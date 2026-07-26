Un ex tenista profesional uruguayo fue arrestado en Miami tras dañar raquetas en una tienda

Los empleados de Tennis Plaza le pidieron a Nicolás Xiviller Pardodeir que se retirara y denunciaron amenazas antes de que abandonara el local (Google Maps)

El arresto de un ex tenista profesional uruguayo en el sur de Florida generó atención tanto en medios locales tras un episodio violento en una tienda de artículos deportivos.

Nicolás Xiviller Pardodeir, conocido en el ámbito del tenis y el pádel, fue detenido por la policía local después de protagonizar un altercado que involucró daños materiales y amenazas a empleados, según detalló la cobertura de NBC South Florida.

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El incidente, registrado en video y difundido por cuentas locales, evidenció la rápida intervención policial en la ciudad de Doral.

Nicolás Xiviller Pardodeir fue acusado de agresión agravada con arma mortal, daños a la propiedad y conducta desordenada (Instagram)

Detención de Nicolás Xiviller Pardodeir en Doral

La policía de Doral acudió al comercio Tennis Plaza tras recibir reportes sobre una situación conflictiva en el establecimiento. Al llegar, los agentes constataron que Xiviller Pardodeir había dañado dos raquetas y, tras ser confrontado por los empleados, los amenazó antes de abandonar el lugar.

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Horas más tarde del hecho, los efectivos localizaron al ex tenista en una estación de servicio cercana, donde procedieron a su arresto, según informaron tanto NBC South Florida como Telemundo 51.

Cargos presentados y descripción del incidente

De acuerdo con los reportes policiales citados por ambos medios, Xiviller Pardodeir enfrenta acusaciones por tres delitos: agresión agravada con arma mortal, daños a la propiedad y conducta desordenada. Estas imputaciones derivan tanto del daño a los objetos en la tienda como de las amenazas emitidas a los empleados del local.

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El altercado se originó cuando, según el parte oficial, Xiviller Pardodeir dañó deliberadamente dos raquetas de tenis en el interior de la tienda. Ante esa conducta, los empleados le solicitaron que se retirara, momento en el que el ex jugador habría proferido amenazas antes de salir del comercio.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales por la cuenta Qué Pasa en Doral, lo que contribuyó a la rápida difusión del hecho.

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El reporte policial indicó que las dos raquetas dañadas en Tennis Plaza tenían un valor total de USD 568 (Google Maps)

Valor de los daños ocasionados y perfil del acusado

El reporte policial detalla que el valor total de las dos raquetas dañadas asciende a USD 568. Esta cifra fue consignada tanto en la información divulgada por NBC South Florida como por Telemundo 51, reflejando el alcance económico del incidente para el comercio afectado.

En sus redes sociales, Nicolás Xiviller Pardodeir se presenta como ex jugador del circuito ATP y actual profesional de pádel.

Nicolás Xiviller Pardodeir se presenta en redes sociales como exjugador de la ATP y actual profesional de pádel (Instagram)

Su trayectoria en el deporte fue destacada por los medios que cubrieron el suceso, añadiendo contexto sobre la notoriedad pública del detenido.

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