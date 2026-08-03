El proceso para fabricar tus propios stickers de Las Guerreras K-pop comienza con la búsqueda de las imágenes ideales. (Netflix)

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Deja de robar stickers en WhatsApp y crea los tuyos de Las Guerreras K-pop en minutos. No hace falta resignarse a usar los mismos stickers que circulan en todos los chats del fandom cuando personalizar tus propios packs es rápido, sencillo y te permite expresar exactamente lo que quieres con las imágenes de tus idols favoritas.

Con solo unos pocos pasos y herramientas gratuitas, cualquier fan puede armar una colección única que destaque en las conversaciones de grupo.

Cómo crear stickers personalizables de K-pop para WhatsApp

El proceso para fabricar tus propios stickers de Las Guerreras K-pop comienza con la búsqueda de las imágenes ideales. Antes de abrir cualquier aplicación, lo primero es reunir una buena selección de fotos. Plataformas como Pinterest, Twitter (X) e Instagram ofrecen un sinfín de imágenes de idols, desde gestos divertidos hasta momentos reconocibles de ensayos de baile o clips de videoclips.

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Antes de abrir cualquier aplicación, lo primero es reunir una buena selección de fotos. (Gemini)

Lo recomendable es elegir fotos que representen distintas emociones y situaciones: expresiones graciosas, miradas intensas o los corazones coreanos que suelen usarse para transmitir ternura en las respuestas.

Una vez tengas tu galería personal, el siguiente paso es elegir la aplicación adecuada para transformar esas imágenes en stickers. Existen opciones completamente gratuitas y muy fáciles de usar. Sticker Maker, disponible tanto en iOS como en Android, facilita la organización de los paquetes por grupo o integrante favorito.

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Para quienes usan Android, Wemoji es otra alternativa destacada, ya que ofrece herramientas precisas para recortar imágenes y añadir textos llamativos.

Sticker Maker, disponible tanto en iOS como en Android, facilita la organización de los paquetes por grupo o integrante favorito. REUTERS/Dado Ruvic

En el caso de quienes prefieren trabajar desde la computadora, WhatsApp Web o la versión de escritorio ya incluyen una función de creación de stickers: basta con abrir un chat, seleccionar el icono de “+”, elegir la opción de nuevo sticker y subir la imagen deseada.

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Técnicas para personalizar stickers de idols K-pop

El verdadero secreto para que los stickers luzcan insuperables está en la edición y personalización. Al abrir la aplicación elegida, se debe crear un nuevo paquete de stickers, recordando que el mínimo requerido para poder exportarlos es de tres imágenes.

La herramienta de recorte automático, muchas veces llamada “Smart Crop” o “Auto-recorte”, ayuda a eliminar el fondo, dejando solo la silueta de la idol seleccionada. Si el recorte no es perfecto, se puede usar el dedo para ajustar los bordes y lograr un contorno limpio.

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Un dato poco conocido sobre la película animada Las Guerreras K-pop es que Sony originalmente se iba a encargar de producir la cinta. (Composición Infobae: Gemini / Captura: Netflix)

Agregar texto es clave para que el sticker gane personalidad. Frases cortas en inglés o coreano como “Slay”, “Fighting!”, “Stan” u “Omo!”, así como citas famosas del grupo o de la idol, convierten la imagen en una respuesta instantánea para el chat.

Además, una técnica muy utilizada por los creadores de stickers es añadir un borde blanco grueso alrededor de la imagen, lo que ayuda a que destaque sin importar el fondo del chat.

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Exportación y uso inmediato en tus chats de WhatsApp

El último paso consiste en exportar el pack personalizado. Cuando ya se tienen listos al menos tres stickers y un ícono para el paquete, solo queda presionar el botón correspondiente para añadirlos a WhatsApp. Luego, al abrir la aplicación en el teléfono, los stickers aparecerán automáticamente en la sección correspondiente, listos para ser usados en cualquier conversación.

Las protagonistas de la exitosa película de animación Las Guerreras K-pop, estrenada por Netflix, se llaman Rumi, Mira y Zoey, y forman el grupo musical ficticio HUNTR/X. (Netflix)

Para quienes buscan una opción aún más ágil, los dispositivos con iOS 16 o superior ofrecen una función nativa: solo hay que mantener presionada la figura de una persona en una foto desde la galería, copiarla y pegarla directamente en un chat de WhatsApp. Así, se puede convertir cualquier imagen en un sticker instantáneo sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

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Crear stickers personalizados de Las Guerreras K-pop es una manera fácil y divertida de expresar tu fanatismo, participar en las conversaciones del fandom y dejar de depender de los paquetes genéricos que usan todos.