Por qué el desfile de los Knicks será el primero de la franquicia pese a los títulos de 1970 y 1973

La ciudad de Nueva York realizó 210 desfiles oficiales desde 1886 y formalizó esta tradición en 1919 con el regreso de los soldados de la Primera Guerra Mundial (AP/Darren Abate).

Nueva York celebrará este jueves con un desfile de confeti por el Cañón de los Héroes a los New York Knicks, campeones de la NBA por primera vez desde 1973, un homenaje inédito para la franquicia: sus dos títulos anteriores no tuvieron la clásica procesión civil, reportaron CBS News y Associated Press.

El equipo neoyorquino venció a los San Antonio Spurs en cinco partidos de las Finales de la NBA y conquistaron el tercer campeonato de su historia. Jalen Brunson fue elegido jugador más valioso de la serie (MVP) tras anotar 45 de los 94 puntos de Nueva York en el quinto encuentro, que selló la consagración en San Antonio.

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El desfile retoma una tradición que comenzó con la Estatua de la Libertad

El término “ticker-tape” de “ticker-tape parade” (desfile de confeti) alude a las tiras de papel de una pulgada de ancho que se usaban para recibir cotizaciones bursátiles por telégrafo, explicó CBS News. Durante los desfiles, esas cintas se arrojaban desde las ventanas y producían el efecto visual que después se combinó con confeti y otros recortes de papel.

La Downtown Alliance, una organización de defensa del Bajo Manhattan, precisó que la costumbre nació a fines del siglo XIX, cuando corredoras de bolsa observaban los desfiles desde sus oficinas y lanzaban ese papel a la calle.

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De acuerdo con CBS News, la primera tuvo lugar en 1886 para conmemorar la inauguración de la Estatua de la Libertad. Posteriormente, según la Downtown Alliance, las primeras celebraciones públicas en las que se lanzó confeti para homenajear a los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial marcaron el inicio de una tradición.

Entre los desfiles destacados figuran los de Charles Lindbergh en 1927 por el primer vuelo transatlántico en solitario sin escalas; Amelia Earhart en 1928 y otra vez en 1932; Jesse Owens y otros integrantes del equipo olímpico de Estados Unidos en 1936; Winston Churchill en 1946; la reina Isabel II en 1957; la tripulación del Apollo 11 en 1969; Nelson Mandela en 1990; y el papa Juan Pablo II en 1979, según CBS News.

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El desfile ticker-tape de Nueva York tomó su nombre de las tiras de papel usadas para las cotizaciones bursátiles por telégrafo, que luego se lanzaban desde las ventanas (REUTERS/David Dee Delgado).

Los títulos de 1970 y 1973 quedaron fuera de la tradición del confeti

No existe una explicación definitiva de por qué los Knicks no tuvieron desfile tras los campeonatos de 1970 y 1973, pero Associated Press sitúa la respuesta en el contexto político y presupuestario de la época. A su vez, muchos negocios en el Bajo Manhattan se vieron afectados por las constantes interrupciones, mientras que parte de la población de Nueva York percibía estas celebraciones como algo repetitivo y carente de autenticidad.

Durante la gestión del entonces alcalde John Lindsay, la ciudad redujo este tipo de festejos y reemplazó varias recepciones masivas por actos más pequeños. Lindsay y su comisionado de eventos públicos John “Bud” Palmer, ex capitán de los Knicks, evitaban los desfiles de confeti para dignatarios visitantes y preferían encuentros más personales y menos costosos. Para 1970, además, Estados Unidos estaba en recesión y el presupuesto municipal para eventos había sido recortado.

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Documentos de la época revelan que Palmer cobraba un salario simbólico de USD 1 y se molestó cuando fue rechazada una factura de USD 372 por materiales usados en el desfile de 1969 que celebró la Serie Mundial de los Mets. Esa suma equivale hoy a unos USD 3.300, estimó Associated Press.

La ciudad tampoco organizó un desfile con confeti para la victoria de los New York Jets en el Super Bowl de 1970. Días antes sí había celebrado con una procesión la histórica órbita lunar de los astronautas del Apolo 8.

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La primera procesión por el Cañón de los Héroes se realizó en 1886 para conmemorar la inauguración de la Estatua de la Libertad (REUTERS/Andrew Kelly).

Cuando los Knicks vencieron a Los Angeles Lakers en 1970, Lindsay envió un telegrama de felicitación y ofreció una recepción en la residencia oficial del alcalde. En 1973, tras otro título ante los Lakers, organizó un acto frente al Ayuntamiento y convocó a los neoyorquinos a asistir, sin embargo, no se realizó el tradicional recorrido por el Cañón de los Héroes.

Más de 2.000 aficionados, en su mayoría jóvenes, acudieron a esa celebración de 1973 y la policía tuvo dificultades para mantener despejada la tribuna de oradores. Lindsay entregó al plantel medallas por el 75 aniversario de la unificación de los cinco distritos de Nueva York en una sola ciudad.

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Las celebraciones deportivas ganaron peso en las décadas siguientes. Antes del desfile previsto para los Knicks, los homenajes más recientes con la tradicional lluvia de papel fueron para las New York Liberty de la WNBA en 2024 y para Gotham FC en 2025, informaron Associated Press y CBS News.