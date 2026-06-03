Estados Unidos

Cuál es el nuevo requisito del pasaporte de Estados Unidos para volar al exterior desde Miami

La advertencia apunta a quienes salen desde el sur de Florida y creen que alcanza con revisar la vigencia, porque un detalle del cuaderno puede activar controles previos y obligar a reprogramar el itinerario sin aviso

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Los titulares de pasaportes de Estados Unidos en Miami deben asegurarse de tener suficientes páginas en blanco antes de vuelos internacionales (REUTERS/Tim Evans)
Los titulares de pasaportes de Estados Unidos en Miami deben asegurarse de tener suficientes páginas en blanco antes de vuelos internacionales (REUTERS/Tim Evans)

Los viajeros con pasaporte de Estados Unidos que parten desde Miami deben cumplir una condición clave antes de embarcar en vuelos internacionales: verificar que el documento cuente con espacio suficiente para sellos de entrada y visados. El Departamento de Estado advirtió que, incluso si la vigencia no ha expirado, un número insuficiente de páginas en blanco puede impedir abordar el avión.

Las aerolíneas y las autoridades migratorias de ciertos países han comenzado a rechazar a quienes no cumplen este requisito, lo que convierte la revisión previa del pasaporte en un paso fundamental antes de viajar.

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Captura de pantalla de un tuit de TravelGov con una infografía sobre páginas en blanco de pasaportes y un pasaporte de EE. UU., explicando requisitos de viaje
Una captura de pantalla de un tuit de TravelGov informa a los ciudadanos sobre la cantidad de páginas en blanco necesarias en su pasaporte para viajar al extranjero. Destaca la necesidad de renovación si no se cumplen los requisitos (@TravelGov)

No basta con mirar la fecha de caducidad; es necesario asegurarse de que el documento tenga espacio disponible para los sellos obligatorios, según recordó el Departamento de Estado en redes sociales y consignó El Nuevo Herald.

Cómo renovar el pasaporte y nuevas opciones

Los ciudadanos estadounidenses pueden renovar el pasaporte antes de la fecha de vencimiento si el número de páginas en blanco es insuficiente y así evitar problemas al abordar. El Departamento de Estado recordó que actualmente algunos usuarios pueden gestionar la renovación de forma online, con el fin de facilitar el trámite y reducir el riesgo de quedar varados por este motivo.

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El procedimiento de renovación es una opción para quienes viajan frecuentemente, ya que la acumulación de sellos puede agotar rápidamente las páginas del documento.

Cambios en el formato de los pasaportes de Estados Unidos

En mayo, el gobierno de Estados Unidos anunció un cambio en el formato de los pasaportes, que entrará en vigor en 2028, tras un estudio de viabilidad. Los actuales pasaportes conocidos como Next Generation Passport (NGP) vienen en versiones de 26 o 50 páginas, pero con la nueva implementación todos los documentos, salvo el pasaporte de emergencia, tendrán 38 páginas.

El Departamento de Estado advirtió que algunas aerolíneas rechazan a pasajeros sin el mínimo de páginas libres, incluso si el pasaporte no está vencido (REUTERS/Audrey Richardson)
El Departamento de Estado advirtió que algunas aerolíneas rechazan a pasajeros sin el mínimo de páginas libres, incluso si el pasaporte no está vencido (REUTERS/Audrey Richardson)

El cambio busca simplificar el formato y adaptarse a las tendencias internacionales. El pasaporte de emergencia mantendrá su versión de 12 páginas, mientras que la versión estándar se unificará a 38 páginas para todos los ciudadanos.

Cuántas páginas en blanco son necesarias y para qué sirven

El pasaporte estadounidense permite la entrada sin visado a más de 100 países, aunque algunos destinos todavía requieren sellos de entrada y salida en el documento físico. Ciertos países exigen que los viajeros presenten un pasaporte con un mínimo de 2 a 4 páginas en blanco, para garantizar espacio suficiente para los sellos.

Esta medida responde a necesidades operativas en los controles migratorios y a políticas específicas de cada nación. Las aerolíneas, por su parte, revisan este requisito antes del vuelo para evitar que los pasajeros sean rechazados en destino.

Consecuencias de no cumplir con el requisito

El principal riesgo de no tener suficientes páginas en blanco es quedarse sin posibilidad de abordar el avión, incluso si el pasaporte todavía está vigente. El Departamento de Estado dijo: “Algunas aerolíneas no te permitirán embarcar si no cumples este requisito”.

La situación puede derivar en la cancelación del viaje, pérdida de reservas o gastos adicionales por cambios de última hora. Por eso, se recomienda revisar el pasaporte con anticipación y proceder a la renovación si es necesario, para evitar inconvenientes.

Un avión de pasajeros blanco de American Airlines (Airbus A320) está estacionado en la plataforma de un aeropuerto, con una terminal y cielo nublado detrás
El pasaporte de Estados Unidos permite el ingreso sin visa a 179 países, aunque la exigencia de páginas en blanco sigue siendo indispensable para viajar (Opy Morales/Archivo)

Cabe recordar que, el pasaporte estadounidense, que permite ingresar sin visa a 179 países y ocupa el décimo puesto en el ranking mundial de Henley & Partners, solo ofrece esa ventaja si el documento cuenta con las páginas en blanco necesarias para cumplir los requisitos migratorios y de sellos.

A pesar de los avances en sistemas electrónicos de control migratorio, la exigencia de páginas en blanco sigue vigente en varios destinos, por lo que la recomendación del Departamento de Estado apunta a garantizar que los ciudadanos puedan aprovechar plenamente los beneficios del pasaporte estadounidense.

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