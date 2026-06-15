Estados Unidos

Las recomendaciones oficiales de Miami-Dade para días de partido del Mundial

La oficina del alguacil detalló horarios, controles, cierres viales, objetos prohibidos y requisitos clave para asistir al Hard Rock Stadium, donde se disputarán siete encuentros de la Copa del Mundo

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Vista interior del Hard Rock Stadium con miles de aficionados en las gradas verdes y azules, un campo de fútbol verde y una pantalla gigante
La Oficina del Alguacil de Miami-Dade informó que solo podrán ingresar al Hard Rock Stadium quienes tengan boleto válido para la Copa Mundial de la FIFA (Reuters)

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade difundió las reglas de acceso, seguridad y transporte para los partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, lugar que debutará como sede este lunes 15 con el cruce entre Arabia Saudita y Uruguay.

Según las autoridades, la advertencia central es que solo podrán ingresar quienes tengan boleto válido y será necesario llegar con antelación por los controles, los cierres viales y las restricciones de estacionamiento previstas para cada jornada.

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De acuerdo con el sitio de Miami-Dade County, los aficionados con entrada verificada tendrán un servicio gratuito de transporte de ida y vuelta en el Miami Game Day Express Shuttle desde 3,5 horas antes del inicio del partido y hasta 2 horas después del final. El condado también advirtió que habrá modificaciones de tránsito, restricciones de estacionamiento y mayor congestión en los alrededores del estadio en todos los días de partido.

La respuesta directa para los asistentes es concreta: sin entrada no hay acceso al estadio ni a las áreas con acceso controlado por entradas. Las puertas abrirán 3 horas antes del comienzo del partido y los estacionamientos abrirán una hora antes de esa apertura, según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade y medios locales.

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El estadio Hard Rock de Miami, tendrá su debut como sede mundialista en el partido de Uruguay y Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo H (USA TODAY Sports)
El estadio Hard Rock de Miami, tendrá su debut como sede mundialista en el partido de Uruguay y Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo H (USA TODAY Sports)

Acceso al estadio dependerá del boleto, la llegada anticipada y el transporte

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade recomendó planificar la llegada con tiempo para completar la verificación de boletos y los controles de seguridad, según NBC Miami. El organismo también anticipó una presencia importante de agentes dentro y fuera del recinto.

De acuerdo con el condado de Miami-Dade, a los titulares de boletos se les recomienda llegar temprano, al menos dos horas antes del inicio, para mejorar la experiencia de ingreso. El condado también alentó a residentes, visitantes y medios a prever tránsito más intenso y a utilizar transporte público y servicios de traslado.

En materia de estacionamiento, todos los espacios deberán comprarse por adelantado directamente a través del sitio oficial de estacionamiento de la FIFA, según NBC Miami. Para quienes usen aplicaciones de transporte, serán dirigidos a lotes designados lejos del estadio, desde donde podrán abordar un servicio gratuito de traslado al recinto, aunque para subir a ese shuttle también será necesario presentar boleto.

Miami-Dade County informó además que en todos los días de partido habrá cierres de carreteras, salvo para vehículos con un pase oficial de estacionamiento de la FIFA correspondiente a ese encuentro. NBC Miami agregó que algunas vías también se cerrarán una hora después de iniciado cada partido hasta que se despeje el tránsito de salida.

Miami-Dade County recomendó llegar al menos dos horas antes del partido por los controles de seguridad, los cierres viales y la congestión en Miami Gardens (USA TODAY Sports)
Miami-Dade County recomendó llegar al menos dos horas antes del partido por los controles de seguridad, los cierres viales y la congestión en Miami Gardens (USA TODAY Sports)

Bolsas transparentes y los objetos que pueden derivar en cargos penales

La política sobre bolsos será una de las restricciones más estrictas: todos los estadios de la FIFA aplicarán una norma de bolsas transparentes, según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. Solo se permitirán bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC que no superen 30 cm x 15 cm x 30 cm, equivalentes a 12 x 6 x 12 pulgadas, según detalló Telemundo 51.

No se aceptarán bolsos no transparentes ni objetos que excedan ese tamaño, según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. El organismo también indicó que la posesión de artículos prohibidos puede terminar en la denegación de ingreso y en posibles cargos criminales.

Entre los objetos prohibidos figuran armas, explosivos, detonadores y dispositivos similares, además de bombas de humo, bengalas, fuegos artificiales y aerosoles. También están vedadas las herramientas de trabajo, los cascos y otros artículos considerados peligrosos.

Sí estarán permitidas las banderas pequeñas, las pancartas y los carteles hechos con materiales resistentes al fuego, de acuerdo con la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. El tamaño máximo autorizado será de 2 metros x 1,5 metros, equivalentes a 78 x 60 pulgadas, y cualquier bandera, cartel, pancarta o instrumento de mayor tamaño deberá contar con aprobación previa a través del Portal de Solicitudes de Materiales para Aficionados de la FIFA.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade advirtió sobre las dimensiones de las banderas y la denegación del ingreso ante objetos prohibidos (REUTERS)
La Oficina del Alguacil de Miami-Dade advirtió sobre las dimensiones de las banderas y la denegación del ingreso ante objetos prohibidos (REUTERS)

Consumo de alcohol, reentrada y conducta dentro del recinto

La edad legal para consumir alcohol dentro del estadio será de 21 años y quienes planeen hacerlo deberán llevar una identificación válida, según la Oficina del Alguacil de Miami-Dade citada por Telemundo 51. La misma guía establece que no estará permitido salir del estadio y volver a ingresar.

Fumar o vapear dentro del recinto estará estrictamente prohibido. La discriminación, el acoso y cualquier forma de abuso tampoco serán tolerados y podrán derivar en expulsión del estadio y en acciones de las autoridades.

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