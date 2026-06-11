Así usan la IA para suplantar a un reconocido abogado de Miami y estafar a miles de inmigrantes

Estafadores suplantan al abogado de inmigración Ángel Leal con videos creados con inteligencia artificial para cobrar hasta USD 5.500 a inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de estafadores usan inteligencia artificial para suplantar la identidad de Ángel Leal, abogado de inmigración de Miami conocido por su trayectoria en televisión en español y sus miles de seguidores en redes sociales. El objetivo: cobrar hasta USD 5.500 a inmigrantes a cambio de promesas falsas de residencia y ciudadanía estadounidense.

Desde octubre, las cuentas fraudulentas acumularon cientos de miles de seguidores en TikTok, Instagram y Facebook, según reveló el propio Leal al Miami Herald. El letrado estima que el dinero robado en total podría alcanzar entre 6 y 7 cifras. "Miles de personas están siendo engañadas“, declaró Leal.

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Los vídeos fraudulentos muestran a Ángel Leal generado por IA junto al presidente Donald Trump, aparentemente con un permiso oficial para tramitar residencias. En otros fragmentos, el falso abogado aparece junto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas liberando detenidos.

Las promesas varían según el vídeo: residencia permanente y ciudadanía sin examen de inglés por USD 5.500, retorno de deportados por USD 1.500, o residencia en un mes para quienes lleven dos años en el país sin antecedentes penales.

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Las cuentas fraudulentas en TikTok, Instagram y Facebook prometen residencia, ciudadanía y regreso de deportados con trámites falsos en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Leal explicó a Telemundo el mecanismo: “Agarran la inteligencia artificial, simulan mi imagen —generalmente con otra voz generada— y con el engaño de una información falsa de que le puedo hacer ciudadano americano sin que usted tenga que hacer el examen, permiso de trabajo inmediato, residencia en no sé qué tiempo. Cosas que no pueden ser”.

El video publicado el 24 de mayo acumuló más de 400 comentarios, 10.000 “me gusta” y casi 500.000 visualizaciones en TikTok. Ante cada consulta de usuarios que exponían sus problemas migratorios, las cuentas falsas respondían: “Escríbame en privado”.

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Cómo operan los estafadores

Los responsables de la estafa —cuyo número y organización se desconocen— comparten números de teléfono falsos, correos electrónicos y cuentas de pago digital. Según Leal, también crean audiencias de inmigración virtuales falsas para convencer a las víctimas de que están en un tribunal real.

El riesgo de esa táctica es grave: los jueces de inmigración pueden ordenar la deportación de una persona que no se presenta a su cita judicial real.

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“Los engañan haciéndoles creer que los representarán en los tribunales. ¿Y qué sucede entonces? Además de la pérdida económica, se trata de personas cuyos casos se ven perjudicados”, afirmó Leal al Miami Herald.

Los vídeos presentan señales de alerta: errores ortográficos en pantalla, fondos manipulados digitalmente, movimientos robóticos y pronunciaciones extrañas de palabras como ciudadanía. Algunos incluso incluyen etiquetas que identifican el contenido como generado por IA.

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Cientos de usuarios dejan comentarios solicitando ayuda.

Adonia Simpson, directiva de la American Bar Association —la mayor organización voluntaria de abogados de Estados Unidos, que desde 2024 recibe llamadas sobre casos migratorios que nunca existieron—, ofreció a Telemundo una recomendación concreta

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“Busca dónde trabaja ese abogado. Usualmente en los sitios web tiene el nombre, a veces el número de licencia, pero también si tiene número de teléfono y dirección. Llama a ese número y pregunta para averiguar que es la misma persona y que en verdad están ofreciendo los servicios”, sugirió.

Por qué Leal es vulnerable a esta estafa

El abogado tiene una presencia pública: fue colaborador habitual del programa Caso Cerrado y aparece con regularidad en noticieros de televisión para comentar noticias de inmigración. Esa exposición le da a los estafadores material audiovisual para entrenar modelos de inteligencia artificial sobre cómo habla, se mueve y actúa.

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La exposición pública de Ángel Leal en televisión y en Caso Cerrado facilitó que los estafadores usaran su imagen, logotipo y firma (Telemundo )

“Están robando mi logotipo. Están falsificando mi firma en contratos falsos”, dijo Leal. “Después de todo el sacrificio y el esfuerzo que has dedicado a tu carrera, ver que tu nombre se usa de esta manera para robarles su dinero y ponerlos en peligro es devastador”, agregó al Miami Herald.

El contexto político amplifica el alcance de la estafa. En la era de las deportaciones masivas y las restricciones de visado, cientos de miles de inmigrantes perdieron sus protecciones y permisos de trabajo, y buscan con urgencia asesoría legal.

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La respuesta del abogado y de las plataformas

En la oficina de Leal, en Doral, más de 100 personas llaman algunos días para denunciar el fraude o informar que ya fueron víctimas. El abogado contrató una empresa antipiratería y, desde marzo, se eliminaron 6.500 perfiles fraudulentos, la mayoría de TikTok.

También eliminó su cuenta de WhatsApp, que los estafadores usaban como canal de contacto directo con inmigrantes. “He invertido mucho tiempo, dinero, energía y recursos humanos en esto”, dijo Leal.

Un portavoz de TikTok confirmó al Miami Herald que las normas de la plataforma prohíben la suplantación de identidad y las estafas, y que entre octubre y diciembre de 2025 eliminó de forma proactiva el 97,7% de los vídeos que infringían sus políticas contra el fraude, antes de que algún usuario los denunciara.

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, no respondió a las solicitudes de comentarios del Herald.

Las denuncias presentadas y la advertencia de fondo

Leal denunció la estafa ante la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), la Comisión Federal de Comunicaciones, el Colegio de Abogados de Florida y el Departamento de Policía de Doral. Al tope de sus redes sociales fijó mensajes de advertencia. Aun así, el contenido continúa.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que la situación empeore", alertó el abogado, preocupado porque las leyes estatales y federales no avanzan al mismo ritmo que la inteligencia artificial.

Los expertos señalan que quienes sospechen haber sido víctimas de fraude migratorio pueden denunciarlo ante la policía local, la Comisión Federal de Comercio, el FBI y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.