¿Quedan entradas para ver el Mundial en el estadio de Miami? Todo lo que debes saber sobre precios y acceso

El Estadio Miami, nombre que usará el Hard Rock Stadium durante el Mundial, recibirá siete partidos entre la fase de grupos, los dieciseisavos, los cuartos de final y el encuentro por la medalla de bronce (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hard Rock Stadium de Miami Gardens —que durante el Mundial operará con la denominación neutral Estadio Miami— recibirá siete de los 104 partidos de la Copa Mundial 2026: cuatro encuentros de fase de grupos y tres cruces de eliminación directa, que incluyen dieciseisavos, cuartos de final y el partido por la medalla de bronce (tercer puesto).

La FIFA informó que las entradas a precio nominal para la fase de grupos arrancaban en USD 60, pero a comienzos de esta semana ya no estaban disponibles en ese valor; aun así, indicó que todavía se podían conseguir entradas mediante reventa, incluido su sistema oficial y plataformas privadas como StubHub y SeatGeek.

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El dato que ordena el mapa de precios en Miami Gardens es la distancia entre el valor nominal citado por la FIFA y los montos publicados en reventa para los partidos de la primera fase.

En los listados relevados, los tramos de entrada ya se ubicaron en cientos de dólares y los valores máximos escalaron a miles, una brecha que, en la práctica, convierte al mercado secundario en un factor para quienes no accedieron a la venta inicial. La misma lógica explica por qué los rangos se ensanchan: no todos los asientos se negocian al mismo precio ni con el mismo ritmo, y la disponibilidad puede cambiar sin aviso.

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Cómo se mueven los precios en la reventa

La reventa de entradas para el Mundial en Miami Gardens mostró una brecha amplia entre el precio nominal y los valores publicados, con montos de cientos y miles de dólares (Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports/File Photo)

Los rangos reflejan que, dentro de un mismo partido, conviven ofertas muy distintas: ubicaciones con menor demanda, asientos en sectores preferenciales y publicaciones de reventa con diferencias de miles de dólares según las expectativas de pago.

El precio que ve el usuario al momento de buscar no es una referencia estable, sino una fotografía: puede variar con el correr de las horas y también según el momento del torneo en que se consulte.

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Reventa oficial y plataformas privadas: qué opciones dejó planteadas la FIFA

En el borrador, esas opciones se dividieron en dos carriles: por un lado, el mercado secundario privado, representado por StubHub y SeatGeek; por el otro, el sistema oficial de reventa del organismo, que funciona como un canal institucional para que las entradas vuelvan a circular.

Para el lector, la diferencia es: un canal oficial de reventa funciona como un circuito formal dentro del ecosistema de venta de FIFA, mientras que las plataformas privadas operan como intermediarios con listados que pueden moverse con libertad según la demanda.

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En ambos casos, el punto que no cambia es la incertidumbre sobre el inventario: la disponibilidad no es lineal, porque depende de que aparezcan entradas nuevas o de que se retiren publicaciones existentes.

Esa dinámica también impacta en la percepción de “hay entradas” o “no hay entradas”. En el texto base, la FIFA afirmó que aún se conseguían entradas en reventa, lo que implica disponibilidad efectiva al menos en algún tramo del mercado. Pero el hecho de que existan listados no significa que haya lugares a precio bajo, ni que el inventario sea amplio: la señal que sí es verificable es que el tramo nominal de USD 60 dejó de estar accesible en la venta a precio nominal citada por el organismo.

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Los cuatro partidos de fase de grupos: fechas, horarios y rangos publicados

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay del 15 de junio abrió la agenda mundialista en Miami con precios de reventa desde USD 417 en StubHub y desde USD 427 en SeatGeek (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debut mundialista en Miami será el lunes 15 de junio a las 18h (6 PM), con Arabia Saudita frente a Uruguay. Según los valores vigentes hasta el viernes, StubHub publicó un rango de USD 417 a USD 8.637, mientras que SeatGeek informó precios entre USD 427 y USD 10.490.

El segundo partido de Uruguay en Miami Gardens será el domingo 21 de junio a las 18h (6 PM), ante Cabo Verde. En ese caso, el relevamiento mostró rangos más bajos en el tramo de entrada, aunque con techos todavía altos: StubHub exhibió publicaciones entre USD 388 y USD 5.876, y SeatGeek entre USD 413 y USD 9.442.

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La diferencia entre plataformas refuerza otra lectura: aun para el mismo evento, el mercado no es homogéneo y el precio visible depende del sitio en el que se consulte.

El miércoles 24 de junio a las 18h (6 PM), Uruguay se enfrentará con Brasil en el Hard Rock Stadium, un cruce que empujó los valores hacia arriba. StubHub registró listados entre USD 1.828 y USD 13.001, mientras que SeatGeek mostró un rango de USD 1.883 a USD 11.888, según los datos vigentes hasta el viernes.

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Dentro de la fase de grupos en el Estadio Miami, ese partido aparece como el que más elevó el costo de entrada en reventa, una señal asociada al atractivo del rival y a la demanda que suele generar la selección brasileña.

El último partido de fase de grupos en Miami Gardens será Colombia contra Portugal, el sábado 27 de junio a las 19.30h (7:30 PM).

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El texto base lo describió como el encuentro más caro entre los cuatro programados en esta etapa en la sede y agregó referencias para dimensionar el interés deportivo: Portugal figura entre los diez mejores equipos del ranking FIFA y Colombia aparece entre los 20 primeros.

También mencionó a Cristiano Ronaldo como figura del seleccionado portugués, un nombre que suele traccionar demanda internacional cuando se trata de entradas.

Siete partidos en la sede: la fase decisiva también pasa por Miami Gardens

La demanda de entradas en Miami Gardens puede crecer a medida que el Mundial avance hacia las instancias decisivas (Reuters)

La agenda del estadio en Miami Gardens no se limita a la primera fase. Además de los cuatro partidos de grupos, el Estadio Miami recibirá un partido de dieciseisavos, un cruce de cuartos de final y el partido por la medalla de bronce.

Ese detalle importa por dos motivos: amplía el peso del estadio en el torneo y anticipa que, más allá de los encuentros iniciales, la sede tendrá jornadas de eliminación directa, con equipos definidos por el desarrollo del campeonato.

Esa estructura también influye en el comportamiento del mercado de entradas. A medida que el torneo avanza, la demanda suele concentrarse en instancias decisivas y puede presionar sobre la disponibilidad real en reventa.

En ese marco, el mensaje de la FIFA en el borrador fue concreto: el tramo nominal de USD 60 ya no estaba disponible al momento citado, pero seguían existiendo opciones en el mercado secundario, incluido su sistema oficial.