Estados Unidos

La construcción de viviendas en Estados Unidos se desploma a su nivel más bajo en 6 años

El alza en las hipotecas y en los precios externos frenó el ritmo de las obras en mayo. Este parate profundiza el debate sobre el acceso a la vivienda y marca el rumbo de la próxima política monetaria

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La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayó 1,9% en mayo y tocó su nivel más bajo en ocho meses (REUTERS/Mike Blake)
La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayó 1,9% en mayo y tocó su nivel más bajo en ocho meses (REUTERS/Mike Blake)

La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayó en mayo a su nivel más bajo en ocho meses, en un país que ya arrastra un déficit habitacional de 1,2 millones de unidades, mientras los precios de las importaciones subieron. Ambos datos reflejan una economía bajo presión inflacionaria con un mercado inmobiliario que frena el crecimiento.

La caída en la construcción se suma a un desplome en los proyectos multifamiliares, lo que llevó al total de nuevas viviendas iniciadas a su nivel más bajo en seis años. La inversión residencial acumula cinco trimestres consecutivos de contracción.

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La caída en la construcción de viviendas

Las viviendas unifamiliares iniciadas bajaron 1,9% en mayo, hasta una tasa anual ajustada de 882.000 unidades, según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Ese número no se veía desde septiembre del año pasado, de acuerdo a la agencia Reuters.

Infografía con la bandera de Estados Unidos y el armazón de una casa en construcción, atravesada por una flecha naranja descendente.
Mayo 2026 marca el peor registro de construcción de viviendas en seis años, con caídas abruptas en todos los segmentos y un déficit que afecta a millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas hipotecarias subieron más de 50 puntos básicos desde que comenzó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero, según datos de Freddie Mac. El alza del petróleo derivada de ese conflicto elevó la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que elevó el costo del crédito hipotecario.

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El domingo, Washington y Teherán anunciaron un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Antes del conflicto, el mercado inmobiliario ya enfrentaba presión por los aranceles a las importaciones, que elevaron los precios de materiales de construcción y electrodomésticos.

Las caídas en la construcción unifamiliar se concentraron en el Sur y el Oeste del país, mientras que el Noreste y el Medio Oeste registraron aumentos. En términos interanuales, la actividad bajó 6,7% en mayo.

El derrumbe en la construcción multifamiliar

Los proyectos de cinco unidades o más se desplomaron 41,6% en mayo, hasta una tasa de 284.000 unidades. Ese segmento es volátil, pero la magnitud de la caída arrastró al total de viviendas iniciadas a un descenso de 15,4%, hasta 1.177.000 unidades, con una baja interanual de 8,7%.

Los permisos de construcción multifamiliar cayeron 3,5%, hasta 474.000 unidades. El total de permisos bajó 0,7%, hasta 1,413 millón de unidades.

Inventario elevado y escasez estructural

Algunos economistas consideran que la caída en la construcción unifamiliar era necesaria. En diálogo con Reuters, Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander U.S. Capital Markets, sostuvo que “esta reducción debería ayudar a evitar una acumulación no deseada en el inventario de viviendas nuevas”.

El número de viviendas unifamiliares aprobadas pero aún no iniciadas subió 2,1%, hasta 144.000 unidades. Las terminaciones bajaron 1,6%, hasta 872.000 unidades, el nivel más bajo en seis años. El inventario de viviendas en construcción cedió 0,3%, hasta 587.000 unidades.

El déficit habitacional y la crisis de accesibilidad

La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (NAHB) estima que el déficit habitacional nacional ronda 1,2 millones de viviendas. A eso se suman la escasez de mano de obra y de terrenos disponibles, que dificultan una respuesta rápida de los constructores.

“Las políticas deben atender el lado de la oferta en la ecuación habitacional para resolver con éxito la crisis de accesibilidad en Estados Unidos”, afirmó Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial.

Los proyectos multifamiliares se desplomaron 41,6% en mayo y llevaron el total de viviendas iniciadas a su menor nivel en seis años (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Los proyectos multifamiliares se desplomaron 41,6% en mayo y llevaron el total de viviendas iniciadas a su menor nivel en seis años (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Sal Guatieri, economista senior de BMO Capital Markets, dijo a Reuters: “Hay pocas señales de que la construcción de viviendas en Estados Unidos vaya a repuntar pronto”, dado el nivel deprimido de actividad, las tasas hipotecarias elevadas y el exceso de inventario en el Sur del país.

Los permisos para construcción unifamiliar futura subieron 0,6%, hasta 886.000 unidades.

El alza en los precios de importación

Un informe separado de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que los precios de importación subieron 1,9% en mayo, por encima del 1% que esperaban los economistas. En los 12 meses hasta mayo, el alza acumulada fue de 6,7%, el mayor incremento desde agosto de 2022.

Los combustibles importados subieron 12,5% en el mes, tras un alza de 18,6% en abril. Los alimentos importados bajaron 0,1%. Los bienes de capital importados subieron 1,3%, en parte por la demanda de productos extranjeros para satisfacer la expansión en inteligencia artificial.

Abiel Reinhart, economista de JPMorgan, proyectó que la inflación en chips de memoria se moderará hacia fin de año, aunque “continuará trasladándose a productos finales como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes por algún tiempo”.

La Fed y las perspectivas de tasas

La Reserva Federal inició el martes una reunión de política monetaria de dos días.

Los economistas esperan que el banco central mantenga su tasa de referencia en el rango de 3,5%-3,75%, pero que abandone su sesgo hacia la flexibilización monetaria.

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