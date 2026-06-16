La mejor manera de transportarse al Arrowhead Stadium en Kansas City para el partido de esta noche entre Argentina y Argelia

El partido entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City obliga a planificar el transporte con al menos dos horas de anticipación por la congestión y el estacionamiento

La llegada de miles de hinchas al GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City esta noche para el esperado encuentro entre Argentina y Argelia plantea desafíos logísticos y ofrece múltiples alternativas para quienes buscan evitar los habituales problemas de tráfico y estacionamiento. Elegir la mejor opción de transporte depende de la ubicación de cada aficionado, aunque la recomendación general de las autoridades es salir con al menos dos horas de anticipación debido al aumento en la congestión en días de partido.

Entre las alternativas principales de transporte, destacan las aplicaciones de viaje como Uber y Lyft, que se posicionan como la opción más cómoda para quienes buscan un traslado directo. Estos servicios disponen de zonas específicas de ascenso y descenso, ubicadas en el Missouri Welcome Center, entre las puertas 1 y 2 sobre el Blue Ridge Cutoff. Se aconseja reservar el viaje con antelación, ya que la demanda suele incrementarse considerablemente durante eventos de esta magnitud. El trayecto desde el centro de Kansas City suele tomar entre quince y veinte minutos. Para quienes prefieren el transporte público, las líneas 28, 29 y 47 de RideKC permiten llegar a menos de diez minutos a pie del estadio, con tarifas bajas o incluso gratuitas dependiendo del punto de partida. Además, existen servicios de transporte especial o shuttles desde el centro de la ciudad, organizados específicamente para los días de partido. Estos shuttles ofrecen un traslado directo y seguro hacia el complejo deportivo, facilitando la llegada para grupos de aficionados o visitantes sin vehículo propio.

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Sin embargo, la opción más recomendada para el partido de esta noche es el servicio especial ConnectKC26 Stadium Direct. Este sistema, desarrollado exclusivamente para el torneo, opera bajo un formato park-and-ride y permite a los hinchas abordar autobuses desde diferentes puntos estratégicos de la ciudad. El servicio requiere reserva previa a través de la web oficial de Getting Around KC - FIFA World Cup 26™ Kansas City y tiene un costo de USD 15 por trayecto. Para acceder, es obligatorio presentar la entrada del partido. El ConnectKC26 Stadium Direct se ha consolidado como la alternativa predilecta para evitar los embotellamientos y la escasez de estacionamiento, ya que los autobuses dejan a los pasajeros directamente dentro del complejo deportivo.

Uber y Lyft ofrecen traslado directo al GEHA Field at Arrowhead Stadium y cuentan con zonas de ascenso y descenso en el Missouri Welcome Center, entre las puertas 1 y 2 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Hasta la mañana previa al partido, 11 mil personas ya se habían inscrito en este servicio, demostrando la alta demanda y la confianza de los aficionados en este sistema. Pam Kramer, directora ejecutiva del grupo organizador local KC2026, indicó que algunos puntos de partida, como el Oak Park Mall y el norte de Kansas City, agotaron sus plazas rápidamente, pero todavía quedaban asientos disponibles en rutas alternativas, como las que salen del FIFA Fan Festival en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial y el Centro de Tránsito Plaza. El servicio comienza tres horas antes del inicio del partido y es operado por una flota de 60 autobuses, lo que garantiza capacidad suficiente para los asistentes, aunque se recomienda apuntarse cuanto antes para asegurar un lugar.

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Las recomendaciones de anticipación y horarios son claras: considerando que el estadio tiene capacidad para más de setenta y cinco mil espectadores, las autoridades y los organizadores sugieren salir con entre dos y tres horas de margen. El objetivo es evitar contratiempos en el acceso y asegurar que todos los asistentes estén ubicados en sus asientos antes del inicio del partido, programado para las 20:00 (hora central). El propio sistema ConnectKC26 Stadium Direct comienza a operar desde tres horas antes, permitiendo un ingreso escalonado y ordenado. A la salida, se prevé un fuerte aumento en la demanda de servicios de rideshare, por lo que se recomienda considerar el regreso en autobús para evitar largas esperas.

En cuanto al operativo y la logística del primer partido del Mundial en Kansas City, el encuentro entre Argentina y Argelia marca el debut del nuevo sistema de transporte regional ideado para facilitar el traslado de miles de aficionados al Complejo Deportivo Truman. Las autoridades locales llevan semanas trabajando en la coordinación de rutas, horarios y puntos de encuentro con el objetivo de poner a prueba la infraestructura antes de los próximos compromisos mundialistas. El partido de esta noche es el primero de los seis previstos en la ciudad para la Copa del Mundo, y tanto la organización KC2026 como las fuerzas de seguridad han realizado simulacros y pruebas de las rutas de autobuses para garantizar la fluidez del operativo.

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La presencia de los hinchas de Argelia y Argentina generó actividades en Lawrence y Kansas City, donde también se destacó el viaje en bicicleta de tres aficionados argentinos a través de 17 países

La presencia y actividades de los aficionados de Argelia y Argentina han generado un ambiente festivo en Kansas City y sus alrededores. La selección argelina se encuentra instalada en Lawrence, Kansas, donde la interacción con los residentes se ha convertido en fenómeno viral. El alcalde de Lawrence, Brad Finkeldei, destacó la calidez y energía de los aficionados argelinos, quienes han sido recibidos con los brazos abiertos por la comunidad local. Por su parte, la selección argentina se hospeda cerca de la zona ribereña de Berkeley, en Kansas City, y su arribo ha sido precedido por la llegada de tres hinchas que recorrieron 17 países y 17.700 kilómetros en bicicleta para presenciar el debut de su equipo, un periplo que les valió el reconocimiento público y entradas de cortesía por parte del presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Johnson, Mike Kelly.

Los eventos previos y celebraciones de aficionados han coloreado la víspera del partido. En Lawrence, el Festival de Artistas Callejeros organiza el evento gratuito “Score Lawrence” en East 7th Street desde las 15:00 como antesala al partido, con la posibilidad para los aficionados de ver el encuentro sin costo en Liberty Hall. En Kansas City, los hinchas argentinos celebran el tradicional “Banderazo Argento” en Mill Creek Park desde las 18:00 del lunes, en una convocatoria abierta y gratuita que busca reunir a la comunidad albiceleste y sumar ánimo antes del debut mundialista.

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Para quienes no puedan asistir al estadio, las opciones para ver el partido incluyen la transmisión televisiva por FOX y la posibilidad de disfrutar del FIFA Fan Festival, que abre desde las 10:00 en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial. Este espacio permite a los aficionados vivir la experiencia mundialista en comunidad, con pantallas gigantes, actividades y propuestas gastronómicas.