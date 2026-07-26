Nueva York lanzó un sitio web para ayudar a la comunidad venezolana tras los terremotos

El portal de Nueva York reúne opciones de ayuda humanitaria y alertas para evitar estafas en donaciones vinculadas con la emergencia en Venezuela (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul lanzó un sitio web con recursos para apoyar a la comunidad venezolana tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace más de un mes, una iniciativa que combina opciones de ayuda humanitaria con alertas para evitar estafas en donaciones mientras el país ya supera las 5.000 muertes y registra más de 16.000 heridos.

Según NBC New York, la gobernadora alienta a los neoyorquinos a respaldar los esfuerzos de recuperación y asistencia sin salir de casa. La nueva página reúne vías de apoyo para quienes buscan colaborar con organizaciones que ofrecen comedores comunitarios, atención médica de largo plazo y ayuda inmediata.

PUBLICIDAD

La oficina de la gobernadora informó en el portal oficial del estado de Nueva York que el recurso fue diseñado para la comunidad venezolana y sus aliados en todo el estado. El gobierno explicó que la medida responde a los vínculos profundos entre Nueva York y esa comunidad, y que la administración trabaja con la Hispanic Federation para canalizar información sobre ayuda humanitaria en la zona afectada.

Hochul sostuvo que, un mes después de los sismos, miles de familias venezolanas, incluidas muchas que viven en Nueva York, siguen enfrentando pérdidas e incertidumbre. También pidió que las donaciones se dirijan a organizaciones confiables para que “cada dólar llegue a las personas y comunidades que más lo necesitan”.

PUBLICIDAD

Kathy Hochul lanzó un sitio web de Nueva York con recursos para apoyar a la comunidad venezolana tras los terremotos en el norte de Venezuela (REUTERS/Brendan McDermid)

El portal reúne opciones de ayuda y consejos para evitar fraudes

El sitio lanzado por la gobernadora neoyorquina permite donar a entidades ya identificadas por el estado y, al mismo tiempo, ofrece pautas para verificar pedidos de dinero y reconocer maniobras fraudulentas vinculadas con la emergencia.

Entre las organizaciones incluidas en el portal figuran Aid for LIFE, Casa de Venezuela Orlando y World Central Kitchen, además de la Hispanic Federation. De acuerdo con la información oficial, esas vías de apoyo contemplan fondos de emergencia, asistencia alimentaria y otras formas de alivio para las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

El gobierno estatal también advirtió que las catástrofes suelen ser aprovechadas por estafadores que crean organizaciones benéficas falsas o copian sitios legítimos para quedarse con dinero e información personal de los donantes.

La recomendación oficial incluye resguardar los datos privados, entender con claridad cómo se usará el dinero y verificar cada solicitud antes de aportar fondos.

PUBLICIDAD

Según la oficina estatal, si una persona sospecha que encontró un intento fraudulento de captar donaciones, puede presentar una denuncia ante la División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York. Las quejas pueden hacerse en cualquier momento a través del sitio de esa división.

La iniciativa busca respaldar la recuperación en Venezuela con aportes a organizaciones que ofrecen comedores comunitarios, atención médica y ayuda inmediata (MSF)

Hochul volvió a respaldar el estatus de protección temporal para venezolanos

En paralelo al lanzamiento del portal, Hochul reiteró su apoyo al Estatus de Protección Temporal para los venezolanos elegibles. La gobernadora afirmó que “las personas no deben verse obligadas a regresar a países que atraviesan crisis humanitarias”.

PUBLICIDAD

Citada por NBC New York, la mandataria enmarcó la iniciativa dentro de una respuesta más amplia frente al impacto que el desastre también tiene en familias venezolanas que residen en el estado.

La publicación señaló que el sitio fue presentado más de un mes después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que golpearon el norte de Venezuela.

PUBLICIDAD

Hochul pidió que las donaciones por los terremotos en Venezuela se dirijan a organizaciones confiables para que el dinero llegue a las personas afectadas (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

La División de Protección al Consumidor atiende además a través de una línea de asistencia al 1-800-697-1220, disponible de lunes a viernes, salvo feriados estatales, de 08:30 a 16:30, según el portal oficial del estado.