto, cerca de una ventana.
Los deudores de préstamos estudiantiles federales tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para inscribirse en pagos automáticos y obtener una reducción del 1% en la tasa de interés (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los deudores de préstamos estudiantiles federales tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse en pagos automáticos y obtener una reducción del 1% en su tasa de interés. El beneficio, adoptado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, se extiende hasta el 30 de junio de 2028 y el plazo para inscribirse vence el 30 de septiembre de 2026.

La medida llega en un momento en que aproximadamente 9,5 millones de estadounidenses —uno de cada cinco deudores de préstamos federales— acumulan más de nueve meses de atraso en sus pagos. El gobierno quiere revertir esa tendencia con un incentivo temporal.

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De qué trata el descuento y quién puede acceder

El programa de pago automático permite que el monto mensual del préstamo se descuente directamente de una cuenta corriente o de ahorros. La inscripción es gratuita.

Manos adultas escriben en teclado de laptop plateada. Pantalla muestra interfaz web con botón azul. Escritorio de madera, documento y bolígrafo negro.
El descuento en préstamos estudiantiles federales del Departamento de Educación de Estados Unidos estará vigente hasta el 30 de junio de 2028 para quienes cumplan con la fecha límite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes ya estaban inscritos en pagos automáticos antes de que se anunciara el beneficio ampliado también son elegibles para el descuento del 1%. No es necesario volver a registrarse.

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Para acceder al beneficio, el préstamo debe haber sido emitido después del 1 de julio de 2012. Los préstamos anteriores a esa fecha no califican, independientemente del saldo o del plan de pago vigente.

Cuánto se puede ahorrar según el nivel de deuda

El ahorro varía según el monto adeudado. El Urban Institute, un centro de análisis no partidista, calculó que una reducción de 1 punto porcentual para un deudor con préstamos por USD 5.000 a una tasa de 6,39% representa apenas USD 2 menos al mes durante 10 años.

Diploma enrollado con la palabra 'University' y cinta azul, calculadora negra con pantalla en cero, billetes de dólar con clip, hojas de papel en un escritorio.
El pago automático descuenta la cuota mensual desde una cuenta corriente o de ahorros, no tiene costo y también incluye a quienes ya estaban inscriptos antes del beneficio ampliado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama cambia para quienes deben más. La firma de investigación Education Data Initiative estima que el deudor federal promedio acumula alrededor de USD 40.000. A ese nivel de deuda, la misma reducción de tasa genera un ahorro mensual y total mayor.

Un ejemplo concreto: un estudiante de pregrado con un préstamo al 6,39% vería su tasa bajar a 5,39% hasta mediados de 2028, según datos del Departamento de Educación recogidos por CBS News.

Cómo inscribirse paso a paso

El proceso de registro se completa en el sitio web del administrador del préstamo (loan servicer). Los pasos, según la guía oficial del Departamento de Educación, son:

  • Ingresar a la cuenta del administrador del préstamo.
  • Seleccionar la opción “auto pay” en el menú de navegación.
  • Ingresar los datos bancarios (número de cuenta y de ruta).
  • Confirmar los montos de pago programados.

El trámite no tiene costo y el descuento entra en vigor una vez que el sistema procesa la primera deducción automática.

Beneficios y riesgos del pago automático

Más allá del descuento en la tasa, el pago automático elimina el riesgo de olvidar una cuota y acumular cargos por mora. La puntualidad en los pagos también protege el historial crediticio del deudor.

No obstante, el mecanismo tiene un riesgo concreto que conviene tener presente. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) advierte: “Si olvidas monitorear el saldo de tu cuenta y está muy bajo cuando vence un pago, es posible que debas pagar cargos por sobregiro o fondos insuficientes”.

Para evitarlo, los expertos recomiendan:

  • Programar una alerta bancaria unos días antes de cada fecha de débito.
  • Mantener un colchón mínimo en la cuenta vinculada.
  • Revisar el estado de cuenta mensualmente para detectar descuentos no autorizados.

La meta del gobierno y los números actuales

Hoy, solo el 40% de los deudores de préstamos federales está inscrito en pagos automáticos. El Departamento de Educación quiere duplicar esa cifra hasta aproximadamente el 80%, el nivel registrado antes de la pandemia.

Una mesa de estudio con una laptop abierta mostrando gráficos, una calculadora, papeles con fórmulas, una mochila beige y varias pilas de libros académicos.
El Departamento de Educación busca elevar del 40% al 80% la inscripción en pagos automáticos, una modalidad que evita atrasos pero puede generar cargos por sobregiro o fondos insuficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicholas Kent, subsecretario de Educación, explicó el objetivo al anunciar el beneficio ampliado: “Esta reducción de tasa ayudará a los deudores mientras consideran nuevos planes de pago accesibles y trabajan para saldar sus préstamos a tiempo”, según información oficial recogida por CBS News. Kent también anticipó que el incentivo temporal “mejorará de forma significativa la salud general del portafolio de préstamos estudiantiles federales”.

El plazo para inscribirse y acceder al descuento del 1% vence el 30 de septiembre de 2026, y que el beneficio se extiende hasta el 30 de junio de 2028 para todos los deudores que cumplan con la fecha límite de registro. Los 9,5 millones de deudores actualmente en mora no podrán acceder al descuento mientras mantengan ese estatus.

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