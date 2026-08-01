Se confirmaron en Nueva York más casos del virus Bourbon: Cuales son sus síntomas y cómo prevenirlo

Nueva York confirmó su primer caso del virus Bourbon y reabrió la vigilancia sobre enfermedades transmitidas por garrapatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un caso confirmado del virus Bourbon en Nueva York ha causado inquietud en la comunidad médica y científica por tratarse de una enfermedad rara, potencialmente mortal y sin tratamiento disponible. El virus Bourbon, descubierto hace poco más de una década, se ha propagado en distintas regiones de Estados Unidos, pero hasta ahora no se había detectado en el estado de Nueva York. El hallazgo reabre el debate sobre la vigilancia de enfermedades transmitidas por garrapatas y la importancia de identificar correctamente infecciones emergentes.

El virus Bourbon fue descubierto en 2014, tras la misteriosa enfermedad y posterior fallecimiento de un paciente en el condado de Bourbon, Kansas. Desde ese momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a investigar este nuevo patógeno, que toma su nombre precisamente del lugar donde se identificó el primer caso. La enfermedad se ha reportado desde entonces en el Medio Oeste, la Costa Este y el Sur de los Estados Unidos, aunque en cantidades muy limitadas, lo que refuerza su carácter poco común.

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El virus pertenece a la familia de los thogotovirus y, hasta la fecha, no existe vacuna ni medicamento específico para tratarlo. Se sospecha que la infección ocurre a través de la picadura de garrapatas infectadas, una vía de transmisión que comparte con otras enfermedades más conocidas como la fiebre maculosa o la enfermedad de Lyme.

El virus Bourbon pertenece a la familia de los thogotovirus y no tiene vacuna ni medicamento específico para su prevención o tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente confirmación del primer caso en Nueva York generó alarma entre autoridades sanitarias y residentes locales, ya que hasta ahora el virus no se había documentado en el estado ni en el noreste del país. El caso involucra a Michael Larkin, un hombre de 67 años que reside en Brookhaven Town, Long Island. Larkin detectó dos garrapatas estrella solitaria adheridas a su pierna tras realizar labores de jardinería en su patio trasero. Días después, comenzó a experimentar un deterioro rápido en su salud: dolores de cabeza crónicos e intensos, fatiga extrema e incapacidad para levantarse del sofá.

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“Cada vez me sentía peor”, relató Larkin a CBS News, describiendo cómo, tras pocas horas, la debilidad lo llevó a exigir a su esposa que lo llevara al hospital. Inicialmente, los médicos descartaron la enfermedad de Lyme, otro padecimiento asociado a garrapatas, pero estudios posteriores encabezados por el Dr. Luis Marcos, de Stony Brook Medicine, confirmaron que Larkin padecía la infección por el virus Bourbon, el primero en la historia del estado.

Las dificultades para diagnosticar el virus Bourbon son considerables. Dado que solo se han confirmado unos pocos casos desde su descubrimiento, existen graves limitaciones en las pruebas comerciales capaces de detectar la infección. El Dr. Marcos explicó que la ausencia de herramientas diagnósticas eficaces dificulta tanto la identificación como el manejo clínico de la enfermedad.

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“Sin identificar la causa de una infección, las posibilidades de desarrollar pruebas diagnósticas precisas o tratamientos eficaces son mínimas”, advirtió el especialista en un comunicado de Stony Brook Medicine. Actualmente, la enfermedad solo puede confirmarse mediante estudios de anticuerpos avanzados, lo que requiere la colaboración de laboratorios especializados y prolonga el proceso de diagnóstico. Esta situación complica la atención médica y deja a los pacientes sin opciones terapéuticas, ya que no existen vacunas ni medicamentos aprobados para prevenir o tratar la enfermedad.

Opiniones y advertencias de los expertos sobre el virus Bourbon

Los expertos advirtieron que el virus Bourbon puede estar subdiagnosticado porque sus síntomas se confunden con otras enfermedades transmitidas por garrapatas

La comunidad científica subraya el riesgo de que el virus Bourbon esté más extendido de lo que reflejan los registros oficiales. Según el Dr. Marcos, la enfermedad podría confundirse con facilidad con otros padecimientos transmitidos por garrapatas, como la enfermedad de Lyme, debido a la similitud de síntomas. Un estudio reciente destacó “la necesidad de ampliar la vigilancia viral, las pruebas clínicas y el desarrollo de ensayos” para mejorar la toma de decisiones médicas y avanzar en el entendimiento de las enfermedades transmitidas por garrapatas.

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El experto alertó que, en Long Island y el noreste de Estados Unidos, existen poblaciones densas de garrapatas de la especie Lone Star (Amblyomma americanum), conocidas por ser portadoras del virus Bourbon. “Esto podría ser solo la punta del iceberg”, afirmó, sugiriendo que la falta de diagnósticos precisos podría ocultar una incidencia mucho mayor de la enfermedad en la región y en otras áreas de alto riesgo.

Síntomas y transmisión del virus Bourbon

El virus Bourbon se transmite principalmente por la picadura de garrapatas infectadas, especialmente de la especie Lone Star. Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos e incluyen fiebre, fatiga, sarpullido, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos. Estas manifestaciones clínicas dificultan la distinción con otras enfermedades transmitidas por garrapatas, por lo que los expertos insisten en la importancia de la vigilancia y el desarrollo de mejores pruebas.

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Según los CDC, “no hay vacunas ni medicamentos disponibles para prevenir o tratar la enfermedad del virus Bourbon”, lo que incrementa el riesgo para las personas que residen o pasan tiempo en zonas con alta presencia de garrapatas. La identificación de este primer caso en Nueva York subraya la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y la investigación clínica para evitar consecuencias graves en la salud pública.