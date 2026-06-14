Estados Unidos

Cómo el trabajo remoto deteriora la salud mental sin que se note

Investigadores de Harvard, Yale y la Reserva Federal de Nueva York analizaron más de medio millón de trabajadores en Estados Unidos y determinaron que la modalidad a distancia reduce el contacto humano diario con consecuencias claras sobre el bienestar emocional

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Plano cerrado de una mano pálida apoyada en el teclado de una laptop, iluminada por una luz azul fría que emana de la pantalla en un entorno oscuro.
El trabajo remoto deterioró la salud mental de cientos de miles de empleados en Estados Unidos, según un estudio publicado en Science (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre más de 580.000 trabajadores en Estados Unidos reveló que el trabajo remoto afecta la salud mental de los empleados, según informó el portal científico Phys.org. Este hallazgo plantea que el aumento del teletrabajo desde la pandemia redujo el contacto humano diario y podría explicar cerca de un tercio del incremento del malestar psicológico observado entre el período previo al COVID-19 y los años posteriores.

Ese efecto aparece en una de las cifras más concretas del análisis: quienes se desempeñan en ocupaciones que se volvieron mucho más remotas después de la pandemia pasan en promedio 1,1 hora adicionales de vigilia en soledad por cada día laboral y tienen cuatro veces más probabilidades de permanecer en casa durante toda la jornada.

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La investigación, publicada en la revista científica Science, fue realizada por expertos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de Virginia y la Universidad de Harvard. El equipo comparó cinco estudios realizados entre 2011 y 2024 y puso frente a frente a personas en profesiones compatibles con el trabajo a distancia, como marketing e ingeniería de software, con otras cuya tarea exige presencia física, como enfermería e ingeniería mecánica.

Investigadores del Departamento de Sociología de la Universidad de Yale publicaron un artículo de perspectiva, también en Science, en el que analizan los hallazgos del estudio.

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Vista lateral de una persona con gafas sentada en una habitación oscura, iluminada por la pantalla de una computadora portátil y una lámpara de mesa tenue.
Los trabajadores en ocupaciones más remotas pasan en promedio 1,1 hora adicional de vigilia en soledad por cada día laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teletrabajo y soledad: qué encontró el estudio

El estudio siguió tres indicadores vinculados con el aislamiento y el bienestar psicológico: las horas diarias pasadas en soledad, los días sin ningún contacto humano y las recetas emitidas para tratar depresión y ansiedad.

Después de ajustar el análisis para excluir factores de confusión, como la exposición ocupacional a la inteligencia artificial y las diferencias individuales en el malestar mental, el equipo encontró una relación negativa entre teletrabajo y salud mental.

Los autores resumieron: “El trabajo remoto aumenta sustancialmente el aislamiento y empeora la salud mental, en particular entre quienes viven solos". La mención a ese grupo añade un dato central sobre el reparto del impacto: la carga no se distribuye de manera uniforme y afecta más a quienes ya parten de una vida cotidiana con menor contacto presencial.

El fenómeno ayuda a explicar una contradicción que investigaciones anteriores ya habían detectado. Aunque muchos trabajadores a distancia declaran una mayor satisfacción laboral, también habían aparecido indicios de mayores tasas de ansiedad y depresión entre quienes trabajan de forma remota o híbrida.

Esa aparente paradoja convive con ventajas conocidas del teletrabajo cómo: más flexibilidad, ausencia de traslados diarios y una mejor conciliación entre trabajo y vida personal. El nuevo análisis no niega esos beneficios, pero sostiene que tienen un costo menos visible.

Hombre sentado en un escritorio en una habitación oscura, con las manos en la cabeza y el rostro iluminado por una lámpara, mirando una pantalla de computadora con datos.
El análisis vinculó el teletrabajo con más aislamiento, más días sin contacto humano y una relación negativa con el bienestar psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teletrabajo y salud mental: las cifras del deterioro

El trabajo determinó que el empleo remoto podría explicar aproximadamente un tercio del aumento del malestar mental en Estados Unidos entre 2011 y 2019 y entre 2022 y 2024. Esa estimación conecta el cambio en la organización del trabajo con una variación en los indicadores de sufrimiento psicológico.

Los trabajadores en empleos remotos también mostraron una mayor probabilidad de consultar a un profesional de salud mental. A la vez, las recetas dispensadas para medicamentos contra la depresión y la ansiedad aumentaron alrededor de 50% frente a los niveles previos a la pandemia. El crecimiento del trabajo desde casa da contexto a ese resultado.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la cantidad de personas que trabajan desde el hogar aumentó de forma sostenida y hoy cerca de uno de cada cuatro estadounidenses lo hace.

Los autores del estudio advirtieron que ese costo puede pasar inadvertido al comienzo: “Nuestros hallazgos sugieren que los trabajadores quizá no advierten los costos del trabajo remoto para su bienestar, que pueden tardar en acumularse“.

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