Estados Unidos

Récord de ventas de camisetas y productos de los Knicks tras el histórico título en Nueva York

La franquicia disparó la demanda en Fanatics con picos de más de 8.000 pedidos por minuto durante las 24 horas posteriores a la coronación, un registro inédito entre campeones de las grandes ligas de Estados Unidos

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El título de los New York Knicks cortó una sequía de 53 años y superó en Fanatics las marcas de ventas de campeones como los Chicago Cubs de 2016 y los Philadelphia Eagles de 2025 (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)
El título de los New York Knicks cortó una sequía de 53 años y superó en Fanatics las marcas de ventas de campeones como los Chicago Cubs de 2016 y los Philadelphia Eagles de 2025 (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

La consagración de los New York Knicks como campeones de la NBA generó un fenómeno de consumo inmediato: el equipo neoyorquino estableció un nuevo récord de ventas de merchandising en la plataforma Fanatics, con más de 8.000 pedidos por minuto en las 24 horas posteriores a la obtención del título, según datos confirmados por Sports Business Journal y por Fox Business.

El club, que venía de una sequía de 53 años sin conquistar la liga, batió la marca absoluta de ventas para cualquier equipo campeón de las cuatro grandes ligas de Estados Unidos.

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En Fanatics, nunca antes un campeón había movilizado semejante volumen de demanda en tan poco tiempo, superando los registros anteriores del título de los Chicago Cubs en 2016 y de los Philadelphia Eagles en 2025.

En ese primer día tras el campeonato, los Knicks no solo se convirtieron en el campeón deportivo más vendido en la historia de la empresa, sino que duplicaron ampliamente el mejor desempeño anterior de un campeón de NBA, que correspondía a los Los Angeles Lakers de 2020.

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Ejecutivos de Fanatics señalaron que la tendencia apunta a que la franquicia neoyorquina terminará como la más vendida de todos los tiempos en la plataforma.

Una camiseta blanca de los Knicks, una gorra azul marino con texto naranja y una chaqueta de cuero negra con el logo de los New York Knicks
Los New York Knicks establecieron un récord de ventas de merchandising en Fanatics tras consagrarse campeones de la NBA, con más de 8.000 pedidos por minuto en las 24 horas posteriores al título (Variety)

De acuerdo con ambas publicaciones, la magnitud de la respuesta de los aficionados se notó de inmediato. El pico de más de 8.000 pedidos por minuto marcó un nuevo hito en las estadísticas internas de Fanatics, impulsado por la victoria ante los San Antonio Spurs en el quinto juego de la serie final, disputado el 13 de junio en San Antonio, Texas.

Récord en Fanatics y efecto en la demanda de entradas

El fenómeno de consumo se extendió más allá de la venta directa de indumentaria. El tercer partido de la serie se transformó en el evento deportivo con el precio más alto de reventa de entradas jamás registrado, con un mínimo de ingreso por encima de las cinco cifras, según Fox Business.

De esta manera, el impacto económico de la campaña de los Knicks se sintió tanto en el mercado primario como en el secundario.

Ese movimiento se tradujo en una aceleración inusual de pedidos en una ventana de tiempo corta, un patrón que, según los reportes citados, dejó atrás marcas históricas de otros campeones recientes.

En términos de la propia plataforma, el comportamiento de compra se concentró en el período inmediatamente posterior al cierre de la serie, con picos de actividad que empujaron el registro a niveles inéditos.

La victoria de los Knicks ante los San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales de la NBA, disputado el 13 de junio en Texas, impulsó el pico de demanda en Fanatics (REUTERS/Dylan Martinez)
La victoria de los Knicks ante los San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales de la NBA, disputado el 13 de junio en Texas, impulsó el pico de demanda en Fanatics (REUTERS/Dylan Martinez)

Un camino marcado por remontadas y récords

La serie final estuvo signada por las dificultades: la franquicia de Nueva York remontó desventajas de dos dígitos en cada una de sus victorias.

Según Fox Business, los Knicks pasaron más de 62 minutos por detrás por 10 puntos o más a lo largo de la eliminatoria, pero aun así lograron imponerse y cerrar la serie en cinco encuentros.

La campaña concluyó con una racha de 15 triunfos en los últimos 16 partidos. En ese tramo, el equipo hilvanó 13 victorias consecutivas hasta el tercer partido de la final, momento en que se cortó la seguidilla.

Después, los Knicks evitaron la primera serie de derrotas consecutivas desde la apertura de los playoffs y protagonizaron la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA al levantar una desventaja de 29 puntos.

El base Jalen Brunson fue distinguido con el trofeo Bill Russell al Jugador Más Valioso de las Finales, mientras que Karl-Anthony Towns compartió la celebración con el trofeo Larry O’Brien.

La celebración se traslada a la ciudad y la televisión

Los New York Knicks remontaron desventajas de dos dígitos en cada una de sus victorias y pasaron más de 62 minutos abajo por 10 puntos o más en la serie final (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)
Los New York Knicks remontaron desventajas de dos dígitos en cada una de sus victorias y pasaron más de 62 minutos abajo por 10 puntos o más en la serie final (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

La fiesta oficial en Nueva York está programada para el jueves por la mañana, con un desfile multitudinario. En los festejos previos, Jose Alvarado participó junto al alcalde Zohran Mamdani en el Desfile del Día Puertorriqueño.

El alcance mediático del logro también tendrá un capítulo especial: los Knicks serán protagonistas de un episodio especial de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con la participación de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges, el entrenador Mike Brown y las Knicks City Dancers, según NBC Universal.

La temporada de los Knicks no solo quedará registrada por el final deportivo, sino también por el impacto comercial y cultural que el título desató, con nuevas marcas en el universo del deporte estadounidense.

Sports Business Journal y Fox Business destacaron que el comportamiento de compra en Fanatics reflejó una demanda sostenida desde el cierre de la serie, un indicador que la empresa interpreta como señal de continuidad más allá del pico inicial posterior al campeonato.

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