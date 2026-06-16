Guía Mundial Miami 2026: calles cerradas, pases para residentes, transporte gratis y reglas de parking

Miami Stadium aplica un operativo vial por el Mundial 2026 con cierres de calles, restricciones en el Turnpike de Florida y lanzaderas gratuitas en cada día de partido (REUTERS)

Miami Stadium activa un operativo vial para los siete partidos del Mundial 2026 que albergará entre junio y julio: cierres de calles desde las 5:00 AM, restricciones en el Turnpike de Florida y un servicio de lanzaderas gratuitas desde cuatro puntos de la ciudad.

Las autoridades del condado Miami-Dade señalan que el 24 de junio, con el partido Brasil vs. Escocia, será el día de mayor congestión en toda el área metropolitana. Antes de esa fecha, el estadio recibe a Uruguay frente a Cabo Verde el 21 de junio.

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El Hard Rock Stadium, rebautizado “Miami Stadium” para el torneo, ya recibió su primer partido el lunes 15 de junio con Arabia Saudita frente a Uruguay. A partir de ese encuentro, el mismo esquema de restricciones viales rige en cada fecha de juego.

Miami-Dade advirtió que el 15 y el 24 de junio serán las fechas de mayor congestión por los partidos del Mundial 2026 en Miami Stadium (REUTERS)

Solo quienes tengan pase oficial de estacionamiento FIFA pueden circular por las vías afectadas.

Qué calles cierran y cuándo

Las restricciones viales operan en dos franjas horarias en cada día de partido. Para los partidos con inicio a las 18:00 ET —la mayoría del calendario—, los cierres entran en vigor a las 5:00 AM y se extienden hasta las 14:00. Luego se reactivan desde las 19:30 hasta las 21:30. Estas son las vías afectadas:

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La salida 2X del Turnpike de Florida , tanto en dirección norte como sur, queda cerrada desde las 5:00 AM hasta las 22:00 para vehículos sin pase FIFA, sin excepciones.

La calle Northwest 199th Street , entre Northwest 27th Avenue y Northwest 14th Court, restringe el acceso a quienes no tengan credencial autorizada.

Una hora después del pitazo inicial, Northwest 27th Avenue se cierra entre Northwest 203rd Street y Northwest 199th Street.

En ese mismo período, el tramo norte del Turnpike de Florida entre Golden Glades y la salida 2X queda fuera de servicio.

Tras cada partido, algunos ramales del intercambiador Golden Glades —incluidas las conexiones con el Turnpike y la Palmetto Expressway (SR 826)— quedan reservados exclusivamente para los autobuses lanzadera.

Para los partidos de cuartos de final el 11 de julio y el tercer puesto el 18 de julio, ambos con inicio a las 17:00 ET, los cierres posteriores al encuentro duran dos horas y media desde el pitazo inicial, en lugar de los 90 minutos habituales.

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Pases de acceso local para residentes

Los residentes y negocios de Miami Gardens pueden obtener un pase de acceso local para circular por las vías cerradas, con una excepción: las rampas de la salida 2X del Turnpike permanecen bloqueadas para todos sin distinción.

El Hard Rock Stadium, rebautizado Miami Stadium para el Mundial 2026, activó las restricciones viales desde el partido entre Arabia Saudita y Uruguay del 15 de junio (REUTERS)

Los pases están disponibles en el Ayuntamiento de Miami Gardens y en la sede del Departamento de Policía, de lunes a jueves de 7:00 AM a 7:00 PM. Se requiere una identificación válida como prueba de residencia.

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El servicio de lanzadera gratuita

La FIFA pone a disposición traslados de ida y vuelta sin costo para los poseedores de entradas a través del Miami Game Day Express Shuttle. Las lanzaderas arrancan 3,5 horas antes del inicio de cada partido y operan hasta dos horas después del pitazo final.

Los cuatro puntos de abordaje son:

Hard Rock Hotel, Lot 70 — 1 Seminole Way, Hollywood

Golden Glades Park & Ride, Lot 95 — 15890 NW 7th Ave., Miami

Brightline Aventura Station — 19796 W. Dixie Highway, Miami

MLK Station — 6205 NW 27th Ave., Miami

El acceso al servicio es exclusivo para quienes tengan una entrada válida para el partido del día. Los servicios de rideshare como Uber y Lyft no tienen permitido el descenso de pasajeros cerca del estadio: sus vehículos son desviados a estacionamientos remotos, desde donde los fanáticos deben tomar una lanzadera gratuita.

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Quienes necesiten estacionar en alguno de los puntos de abordaje deben comprar su pase por anticipado en el sitio oficial de estacionamiento de la FIFA.

El estacionamiento no se vende el día del partido

Todo el estacionamiento se debe adquirir con anticipación en el sitio oficial de la FIFA. No hay venta de pases el día del evento en el estadio, y solo los poseedores de entrada verificada pueden comprar estacionamiento para su fecha de juego.

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Los residentes y negocios de Miami Gardens pueden tramitar un pase de acceso local, aunque las rampas de la salida 2X del Turnpike siguen bloqueadas para todos (REUTERS)

El Southeast Florida Fusion Center resumió sus recomendaciones en un comunicado: “Eviten los viajes no esenciales durante los períodos previos y posteriores a los partidos, salgan con tiempo extra, monitoreen las condiciones de tráfico antes de partir y consideren rutas alternativas para reducir demoras”.

El calendario completo de Miami

Miami Stadium recibe siete partidos del torneo:

15 de junio: Arabia Saudita vs. Uruguay — 18:00 ET

21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde — 18:00 ET

24 de junio: Brasil vs. Escocia — 18:00 ET

27 de junio: Portugal vs. Colombia — 19:00 ET

3 de julio: Partido de Ronda de 32 — 18:00 ET

11 de julio: Cuartos de final — 17:00 ET

18 de julio: Partido por el tercer puesto — 17:00 ET