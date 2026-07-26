Estados Unidos

Un niño de 12 años murió baleado y dos hombres resultaron heridos a plena luz del día en el Bronx

La investigación sigue abierta el domingo y no hay detenidos tras el ataque del sábado por la tarde en Elliot Place y Walton Avenue, donde un grupo de seis personas intercambió disparos

Guardar
Google icon
Vista aérea de una calle urbana con vehículos, una multitud de personas, agentes de policía, un supermercado y bicicletas estacionadas
Un niño de 12 años murió tras un disparo frente a una bodega del Bronx en un tiroteo que también dejó dos adultos heridos (Fox News)

El niño identificado como Jacob Freytes, de 12 años, murió tras recibir un disparo el sábado por la tarde frente a una bodega del Bronx, en un episodio que también dejó heridos a dos adultos y que la policía sigue investigando sin detenidos al día siguiente.

La agresión ocurrió entre las 16:55 y las 17:30 horas en Elliot Place y Walton Avenue, en el barrio de Mount Eden, según la información policial citada por NBC New York y Fox 5. Los otros heridos fueron un hombre de 25 años, alcanzado en la parte inferior del cuerpo, y otro de 34, baleado en un pie; ambos quedaron internados en condición estable.

PUBLICIDAD

Jacob Freytes fue alcanzado cuando un grupo de unos seis hombres comenzó a pelear en la vereda y uno de ellos abrió fuego, de acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio local. La policía identificó al niño y señaló que, tras recibir el disparo en un hombro, entró a la bodega en busca de ayuda antes de desplomarse.

Las imágenes de vigilancia muestran a varios adultos lanzándose golpes y patadas antes de que empezaran los tiros. Otro video registró al chico dentro del comercio, sujetándose el hombro, segundos antes de caer al piso.

PUBLICIDAD

Dos agentes de policía en una calle con una bicicleta caída, cinta amarilla de precinto, un buzón, un cartel publicitario y marcadores de evidencia
La policía del Bronx investigaba el tiroteo en Mount Eden sin detenidos y buscaba al tirador al día siguiente del crimen (X/FreedomNTV)

La policía busca al tirador y no hay arrestos

El niño no estaba vinculado con la pelea y quedó en medio del tiroteo frente al local ubicado en 104 Elliot Place. Fue trasladado al Hospital Lincoln, donde los médicos confirmaron su muerte.

Según New York Post, el niño era hijo de un policía y vivía a una cuadra del lugar donde lo hirieron. La publicación también informó, citando a United Bodegas of America, que había entrado a la tienda para comprar una pelota poco antes del ataque.

El diario agregó que el padre del menor, un sargento, estaba en Connecticut cuando ocurrió el tiroteo y volvió de inmediato al Bronx tras enterarse de lo sucedido.

Según fuentes policiales, se pudo determinar que los sospechosos escaparon en un BMW negro, aunque Fox 5 aclaró que el motivo continúa sin determinarse y que no existe una descripción oficial de los responsables.

La única descripción difundida públicamente por la policía, de acuerdo con NBC New York, corresponde a un hombre con camiseta blanca, shorts negros y sandalias negras.

Hombre inclinado con pantalones cargo, bicicleta caída, marcadores de evidencia amarillos numerados, un cono de tráfico naranja, puerta de tienda
El niño herido por el disparo entró a la bodega en busca de ayuda antes de desplomarse y luego murió en el Hospital Lincoln (X/FreedomNTV)

Testigos describieron a Jacob como un chico tranquilo que andaba en bicicleta

En la escena, la bicicleta del niño quedó tirada en medio del perímetro montado por la policía mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos. Las imágenes reforzaron la condición de víctima ajena a la pelea que le atribuyen familiares, amigos y autoridades.

José Sanchez, amigo de la familia, aseguró ante los medios locales: “Son grandes chicos, solo andaban en sus bicicletas, ocupándose de lo suyo todo el tiempo y siempre en casa. Y enterarse de esto es desgarrador. Es realmente desgarrador”.

Otra amiga de la familia, Jasmine Rosario, expresó: “Es una tragedia. No debería haber pasado. No debería haber pasado. Esto no debería haber pasado. Tiene 12 años. Era un niño inocente. No era de la calle y era un chico increíble”.

También, New York Post difundió el testimonio de Julio López, presentado como tío no consanguíneo del menor, quien relató que oyó los disparos mientras paseaba a sus perros y vio a la gente correr desde la esquina. “Saludaba a los muchachos de la cuadra. Mostraba respeto. Era un buen chico. Lo van a extrañar”, compartió.

Tres agentes de la Policía de Nueva York detrás de una cinta policial amarilla con una bicicleta caída y marcadores de evidencia en una calle de noche
Testigos y allegados describieron a Jacob Freytes como un chico tranquilo que andaba en bicicleta y no participaba de la pelea en el Bronx (X/FreedomNTV)

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, afirmó en un video publicado el sábado por la noche que tenía “el corazón muy cargado” por el crimen. Mientras que el alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho como un “acto atroz” y sostuvo que los niños deberían poder andar en bicicleta por su barrio “sin temor a que les disparen”.

Temas Relacionados

BronxTiroteoViolencia armadaNueva YorkEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La lechuga vinculada al brote de Cyclospora en Estados Unidos genera nuevas investigaciones oficiales

El episodio sanitario ya alcanza a nueve estados y suma 1.947 contagios confirmados hasta el momento y sin muertes confirmadas. Los esfuerzos coordinados entre agencias federales y locales buscan prevenir más casos

La lechuga vinculada al brote de Cyclospora en Estados Unidos genera nuevas investigaciones oficiales

Ocho familiares aparecen muertos tras un incendio en Michigan y la investigación evalúa un posible caso de asesinato-suicidio

Seis menores y dos adultos fueron encontrados sin vida, con indicios de disparos en algunas víctimas, a la espera de autopsias e identificaciones

Ocho familiares aparecen muertos tras un incendio en Michigan y la investigación evalúa un posible caso de asesinato-suicidio

Dos mujeres fueron halladas sin vida en Nueva York tras un enfrentamiento entre la Policía y un hombre: el sospechoso fue detenido

El hecho ocurrió en el barrio neoyorquino de Queens y terminó cuando los agentes hirieron de bala y arrestaron al atacante que salió armado de una vivienda y desobedeció órdenes policiales

Dos mujeres fueron halladas sin vida en Nueva York tras un enfrentamiento entre la Policía y un hombre: el sospechoso fue detenido

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 25 de julio de 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 25 de julio de 2026

La dura historia de una pareja que abandonó EEUU por un proceso migratorio y murió en Venezuela tras quedar atrapada por los terremotos

Andrew Widme, de 42 años y con dos hijos adolescentes, conoció a Yelitza, de 31, y tras una relación breve decidió casarse con ella en febrero de 2025 y optaron por vivir en el país sudamericano

La dura historia de una pareja que abandonó EEUU por un proceso migratorio y murió en Venezuela tras quedar atrapada por los terremotos

TECNO

Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar

Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar

Tu próxima casa estará lista en 24 horas gracias a esta IA e la impresión 3D

Celular perdido o robado: qué hacer inmediatamente para proteger tus datos y tu dinero

Descarga Nequi en Google: cómo tener la aplicación oficial y evitar fraudes

Cómo saber quién está detrás de la llamada en Android sin instalar aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

John Leguizamo revela el impacto de “La era de hielo” en su vida: “Me permitió pagar la universidad de mis hijos”

La tiktoker que acusó a su esposo de pedofilia en redes sociales fue asesinada por él dos semanas después

Es oficial: Ryan Gosling será Ghost Rider en la nueva película de Marvel Studios

Ryan Gosling confirma su papel como Ghost Rider: “Es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”

MUNDO

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

El Olimpo, nuevo Patrimonio Mundial: la montaña sagrada de Grecia recibió el reconocimiento de la UNESCO

Trump anunció la construcción de una autopista que conectará Marruecos con el Sáhara Occidental y llevará su nombre

Misiles balísticos rusos golpearon Kiev y dejaron al menos cinco muertos en distintas ciudades ucranianas

Irán informó que un petrolero explotó tras chocar con una mina marina en el Estrecho de Ormuz