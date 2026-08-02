Un incendio forestal avivado por el viento provoca evacuaciones en el este de Washington

El Old Trails Fire amenaza a Spokane y puso en riesgo unas 4.000 estructuras en el este del estado de Washington.

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Incendios forestales impulsados por vientos fuertes y temperaturas récord arrasaron en las últimas horas vastas extensiones del estado de Washington, donde el gobernador Bob Ferguson declaró una emergencia estatal y un veto total a las quemas, mientras más de 4.000 bomberos combaten simultáneamente más de una docena de focos activos.

El siniestro con mayor impacto urbano, el llamado Old Trails Fire, amenaza a la ciudad de Spokane y ya puso en riesgo unas 4.000 estructuras.

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Según informó Reuters, la cifra acumulada de terreno consumido por las llamas durante el verano en curso supera las 182.000 hectáreas (equivalentes a 450.000 acres) en todo el estado.

La agencia también precisó que, al cierre de las primeras horas de la noche, solo en el área de Spokane el Old Trails Fire afectaba unas 3.000 acres activas. Ferguson advirtió que las altas temperaturas y los vientos sostenidos durante el fin de semana harán “más difícil” la tarea de los equipos de emergencia.

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Las autoridades de Spokane confirmaron la destrucción de algunas estructuras y pidieron a los residentes acatar las órdenes de evacuación ante el avance del fuego (AP Foto/Young Kwak)

El Old Trails Fire se expande sobre Spokane

El Old Trails Fire nació cerca del mediodía del sábado a partir de la combustión de pastos y arbustos en una zona abierta al noroeste de Spokane, ciudad de aproximadamente 230.000 habitantes en el este de Washington.

Las llamas escalaron con velocidad hacia el norte y el este, cruzaron el río Spokane y forzaron la evacuación de miles de residentes. Columnas de humo cubrieron la región y las llamas de color naranja y rojo eran visibles desde la autopista, reportó The Associated Press.

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Al cierre de la tarde del sábado, el incendio había quemado casi 4 millas cuadradas (unos 10 kilómetros cuadrados) y los bomberos registraban cero por ciento de contención, según Courtney James, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington (DNR, por sus siglas en inglés).

Jessica Watson, también portavoz del DNR para este incendio, confirmó que algunas estructuras ya fueron destruidas, aunque las autoridades no disponían aún de un conteo preciso.

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"Instamos a los residentes de Spokane a acatar las órdenes de evacuación y a mantenerse alertas ante las condiciones cambiantes", declaró James en declaraciones recogidas por AP.

El incendio Old Trails Fire cruzó el río Spokane, forzó la evacuación de miles de residentes y mantenía cero por ciento de contención al cierre de la tarde del sábado.

Infraestructura crítica evacuada y 60.000 hogares sin electricidad

La alcaldesa de Spokane, Lisa Brown, informó que la evacuación no se limitó a zonas residenciales. Entre las instalaciones que debieron desalojar se encuentran plantas de reclamación de agua, una planta de energía de residuos y el hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés).

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Hacia las 15 hora local (22:30 GMT), alrededor de 200 viviendas habían sido evacuadas, aunque Brown advirtió que esa cifra aumentaría. “Son áreas grandes de la ciudad, así que asumo que van a ser más”, señaló la funcionaria en declaraciones difundidas por Reuters.

La empresa de servicios públicos Avista implementó cortes preventivos de energía por el riesgo elevado de incendio. De acuerdo con Stacey McClain, de la División de Manejo de Emergencias del estado de Washington, unos 60.000 clientes quedaron sin suministro eléctrico en el este de Washington.

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Un sistema de fuegos que abarca todo el estado

El Old Trails Fire es uno de los cinco “incendios complejos mayores” que afectan a Washington, según precisó el Ingeniero Forestal Estatal, George Geissler en una conferencia de prensa virtual. El más extenso de todos es el Kaiser Canyon Fire, en el noreste del estado, con aproximadamente 54.000 hectáreas (134.000 acres).

El comisionado de tierras públicas, Dave Upthegrove, subrayó la magnitud del fenómeno: “No es normal. En todo el estado de Washington estamos viendo incendios que arrasan“. Más de 4.000 efectivos provenientes de más de una docena de estados, junto con la Guardia Nacional, fueron movilizados para asistir a los equipos locales.

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El mayor general Gent Welsh, general adjunto de la Guardia Nacional de Washington, anticipó un panorama grave para las próximas horas. “Cuando salga el sol mañana por la mañana, creo que vamos a quedar en shock al ver algunas de las escenas que emergieron”, señaló Welsh.

Más de 4.000 bomberos combaten más de una docena de focos activos en Washington, donde las llamas ya consumieron más de 182.000 hectáreas durante el verano.

La situación se enmarca en un contexto regional más amplio

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de bandera roja de “situación particularmente peligrosa” para el este de Washington. La combinación de temperaturas inusuales y vientos fuertes fue señalada por las autoridades como el factor que exacerbó lo que ya se describe como incendios récord en el estado.

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El fenómeno trasciende las fronteras estatales. En la parte sur de la Columbia Británica, Canadá, casi 34.000 rayos registrados el mes pasado desencadenaron una serie de incendios y órdenes de evacuación. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas fatales ni heridos en relación con los incendios en Washington.