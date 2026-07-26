Un niño de 12 años murió baleado y dos hombres resultaron heridos a plena luz del día en el Bronx

Un niño de 12 años murió tras un disparo frente a una bodega del Bronx en un tiroteo que también dejó dos adultos heridos (Fox News)

El niño identificado como Jacob Freytes, de 12 años, murió tras recibir un disparo el sábado por la tarde frente a una bodega del Bronx, en un episodio que también dejó heridos a dos adultos y que la policía sigue investigando sin detenidos al día siguiente.

La agresión ocurrió entre las 16:55 y las 17:30 horas en Elliot Place y Walton Avenue, en el barrio de Mount Eden, según la información policial citada por NBC New York y Fox 5. Los otros heridos fueron un hombre de 25 años, alcanzado en la parte inferior del cuerpo, y otro de 34, baleado en un pie; ambos quedaron internados en condición estable.

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Jacob Freytes fue alcanzado cuando un grupo de unos seis hombres comenzó a pelear en la vereda y uno de ellos abrió fuego, de acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio local. La policía identificó al niño y señaló que, tras recibir el disparo en un hombro, entró a la bodega en busca de ayuda antes de desplomarse.

Las imágenes de vigilancia muestran a varios adultos lanzándose golpes y patadas antes de que empezaran los tiros. Otro video registró al chico dentro del comercio, sujetándose el hombro, segundos antes de caer al piso.

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La policía del Bronx investigaba el tiroteo en Mount Eden sin detenidos y buscaba al tirador al día siguiente del crimen (X/FreedomNTV)

La policía busca al tirador y no hay arrestos

El niño no estaba vinculado con la pelea y quedó en medio del tiroteo frente al local ubicado en 104 Elliot Place. Fue trasladado al Hospital Lincoln, donde los médicos confirmaron su muerte.

Según New York Post, el niño era hijo de un policía y vivía a una cuadra del lugar donde lo hirieron. La publicación también informó, citando a United Bodegas of America, que había entrado a la tienda para comprar una pelota poco antes del ataque.

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El diario agregó que el padre del menor, un sargento, estaba en Connecticut cuando ocurrió el tiroteo y volvió de inmediato al Bronx tras enterarse de lo sucedido.

Según fuentes policiales, se pudo determinar que los sospechosos escaparon en un BMW negro, aunque Fox 5 aclaró que el motivo continúa sin determinarse y que no existe una descripción oficial de los responsables.

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La única descripción difundida públicamente por la policía, de acuerdo con NBC New York, corresponde a un hombre con camiseta blanca, shorts negros y sandalias negras.

El niño herido por el disparo entró a la bodega en busca de ayuda antes de desplomarse y luego murió en el Hospital Lincoln (X/FreedomNTV)

Testigos describieron a Jacob como un chico tranquilo que andaba en bicicleta

En la escena, la bicicleta del niño quedó tirada en medio del perímetro montado por la policía mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos. Las imágenes reforzaron la condición de víctima ajena a la pelea que le atribuyen familiares, amigos y autoridades.

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José Sanchez, amigo de la familia, aseguró ante los medios locales: “Son grandes chicos, solo andaban en sus bicicletas, ocupándose de lo suyo todo el tiempo y siempre en casa. Y enterarse de esto es desgarrador. Es realmente desgarrador”.

Otra amiga de la familia, Jasmine Rosario, expresó: “Es una tragedia. No debería haber pasado. No debería haber pasado. Esto no debería haber pasado. Tiene 12 años. Era un niño inocente. No era de la calle y era un chico increíble”.

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También, New York Post difundió el testimonio de Julio López, presentado como tío no consanguíneo del menor, quien relató que oyó los disparos mientras paseaba a sus perros y vio a la gente correr desde la esquina. “Saludaba a los muchachos de la cuadra. Mostraba respeto. Era un buen chico. Lo van a extrañar”, compartió.

Testigos y allegados describieron a Jacob Freytes como un chico tranquilo que andaba en bicicleta y no participaba de la pelea en el Bronx (X/FreedomNTV)

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, afirmó en un video publicado el sábado por la noche que tenía “el corazón muy cargado” por el crimen. Mientras que el alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho como un “acto atroz” y sostuvo que los niños deberían poder andar en bicicleta por su barrio “sin temor a que les disparen”.

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