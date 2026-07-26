Trump anunció la construcción de una autopista que conectará Marruecos con el Sáhara Occidental y llevará su nombre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la construcción de la Autopista Donald J. Trump, una infraestructura de 1.000 kilómetros que unirá la ciudad marroquí de Tiznit con Dajla, situada en la zona ocupada del Sáhara Occidental. El proyecto, presentado este domingo, está valorado en 880 millones de euros y prevé conectar diversas localidades costeras, incluyendo El Aaiún, hasta el futuro Puerto Atlántico de Dajla, cuya finalización está programada para 2028.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 tras la retirada española, a pesar de la oposición del Frente Polisario. El conflicto derivó en una guerra que se extendió hasta 1991, cuando se firmó un alto el fuego con el objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación. No obstante, las discrepancias en la elaboración del censo, especialmente sobre la inclusión de colonos marroquíes, han impedido su realización hasta la fecha.

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En su mensaje, Trump expresó su agradecimiento al rey Mohamed VI, subrayando el honor que representa para él el proyecto y manifestando su deseo de recorrer la autopista en el futuro. Esta colaboración se enmarca en una relación histórica: Marruecos fue el primer país en reconocer oficialmente la independencia de Estados Unidos en 1786. Este antecedente contribuye a explicar la favorable diplomacia estadounidense hacia Rabat y la profundización de la alianza estratégica bilateral.

Marruecos impulsa desde la década de 1980 una estrategia de integración territorial en el Sáhara Occidental con carreteras, puertos, hospitales y escuelas. (EFE/ARCHIVO)

Estrategia de integración territorial marroquí y respaldo internacional

Desde la década de 1980, Marruecos ha apostado por la inversión masiva en infraestructuras como método de integración territorial y asentamiento demográfico en el Sáhara Occidental. El desarrollo de carreteras, puertos, hospitales y escuelas en la región busca consolidar la presencia marroquí y difuminar la frontera entre el país y el territorio en disputa. La autopista Tiznit-Dajla representa la culminación de esta política, al reforzar la conectividad y facilitar el acceso a las zonas bajo control de Rabat.

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Trump agradeció al rey Mohamed VI la construcción de la autopista y vinculó el proyecto con la relación histórica entre Estados Unidos y Marruecos. (EFE/ARCHIVO)

El respaldo internacional a la posición marroquí se ha visto reforzado tras el reconocimiento oficial por parte de Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a finales de 2020, poco antes de concluir su primer mandato presidencial. Este apoyo fue ampliado por los recientes pronunciamientos de los gobiernos de España y Francia a favor del plan de autonomía marroquí, una postura calificada como “traición” por el Frente Polisario, que recuerda que España sigue siendo “de iure” la potencia administradora del territorio.