¿Vas a ver el partido del Mundial entre Argentina y Argelia? Aquí tienes todo lo que necesitas saber

Kansas City será sede del partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026 y recibirá a miles de hinchas y turistas (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images)

Kansas City será epicentro de la pasión futbolera en el Mundial 2026, al atraer a miles de hinchas y turistas para el esperado partido entre la Selección Argentina y Argelia del próximo martes a las 22.00 (hora argentina).

Además de la emoción en el estadio, la ciudad ofrecerá un ambiente internacional, con cultura, gastronomía y servicios orientados a los visitantes.

Quienes planeen asistir al encuentro entre Argentina y Argelia en Kansas City deberán conocer información clave sobre transporte, documentación, acceso al Fan Fest, alojamiento y asistencia oficial.

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Estas recomendaciones permiten organizar el viaje, reforzar la seguridad y facilitar la estadía del público argentino y latinoamericano.

Con más de 500.000 habitantes, Kansas City se ubica en la frontera de Misuri y Kansas y es reconocida por su experiencia en grandes eventos y servicios turísticos.

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El GEHA Field at Arrowhead Stadium albergará el partido entre Argentina y Argelia y exigirá entradas oficiales, documentación personal y llegada con antelación (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

El aeropuerto internacional Kansas City International Airport (MCI) conecta con el centro con trayectos de 20 a 30 minutos en taxi, aplicaciones o autobuses, según la Cancillería Argentina.

Todo sobre el estadio y las recomendaciones para el partido

El GEHA Field at Arrowhead Stadium será la sede del partido entre Argentina y Argelia. El estadio, ubicado en el Truman Sports Complex, cuenta con pantallas gigantes, zonas gastronómicas y áreas de interacción para el público.

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La Cancillería Argentina y Go! Assistance insistieron en comprar las entradas oficiales solo por los canales autorizados y en llevar siempre la documentación personal junto con los boletos digitales.

También recomendaron llegar con antelación y cumplir con las medidas de seguridad, incluidos los controles de objetos prohibidos y las revisiones de acceso.

Go! Assistance dispondrá de una unidad móvil en el estadio para brindar atención médica y orientación a los visitantes en caso de emergencias.

La Selección Argentina se prepara para su debut ante Argelia en Kansas City, donde miles de hinchas ya tiñen la ciudad de celeste y blanco en la previa del Mundial 2026 (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images)

Opciones para disfrutar el Fan Fest y la ciudad sin entrada

Para quienes no tengan entrada, Axios y la Cancillería Argentina señalaron que el Fan Fest oficial funcionará en el National WWI Museum and Memorial, en el centro de la ciudad. El acceso será gratuito mediante registro online, con un aforo máximo de 25.000 personas.

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El Fan Fest incluirá pantalla gigante, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas, juegos deportivos, presentaciones musicales y áreas de descanso e hidratación. Axios detalló que se prevé una asistencia internacional, con fuerte presencia argentina y latinoamericana.

Las actividades se mantendrán durante todo el campeonato hasta el 11 de julio. La disponibilidad y los horarios se podrán consultar en la web oficial. También habrá bares temáticos y eventos sin costo en distintas zonas para quienes busquen alternativas para vivir el partido.

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Actividades y gastronomía en Kansas City para hinchas

Kansas City ofrecerá propuestas culturales antes y después del partido. Go! Assistance sugirió visitar museos como el Nelson-Atkins Museum of Art, el National WWI Museum and Memorial y el American Jazz Museum.

La gastronomía local, conocida por costillas ahumadas y brisket, forma parte del recorrido. La Cancillería Argentina recomendó locales tradicionales como Joe’s Kansas City Bar-B-Que, Arthur Bryant’s y Jack Stack Barbecue, reconocidos por su cocina.

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El Arrowhead Stadium de Kansas City, listo para recibir a fanáticos de todo el mundo en el esperado duelo entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images)

Durante los días del Mundial, la ciudad se convertirá en un punto de encuentro internacional, con celebraciones en espacios públicos y recintos culturales.

Cómo moverse y dónde hospedarse en Kansas City

Go! Assistance informó que habrá taxis, plataformas por aplicación, autobuses urbanos y el tranvía KC Streetcar, que opera gratuitamente en el área central.

Para el Mundial, se habilitará el sistema ConnectKC26, con tres rutas sin costo entre aeropuerto, hoteles, Fan Fest y estadio (Airport Direct, Stadium Direct y Region Direct); Stadium Direct requerirá reserva.

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En el estadio, el estacionamiento será muy limitado, por lo que se recomendó priorizar el transporte público o servicios organizados.

Para hospedarse, la Cancillería Argentina y Go! Assistance aconsejaron reservar con anticipación en Downtown Kansas City, Power & Light District, Country Club Plaza o el área cercana al aeropuerto. El uso de aplicaciones de mapas, transporte y clima facilitará la organización.

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El transporte en Kansas City incluirá taxis, autobuses, el tranvía KC Streetcar y el sistema ConnectKC26 con rutas entre aeropuerto, hoteles, Fan Fest y estadio (Mandatory Credit: John Reed-Imagn Images)

Asistencia oficial, seguridad y recomendaciones

La asistencia consular argentina funcionará de forma temporal en el Overland Park Convention Center de 9 a 17, con el teléfono +1 312 909 0308 y el correo consuladomundialkansas@mrecic.gov.ar para consultas urgentes, según la Cancillería Argentina.

También se recomendó llevar siempre la acreditación del Fan Fest o la entrada oficial, mantenerse informado por canales oficiales y respetar las normas de seguridad y las listas de objetos restringidos.

Go! Assistance ofrecerá atención médica inmediata tanto en el Fan Fest como en el estadio a través de una unidad móvil. También se recordó la conveniencia de contar con seguro de viajero para cubrir eventualidades médicas, traslados o equipaje.

Una planificación cuidadosa, el seguimiento de fuentes oficiales y la organización anticipada permitirán aprovechar Kansas City durante el Mundial.

La ciudad ofrecerá servicios para los visitantes y una agenda cultural y gastronómica para acompañar la experiencia del torneo.