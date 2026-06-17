Estados Unidos

La base aérea Edwards identifica a las ocho víctimas del accidente del bombardero B-52 en California

La instalación difundió los nombres tras informar a los familiares directos, mientras una junta especializada investiga la causa

Guardar
La base aérea Edwards identificó a las ocho víctimas del accidente del bombardero B-52 en California después de notificar a los familiares directos (ABC Affiliate KABC vía REUTERS)
La base aérea Edwards identificó a las ocho víctimas del accidente del bombardero B-52 en California después de notificar a los familiares directos (ABC Affiliate KABC vía REUTERS)

La base aérea Edwards difundió los nombres de las ocho personas que murieron el lunes en el accidente de un B-52 Stratofortress durante una misión de prueba.

El vuelo formaba parte del Programa de Modernización de Radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un plan para mantener operativos estos bombarderos hasta la década de 2050, según la instalación y CBS News.

PUBLICIDAD

La base difundió la identificación pública después de que notificó a los familiares directos, de acuerdo con el procedimiento habitual de las fuerzas armadas, según el comunicado difundido por Edwards.

La base precisó que la tripulación trabajaba como una Fuerza de Pruebas Combinada, un esquema en el que aviadores en servicio activo colaboran con contratistas militares y civiles del gobierno para completar proyectos específicos.

PUBLICIDAD

La investigación formal quedará a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y puede demorar hasta seis meses en alcanzar conclusiones iniciales sobre la causa, según informó la base. Edwards indicó que el aeródromo permanecerá cerrado al menos hasta el jueves y que las pruebas de vuelo se reanudarían a comienzos de la próxima semana.

Quiénes eran las víctimas

Cuadrícula de ocho retratos de hombres. Seis visten uniforme militar y dos ropa civil, con sus nombres y títulos debajo de cada imagen
El accidente del B-52 ocurrió durante una misión de prueba del Programa de Modernización de Radar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (Base de la Fuerza Aérea Edwards)

Entre los fallecidos figuran los oficiales de sistemas de armas el teniente coronel Gabriel Estrella, de 40 años, integrante del Centro de Pruebas y Evaluación Operacional de la Fuerza Aérea en Edwards, y el mayor Alexander Davis, de 34 años, según la base.

También murieron los pilotos del 419.º Escuadrón de Pruebas el mayor Robert Dee, de 40 años, y el mayor Brad Hovey, de 35 años, de acuerdo con la instalación.

La lista se completó con Jeremy Smith, de 32 años, ingeniero de pruebas de vuelo del 419.º Escuadrón de Pruebas de Vuelo; Christopher Rischar, de 41, contratista e ingeniero de pruebas de vuelo; el teniente coronel retirado Miles Middleton, de 50, piloto de Boeing; y el coronel Gregory Watson, de 53, oficial de armamento de Boeing y reservista destinado en la Base de la Reserva Conjunta de la Estación Aeronaval en Fort Worth, Texas, según Edwards.

La misión de prueba y lo que se sabe del siniestro

El B-52 despegó alrededor de las 11:20 y se estrelló poco después sobre la pista, donde el impacto provocó un incendio (ALERTCalifornia/Handout vía REUTERS)
El B-52 despegó alrededor de las 11:20 y se estrelló poco después sobre la pista, donde el impacto provocó un incendio (ALERTCalifornia/Handout vía REUTERS)

Según informó previamente CBS News, cadena estadounidense, la tripulación se preparaba para una misión de prueba del Programa de Modernización de Radar de la Fuerza Aérea cuando la aeronave despegó alrededor de las 11:20, hora local. Poco después del despegue, el avión se estrelló sobre la pista y se incendió, de acuerdo con ese medio.

En una nota previa sobre el accidente, la propia base había informado en redes sociales que el siniestro ocurrió poco después del despegue y que los servicios de emergencia acudieron de inmediato.

En ese primer reporte, medios como CNN, cadena estadounidense, y ABC News, cadena estadounidense, señalaron que el avión volaba con ocho personas a bordo y que, según información inicial citada por ambos, el hecho "no fue sobrevivible“.

Las imágenes aéreas registradas tras el impacto mostraron una marca de quemadura sobre la pista y una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

En un comunicado, el coronel Thomas Tauer, comandante del 412.º Ala de Pruebas, expresó: “Con profunda tristeza y pesar, comparto los nombres de los ocho extraordinarios estadounidenses que perdimos en el accidente del B-52 del lunes”.

En el mismo mensaje, Tauer dijo: “Eran profesionales dedicados, seres queridos y compañeros insustituibles. Estos aviadores eran más que compañeros de trabajo. Eran amigos, mentores, compañeros y valiosos miembros de nuestra familia de Edwards y de la Fuerza Aérea”.

El coronel James Hayes, subcomandante del 412.º Ala de Pruebas en Edwards, describió el accidente como “insuperable”, según el texto fuente, pese a la respuesta inmediata de los equipos de emergencia. La Fuerza Aérea sostuvo que su prioridad inmediata será apoyar a las familias de las víctimas y al resto del personal afectado.

Asistencia a familiares y reapertura del aeródromo

Para canalizar esa asistencia, el ala de pruebas habilitó un Centro de Asistencia Familiar de Emergencia con servicios de salud mental, apoyo para el cuidado de niños, asesoría legal y acompañamiento espiritual para cualquier persona en la base, según informó la Fuerza Aérea.

El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea también pidió a su personal que se acompañe durante el duelo en una publicación difundida el miércoles en X, red social, de acuerdo con el comunicado citado en el texto fuente.

El programa de modernización y el contexto técnico del B-52

El Programa de Modernización de Radar busca mantener operativos los B-52 hasta la década de 2050 dentro de una inversión de casi USD 50.000 millones (EFE/UC San Diego/ ALERTCalifornia)
El Programa de Modernización de Radar busca mantener operativos los B-52 hasta la década de 2050 dentro de una inversión de casi USD 50.000 millones (EFE/UC San Diego/ ALERTCalifornia)

El Programa de Modernización de Radar apunta a actualizar los B-52 para que continúen operativos hasta la década de 2050. Según el director ejecutivo del Instituto Mitchell de Estudios Aeroespaciales, Doug Birkey, estas aeronaves conservan capacidad de carga útil, largo alcance y la posibilidad de transportar armas nucleares, según declaraciones a CBS News.

Birkey señaló que la edad de la plataforma añade riesgos porque los B-52 que siguen en servicio fueron construidos a comienzos de la década de 1960 y se cuentan entre las aeronaves más antiguas de la flota de la Fuerza Aérea.

El texto fuente indicó que el Ejército de Estados Unidos invierte casi USD 50.000 millones para modernizarlos.

“Cuando se trata de aeronaves de esta antigüedad y se buscan escenarios de alto rendimiento, se les pide a las personas que asuman muchos riesgos”, dijo Birkey a CBS News el martes. “Y, evidentemente, ocho personas pagaron con sus vidas”.

En una cobertura previa, se indicó además que en abril la Fuerza Aérea informó que un B-52 con radar modernizado llegó a Edwards para continuar un programa de evaluaciones y que el equipo ejecutaría actividades en tierra y en vuelo durante 2026, como parte del programa, con miras a una decisión de producción más adelante en el año.

La base aérea Edwards, ubicada a 161 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles, funciona como un centro donde la Fuerza Aérea y la NASA realizan vuelos de prueba de aeronaves nuevas y en desarrollo, según la información difundida por la propia instalación y los reportes citados en el texto fuente.

También alberga al 412.º Ala de Pruebas, que conduce ensayos de aeronaves, sistemas de armas, software y componentes antes de su compra por parte del servicio y durante su vida útil, según el contexto reportado en la cobertura previa.

Hasta el accidente del lunes, el último siniestro fatal que involucró a un B-52 se registró en 2008, cuando seis integrantes de la Fuerza Aérea murieron tras la caída de la aeronave frente a la isla de Guam, de acuerdo con el antecedente incluido en el material de contexto.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaBoeingAccidente aéreoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Récord histórico de sargazo invade las playas de Florida en plena llegada de turistas por el Mundial 2026

Investigadores atribuyen el incremento a temperaturas oceánicas elevadas, corrientes marinas y un mayor aporte de nutrientes, factores que favorecen el crecimiento de la denominada Gran Cinturón Atlántico

Récord histórico de sargazo invade las playas de Florida en plena llegada de turistas por el Mundial 2026

Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán evitó una “catástrofe económica” en Estados Unidos

El presidente destacó que el memorando será formalizado el viernes en Suiza y aseguró que abre la puerta a una negociación más amplia para la región

Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán evitó una “catástrofe económica” en Estados Unidos

Se forma Arthur, la primera tormenta tropical del Atlántico, y activa alertas por inundaciones en cinco estados

El sistema avanza desde el Golfo con precipitaciones de hasta 500 milímetros, riesgo de crecidas súbitas, marejada ciclónica y posibles tornados durante los próximos días

Se forma Arthur, la primera tormenta tropical del Atlántico, y activa alertas por inundaciones en cinco estados

Rex Heuermann, el asesino serial de mujeres que aterrorizó Nueva York, sentenciado a prisión de por vida

Un tribunal de Riverhead lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional tras admitir ocho homicidios del caso Gilgo Beach

Rex Heuermann, el asesino serial de mujeres que aterrorizó Nueva York, sentenciado a prisión de por vida

El estado que ya registra 145 tornados en 2026 enfrenta ahora una peligrosa amenaza de tormentas violentas

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la posibilidad de vientos destructivos, granizo de gran tamaño e inundaciones repentinas en amplias zonas del Midwest durante este miércoles

El estado que ya registra 145 tornados en 2026 enfrenta ahora una peligrosa amenaza de tormentas violentas

TECNO

Popular juego de Steam fue infectado con malware para robar datos con fondos de pantalla para PC

Popular juego de Steam fue infectado con malware para robar datos con fondos de pantalla para PC

Antes de pagar en internet un regalo por el Día del Padre, revisa estas señales que podrían salvarte de una estafa

La razón por la que tu WiFi se desconecta una y otra vez y qué puedes hacer para solucionarlo

Qué peligro corres al dejar el WiFi y Bluetooth activados en centros comerciales

WhatsApp prepara un botón para grabar notas de voz desde la pantalla de inicio del celular

ENTRETENIMIENTO

Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

Kunal Nayyar contó por qué le pidieron tapar su torso en ‘The Big Bang Theory’: “Estos tipos no tienen cuerpos de gimnasio”

Corey Feldman revela su diagnostico tras ser hospitalizado de emergencia

El videoclip de Oliver Tree y “la vuelta de Gaspi”: las inverosímiles coincidencias que circularon tras el accidente en Río de Janeiro

Christopher Nolan rompe su propio récord: La Odisea ya supera a Oppenheimer antes de llegar a los cines

“The Amazing Digital Circus: The Last Act”: cuándo y dónde ver en streaming el episodio final

MUNDO

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

Polonia y Alemania sellaron una alianza militar para gestionar de manera conjunta la defensa del mar Báltico

Cómo Colombia construyó una de las mayores flotas de helicópteros del continente y por qué atraviesa una crisis operativa

De sequía a inundación: qué son los “latigazos climáticos” y por qué podrían ser cada vez más frecuentes

El régimen talibán habilitó el matrimonio de niñas a partir de los 10 años en Afganistán