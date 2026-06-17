La base aérea Edwards identifica a las ocho víctimas del accidente del bombardero B-52 en California

La base aérea Edwards identificó a las ocho víctimas del accidente del bombardero B-52 en California después de notificar a los familiares directos (ABC Affiliate KABC vía REUTERS)

La base aérea Edwards difundió los nombres de las ocho personas que murieron el lunes en el accidente de un B-52 Stratofortress durante una misión de prueba.

El vuelo formaba parte del Programa de Modernización de Radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un plan para mantener operativos estos bombarderos hasta la década de 2050, según la instalación y CBS News.

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La base difundió la identificación pública después de que notificó a los familiares directos, de acuerdo con el procedimiento habitual de las fuerzas armadas, según el comunicado difundido por Edwards.

La base precisó que la tripulación trabajaba como una Fuerza de Pruebas Combinada, un esquema en el que aviadores en servicio activo colaboran con contratistas militares y civiles del gobierno para completar proyectos específicos.

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La investigación formal quedará a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y puede demorar hasta seis meses en alcanzar conclusiones iniciales sobre la causa, según informó la base. Edwards indicó que el aeródromo permanecerá cerrado al menos hasta el jueves y que las pruebas de vuelo se reanudarían a comienzos de la próxima semana.

Quiénes eran las víctimas

El accidente del B-52 ocurrió durante una misión de prueba del Programa de Modernización de Radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (Base de la Fuerza Aérea Edwards)

Entre los fallecidos figuran los oficiales de sistemas de armas el teniente coronel Gabriel Estrella, de 40 años, integrante del Centro de Pruebas y Evaluación Operacional de la Fuerza Aérea en Edwards, y el mayor Alexander Davis, de 34 años, según la base.

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También murieron los pilotos del 419.º Escuadrón de Pruebas el mayor Robert Dee, de 40 años, y el mayor Brad Hovey, de 35 años, de acuerdo con la instalación.

La lista se completó con Jeremy Smith, de 32 años, ingeniero de pruebas de vuelo del 419.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo; Christopher Rischar, de 41, contratista e ingeniero de pruebas de vuelo; el teniente coronel retirado Miles Middleton, de 50, piloto de Boeing; y el coronel Gregory Watson, de 53, oficial de armamento de Boeing y reservista destinado en la Base de la Reserva Conjunta de la Estación Aeronaval en Fort Worth, Texas, según Edwards.

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La misión de prueba y lo que se sabe del siniestro

El B-52 despegó alrededor de las 11:20 y se estrelló poco después sobre la pista, donde el impacto provocó un incendio (ALERTCalifornia/Handout vía REUTERS)

Según informó previamente CBS News, cadena estadounidense, la tripulación se preparaba para una misión de prueba del Programa de Modernización de Radar de la Fuerza Aérea cuando la aeronave despegó alrededor de las 11:20, hora local. Poco después del despegue, el avión se estrelló sobre la pista y se incendió, de acuerdo con ese medio.

En una nota previa sobre el accidente, la propia base había informado en redes sociales que el siniestro ocurrió poco después del despegue y que los servicios de emergencia acudieron de inmediato.

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En ese primer reporte, medios como CNN, cadena estadounidense, y ABC News, cadena estadounidense, señalaron que el avión volaba con ocho personas a bordo y que, según información inicial citada por ambos, el hecho "no fue sobrevivible“.

Las imágenes aéreas registradas tras el impacto mostraron una marca de quemadura sobre la pista y una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

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En un comunicado, el coronel Thomas Tauer, comandante del 412.º Ala de Pruebas, expresó: “Con profunda tristeza y pesar, comparto los nombres de los ocho extraordinarios estadounidenses que perdimos en el accidente del B-52 del lunes”.

En el mismo mensaje, Tauer dijo: “Eran profesionales dedicados, seres queridos y compañeros insustituibles. Estos aviadores eran más que compañeros de trabajo. Eran amigos, mentores, compañeros y valiosos miembros de nuestra familia de Edwards y de la Fuerza Aérea”.

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El coronel James Hayes, subcomandante del 412.º Ala de Pruebas en Edwards, describió el accidente como “insuperable”, según el texto fuente, pese a la respuesta inmediata de los equipos de emergencia. La Fuerza Aérea sostuvo que su prioridad inmediata será apoyar a las familias de las víctimas y al resto del personal afectado.

Asistencia a familiares y reapertura del aeródromo

Para canalizar esa asistencia, el ala de pruebas habilitó un Centro de Asistencia Familiar de Emergencia con servicios de salud mental, apoyo para el cuidado de niños, asesoría legal y acompañamiento espiritual para cualquier persona en la base, según informó la Fuerza Aérea.

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El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea también pidió a su personal que se acompañe durante el duelo en una publicación difundida el miércoles en X, red social, de acuerdo con el comunicado citado en el texto fuente.

El programa de modernización y el contexto técnico del B-52

El Programa de Modernización de Radar busca mantener operativos los B-52 hasta la década de 2050 dentro de una inversión de casi USD 50.000 millones (EFE/UC San Diego/ ALERTCalifornia)

El Programa de Modernización de Radar apunta a actualizar los B-52 para que continúen operativos hasta la década de 2050. Según el director ejecutivo del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, Doug Birkey, estas aeronaves conservan capacidad de carga útil, largo alcance y la posibilidad de transportar armas nucleares, según declaraciones a CBS News.

Birkey señaló que la edad de la plataforma añade riesgos porque los B-52 que siguen en servicio fueron construidos a comienzos de la década de 1960 y se cuentan entre las aeronaves más antiguas de la flota de la Fuerza Aérea.

El texto fuente indicó que el Ejército de Estados Unidos invierte casi USD 50.000 millones para modernizarlos.

“Cuando se trata de aeronaves de esta antigüedad y se buscan escenarios de alto rendimiento, se les pide a las personas que asuman muchos riesgos”, dijo Birkey a CBS News el martes. “Y, evidentemente, ocho personas pagaron con sus vidas”.

En una cobertura previa, se indicó además que en abril la Fuerza Aérea informó que un B-52 con radar modernizado llegó a Edwards para continuar un programa de evaluaciones y que el equipo ejecutaría actividades en tierra y en vuelo durante 2026, como parte del programa, con miras a una decisión de producción más adelante en el año.

La base aérea Edwards, ubicada a 161 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles, funciona como un centro donde la Fuerza Aérea y la NASA realizan vuelos de prueba de aeronaves nuevas y en desarrollo, según la información difundida por la propia instalación y los reportes citados en el texto fuente.

También alberga al 412.º Ala de Pruebas, que conduce ensayos de aeronaves, sistemas de armas, software y componentes antes de su compra por parte del servicio y durante su vida útil, según el contexto reportado en la cobertura previa.

Hasta el accidente del lunes, el último siniestro fatal que involucró a un B-52 se registró en 2008, cuando seis integrantes de la Fuerza Aérea murieron tras la caída de la aeronave frente a la isla de Guam, de acuerdo con el antecedente incluido en el material de contexto.