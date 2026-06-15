Estados Unidos

Estados Unidos vive la última oportunidad de ver a Messi en un Mundial: el fenómeno latino y la emoción de Kansas City a Dallas

Banderas albicelestes, acentos mezclados y parrillas improvisadas ocuparon plazas y fan zones, mientras la hotelería quedó al límite y las familias se turnaron entre pantallas y cánticos en dos sedes clave del torneo

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Miles de aficionados latinos se congregaron en Kansas City para el debut de Lionel Messi con la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026 (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)
Miles de aficionados latinos se congregaron en Kansas City para el debut de Lionel Messi con la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026 (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

Miles de aficionados latinos se congregaron en Kansas City para presenciar el debut de Lionel Messi con la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026, el próximo martes ante Argelia.

En calles, parques y fan zones, hinchas llegados de toda América y residentes locales compartieron la expectativa por un partido que convirtió a la ciudad en punto de encuentro del torneo.

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Para residentes de Estados Unidos, y en especial para la comunidad latina en Kansas City y Dallas, la presencia de Messi y Argentina concentró a familias, turistas y vecinos en torno al fútbol, mientras las ciudades anfitrionas ajustaron su logística y desplegaron actividades paralelas para recibir a los visitantes.

Según KCUR y KSHB, la llegada masiva de hinchas transformó Kansas City en una concentración de banderas albicelestes, cánticos y reuniones familiares en espacios como Crown Center y las áreas designadas para los seguidores. El sitio Qatar Tribune informó que los preparativos y encuentros espontáneos reforzaron el clima previo al debut.

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La ocupación hotelera en la ciudad rozó el 100%, impulsada por la oleada de visitantes latinoamericanos, mexicanos y estadounidenses, según KSHB.

La presencia de Messi y Argentina reunió a familias, turistas y vecinos en Kansas City y Dallas durante la Copa Mundial 2026 (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images)
La presencia de Messi y Argentina reunió a familias, turistas y vecinos en Kansas City y Dallas durante la Copa Mundial 2026 (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images)

Las celebraciones se extendieron a plazas y calles, donde grupos de hinchas sumaron música, comidas típicas y rituales futboleros.

El fenómeno Messi y la expectativa en Estados Unidos

La llegada de Lionel Messi potenció un fenómeno que excedió lo deportivo, según The Guardian. Para parte del público estadounidense, la Copa Mundial 2026 ofreció la posibilidad de ver al futbolista en un contexto de selección, con un tipo de clima de hinchada menos habitual en eventos locales.

De acuerdo con Marca, el arrastre de Messi convocó a aficionados que no habían asistido a un partido internacional. TravelPirates destacó que la expectativa se extendió a familias y niños que se sumaron a las zonas organizadas para seguir el torneo.

La llamada “Messimanía” se instaló con fuerza en Estados Unidos, con concentraciones de hinchas que modificaron la dinámica cotidiana de las ciudades sede.

Según KCUR, en cada aparición del equipo argentino se repitió una escena de diversidad de camisetas y acentos alrededor de las fan zones.

La Messimanía impulsó en Estados Unidos a aficionados que no habían asistido a un partido internacional de la Selección Argentina (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/John Reed)
La Messimanía impulsó en Estados Unidos a aficionados que no habían asistido a un partido internacional de la Selección Argentina (CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/John Reed)

Testimonios y esfuerzos de los aficionados latinos

Los relatos personales acompañaron la celebración colectiva. Un hincha argentino consultado por KCUR resumió su motivación: “Es un sueño cumplido”.

Otros entrevistados por Qatar Tribune describieron el costo de viajar solo por el partido: “Vine solo para ver a Messi” y “No me pierdo este partido por nada”, señalaron.

En las zonas de encuentro, KCUR describió espacios familiares donde la música y la gastronomía funcionaron como punto de unión entre desconocidos con el mismo objetivo: ver a Messi con Argentina.

Qatar Tribune consignó también que padres e hijos aprovecharon la ocasión para compartir la experiencia del Mundial en comunidad.

Los testimonios recogidos por KCUR coincidieron en la distancia recorrida: “viajar miles de kilómetros” para estar presentes en Kansas City reforzó la idea de un evento excepcional para muchos hinchas latinoamericanos.

Hinchas latinos afirmaron que viajaron miles de kilómetros y asumieron altos costos solo para ver a Lionel Messi en Kansas City (REUTERS/Arafat Barbakh)
Hinchas latinos afirmaron que viajaron miles de kilómetros y asumieron altos costos solo para ver a Lionel Messi en Kansas City (REUTERS/Arafat Barbakh)

Kansas City y Dallas: logística, fan zones y cifras de asistencia

La organización en Kansas City y Dallas se reflejó en fan festivals, una agenda especial y adaptaciones de infraestructura para recibir a decenas de miles de personas.

Según kansascityfwc26.com, Kansas City destinó recursos adicionales a seguridad y logística, con previsión de alta concurrencia.

TravelPirates reportó un aumento en la llegada de visitantes internacionales a ambas ciudades, con presión sobre hoteles y alojamientos desde semanas antes del inicio del torneo.

En esa dinámica, Kansas City y Dallas se consolidaron como nodos de actividad en Estados Unidos, más allá de la presencia de la Selección Argentina.

De acuerdo con cifras difundidas por KSHB, Kansas City recibió a más de 50.000 aficionados durante la primera semana del certamen.

En paralelo, Dallas habilitó fan zones y áreas públicas para que turistas y locales siguieran los partidos y celebraran en espacios organizados.

El debut de Argentina y el lugar de Messi en el torneo

Argentina debuta en Kansas City ante Argelia y jugará otros dos partidos en Dallas, con Messi como eje de un impacto social y económico en las ciudades sede (REUTERS/Ken Cedeno)
Argentina debuta en Kansas City ante Argelia y jugará otros dos partidos en Dallas, con Messi como eje de un impacto social y económico en las ciudades sede (REUTERS/Ken Cedeno)

La presencia de Messi en la Copa Mundial instaló la percepción de un “momento histórico”, según The Guardian, entre hinchas y organizadores.

Marca subrayó la expectativa por una posible “última oportunidad” de ver a Messi en un Mundial, un factor que empujó viajes y concentraciones de público en ciudades sede.

Argentina debutará este próximo martes con Argelia 16 de junio a las 22:00 (hora Argentina) en Kansas City y disputará otros dos partidos en Dallas durante la fase de grupos. El primero frente a Austria el lunes 22/06 y el sábado 27/06 ante Jordania.

Para muchos aficionados latinos en Estados Unidos, el paso de Messi por la Copa Mundial 2026 dejó una postal de pertenencia compartida en torno al fútbol, con impacto social y económico visible en las ciudades anfitrionas.

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