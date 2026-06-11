Extraditan a Estados Unidos a un nicaragüense por fraude de pasaportes y dólares falsos en Florida

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida sostuvo que el fraude migratorio en Florida operó entre enero y junio de 2020 con envíos de pasaportes falsos desde Nicaragua a Broward (Departamento de Justicia)

Un ciudadano nicaragüense de 63 años fue extraditado desde Costa Rica a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por fabricar y vender pasaportes falsos en el sur de Florida, y por operar un esquema paralelo de billetes adulterados. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida identificó al acusado como Armando Morales Obando, cuya extradición fue confirmada el miércoles.

El caso expone una red de fraude migratorio en Florida que operó entre enero y junio de 2020. Morales Obando coordinó desde Costa Rica la venta de cinco pasaportes falsos, recaudó USD 5.500 en pagos y organizó el envío de los documentos desde Nicaragua hasta el condado de Broward.

PUBLICIDAD

Armando Morales Obando fue extraditado de Costa Rica a Estados Unidos por cargos federales por pasaportes falsos y billetes adulterados en el sur de Florida

Los pasaportes contenían datos reales de personas, pero con fotografías de otras.

El doble esquema: documentos y dinero falso

Junto al fraude de pasaportes, la fiscalía acusó a Morales Obando de haber conspirado para para producir USD 20.000 en billetes falsificados y canjearlos por USD 6.000 en moneda real.

PUBLICIDAD

Los cargos incluyen conspiración, fraude de pasaportes, robo de identidad y emisión de moneda falsificada. Si un jurado lo declara culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión por el cargo de moneda falsa, hasta 10 años por cada cargo de fraude de pasaportes y hasta 5 años por cada cargo de conspiración.

La fiscalía también atribuye a Morales Obando una conspiración para producir USD 20.000 en billetes falsificados y cambiarlos por USD 6.000 en dinero real (Departamento de Justicia)

La ley impone además dos años consecutivos obligatorios por cada cargo de robo de identidad agravado.

El fraude migratorio va más allá de los documentos físicos

El caso de Morales Obando no es el único que aprovecha la vulnerabilidad de los inmigrantes en el sur de Florida. Una red de estafadores usó inteligencia artificial para suplantar la identidad de Ángel Leal, un reconocido abogado de inmigración de Miami, según reveló el Miami Herald.

PUBLICIDAD

El objetivo es cobrar hasta USD 5.500 a inmigrantes a cambio de promesas falsas de residencia permanente, ciudadanía sin examen de inglés o retorno de deportados. Desde octubre de 2025, las cuentas fraudulentas acumularon cientos de miles de seguidores en redes sociales.

Cómo opera la estafa y qué riesgos genera

Los responsables toman material audiovisual público de Leal para entrenar modelos de inteligencia artificial y generan vídeos en los que el falso abogado aparece junto al presidente Donald Trump o junto a agentes de inmigración. “Agarran la inteligencia artificial, simulan mi imagen —generalmente con otra voz generada— y con el engaño de una información falsa de que le puedo hacer ciudadano americano sin que usted tenga que hacer el examen”, explicó Leal a Telemundo.

PUBLICIDAD

El peligro va más allá de la pérdida de dinero. Los estafadores fabrican audiencias de inmigración virtuales falsas y, si la víctima no se presenta a su cita judicial real, un juez puede ordenar su deportación.

Desde marzo de 2026, una empresa antipiratería contratada por el abogado eliminó 6.500 perfiles fraudulentos, la mayoría de TikTok. Un portavoz de la plataforma confirmó al Miami Herald que entre octubre y diciembre de 2025 eliminó de forma proactiva el 97,7% de los vídeos que infringían sus políticas contra el fraude.

PUBLICIDAD

Meta no respondió a las solicitudes de comentarios.

Cómo verificar si un abogado es real

Adonia Simpson, directiva de la asociación de juristas American Bar Association, dijo a Telemundo: “Busca dónde trabaja ese abogado. Llama a ese número y pregunta para averiguar que es la misma persona y que en verdad están ofreciendo los servicios”.

PUBLICIDAD

Leal presentó denuncias ante el FBI, la Comisión Federal de Comunicaciones, el Colegio de Abogados de Florida y el Departamento de Policía de Doral. Aun así, el contenido continúa en circulación.

Quienes sospechen haber sido víctimas de fraude migratorio pueden denunciarlo ante la policía local, la Comisión Federal de Comercio, el FBI y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

PUBLICIDAD