Dos mujeres fueron halladas sin vida en Nueva York tras un enfrentamiento entre la Policía y un hombre: el sospechoso fue detenido

Un miembro del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) (REUTERS/Adam Gray/Archivo)

Dos mujeres fueron asesinadas el sábado en una vivienda de Rockaways, en el barrio neoyorquino de Queens, tras un tiroteo que culminó con la detención de un sospechoso armado, quien resultó herido por disparos de la Policía de Nueva York (NYPD), según informaron las autoridades locales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que “durante la respuesta, el sospechoso armado salió de la casa, se negó a obedecer repetidas órdenes de soltar su arma y la apuntó hacia los oficiales que acudían. Los oficiales del NYPD dispararon sus armas, hiriendo al sospechoso, quien ahora se encuentra hospitalizado y bajo custodia (...) Trágicamente, dos mujeres fueron encontradas muertas”.

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El portavoz policial Christopher McTosh detalló en rueda de prensa que la alerta inicial llegó tras una llamada de una de las víctimas, quien advirtió que “su marido estaba armado y tenía un historial de enfermedad mental y dijo que las mataría”. McTosh precisó que las víctimas ya habían fallecido antes de que llegaran los agentes.

Al arribar al lugar, los policías observaron al sospechoso salir de la residencia portando un arma de fuego, más precisamente una escopeta, y generando una explosión. Tras negarse a entregar el arma y apuntar hacia los agentes, estos dispararon e hirieron al individuo, quien fue trasladado a un hospital donde permanece bajo custodia policial.

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“Los agentes dieron numerosas órdenes verbales al sujeto para que levantara las manos y soltara el arma”, sostuvo McIntosh frente a la prensa en el lugar y agregó: “Tras negarse a obedecer las repetidas órdenes de levantar las manos y aún armado con la escopeta, los agentes dispararon sus armas e hirieron al sujeto”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (Europa Press)

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, aún no identificadas, con heridas de bala. Ningún oficial resultó herido en el operativo. McTosh aclaró que el detenido no tenía antecedentes penales ni registros de enfermedad mental en las bases de datos policiales.

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El alcalde y el portavoz policial expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y resaltaron la rápida actuación de la NYPD. Las autoridades locales mantienen la investigación abierta para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del crimen.

Las tragedias azotaron a la reconocida ciudad estadounidense durante el sábado. En paralelo al enfrentamiento en Queens, un niño de 12 años murió tras recibir disparos en el barrio de Bronx, mientras circulaba en bicicleta, según informó el alcalde Zohran Mamdani. El mandatario lamentó el hecho y expresó: “Nuestros niños deberían poder andar en bicicleta en un lindo día de verano en su vecindario sin temor a ser baleados. No podemos aceptar esta violencia como algo normal”, según publicó en sus redes sociales. El alcalde también oró por la pronta recuperación de otras dos personas heridas durante el mismo incidente y confirmó que varias personas fueron detenidas por las autoridades en el marco de la investigación.

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Agentes de policía patrullando (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

La policía de Nueva York informó que el niño de 12 años recibió un disparo en el hombro izquierdo y fue trasladado al Hospital Lincoln, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El tiroteo ocurrió tras una pelea entre seis hombres, según detallaron fuentes policiales a New York Post.

En el mismo incidente, un hombre de 25 años resultó herido en los glúteos y otro de 34 años en el pie. Ambos fueron trasladados por medios privados al Hospital Bronx Lebanon y se encuentran en condición estable. Las autoridades indicaron que no se realizaron arrestos ni se obtuvieron descripciones de los sospechosos inmediatamente tras el hecho. La investigación sigue en curso.

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