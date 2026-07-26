El Olimpo, nuevo Patrimonio Mundial: la montaña sagrada de Grecia recibió el reconocimiento de la UNESCO

El Monte Olimpo en Grecia presenta una vista panorámica de sus picos rocosos con parches de nieve y densos bosques en sus laderas bajo un cielo azul claro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Olimpo, la montaña más alta de Grecia y cuna de la mitología helénica, ingresó por unanimidad en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La decisión fue adoptada durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, que se desarrolla en Busán, Corea del Sur, desde el 19 de julio. Según informó la agencia Euronews, este reconocimiento internacional sitúa al mítico enclave entre los monumentos naturales y culturales más emblemáticos del mundo.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado conjunto de los ministerios de Cultura y de Medio Ambiente y Energía de Grecia. Ambos destacaron que la inclusión constituye “una de las distinciones internacionales más importantes en el ámbito de la protección del patrimonio cultural y natural”.

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El organismo subrayó el “valor universal excepcional” del área, al tiempo que resaltó la singularidad de su ecosistema y su importancia histórica. La candidatura contó con respaldo unánime de los países miembros del comité.

Un proceso de 12 años y un éxito nacional

Infografía explica la designación del Monte Olimpo en Grecia como Patrimonio Mundial de la UNESCO, destacando sus valores y otros sitios reconocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inscripción del Olimpo como Patrimonio Mundial culmina un extenso proceso impulsado por las autoridades griegas a lo largo de más de una década. La montaña, cuya cima se eleva a 2.918 metros sobre el nivel del mar, constituye el punto más alto del país y se asocia históricamente con la residencia de Zeus y los 12 dioses principales del panteón helénico.

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis celebró la decisión de la UNESCO y subrayó: “Desde hoy el mítico Olimpo se convierte en montaña de toda la humanidad, que debe ser protegida para siempre”.

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Según la información publicada, el expediente de candidatura integró criterios tanto naturales como culturales. El Comité del Patrimonio Mundial valoró la riqueza de la flora y la fauna del macizo, así como la presencia de especies endémicas y una biodiversidad singular en la región.

Además, reconoció el papel del Olimpo en la historia del pensamiento occidental, la literatura y el arte, por su protagonismo en la mitología y la identidad de Grecia.

Un legado natural y cultural inigualable

Durante siglos, el Olimpo ocupó un lugar central en el imaginario universal. La tradición sitúa en sus cumbres la morada de los dioses olímpicos y el origen de innumerables relatos de la mitología griega.

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De acuerdo con el portal de noticia, la zona alberga también vestigios arqueológicos y monumentos relevantes, que documentan la interacción entre naturaleza y civilización a lo largo de los siglos.

El jefe de gobierno aseguró que la cumbre mítica pasa a ser “de toda la humanidad” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unesco remarcó que la protección del Olimpo implica preservar tanto su ecosistema como su dimensión simbólica. La montaña constituye un hábitat para especies raras de plantas y animales, y su entorno fue escenario de investigaciones científicas, actividades deportivas y peregrinaciones culturales. Este doble valor, natural y espiritual, fue uno de los factores determinantes para su inclusión en la lista.

Otras incorporaciones destacadas en la sesión

La 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial también aprobó la entrada de otros sitios de significativo interés histórico y natural. Entre ellos figuran las cinco playas del desembarco aliado en Normandía, escenario clave de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) destacó la presencia de fortificaciones, rastros de bombardeos y restos de embarcaciones, como testimonios de un episodio fundamental para la liberación europea.

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De acuerdo con información de Euronews, el listado de incorporaciones incluye las antiguas capitales japonesas Asuka y Fujiwara, la región de Boma Badingilo en Sudán del Sur —donde se produce la mayor migración terrestre de mamíferos del mundo, con cerca de seis millones de antílopes—, así como los históricos teatros de la región de Las Marcas en Italia.

a postulación avanzó durante más de una década y combinó criterios ambientales y patrimoniales (AP foto/Petros Giannakouris)

También fueron reconocidos el complejo de fortificaciones de Languedoc en Francia, 13 proyectos arquitectónicos de Aalto Works en Finlandia, el Waldsiedlung Zehlendorf en Berlín, el castillo de Alamut en Irán, las roças de Santo Tomé y Príncipe y ejemplos de arquitectura moderna en Taskent.

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La relevancia de estos sitios refuerza el alcance global de la labor de la UNESCO en la protección del patrimonio de la humanidad. Las nuevas incorporaciones, entre ellas el Olimpo, buscan preservar la diversidad cultural y natural frente a los desafíos contemporáneos.