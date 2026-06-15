Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea se estrelló en una base de pruebas de la NASA y el Ejército en California

El humo negro se eleva tras el accidente de un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EE.UU. poco después de despegar de la base Edwards, en California (@Breaking911)

Un bombardero B-52 se estrelló este lunes poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California, según informó la propia instalación en redes sociales.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que el hecho ocurrió a las 11:20 de esta mañana y que los servicios de emergencia acudieron de inmediato.

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Hasta el momento no había información inmediata sobre el piloto y otros posibles heridos, de acuerdo con AP. La agencia de noticias también recordó que un B-52 suele operar con una tripulación de cinco personas.

El tuit de la Base Aérea Edwards informando el accidente de B-52 en California (@EdwardsAFB)

Edwards se ubica a unas 161 kilómetros al norte de Los Ángeles. Es un centro donde la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la NASA realizan vuelos de prueba de aeronaves nuevas y en desarrollo.

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El B-52 Stratofortress, fabricado por Boeing, es un bombardero de largo alcance. Fue introducido en la década de 1950. Puede transportar armamento convencional y nuclear.

Según imágenes difundidas por testigos en redes sociales, el impacto provocó una fuerte explosión y un incendio que generó una espesa columna de humo negro, visible a gran distancia sobre el paisaje árido del desierto de Mojave.

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