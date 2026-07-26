El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval el viernes 24 de julio de 2026 en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pausó los ataques contra Irán para darle más espacio a la diplomacia, afirmó este domingo el embajador estadounidense ante Naciones Unidas.

“Le está dando algo de respiro a las conversaciones, le está dando un poco de margen“, declaró Mike Waltz en el programa “Fox News Sunday”. El embajador no dio más detalles sobre la naturaleza de esas conversaciones, aunque durante el fin de semana se registró una pausa en los combates entre Irán y Estados Unidos.

Una calma tras 13 noches de bombardeos

El Pentágono interrumpió abruptamente sus operaciones de bombardeo el viernes por la noche, tras 13 noches consecutivas de ataques cada vez más intensos, sin que se reportaran nuevos ataques estadounidenses ni el sábado ni el domingo. Consultado sobre esta pausa, un alto funcionario del gobierno de Trump dijo el sábado que el presidente “siempre ha sido claro en que su preferencia es la diplomacia, pero le ha mostrado a Irán lo que sucederá si no logran sentarse a la mesa de manera seria”.

PUBLICIDAD

En una entrevista aparte, en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC, Waltz agregó que los esfuerzos diplomáticos se intensificaron “particularmente en los últimos días” y que las conversaciones “están ocurriendo en todos los niveles, desde el aspecto más técnico hasta las más altas esferas”. Sin embargo, reiteró la advertencia de Trump de que el ejército estadounidense permanece “cargado y listo” mientras avanzan esas negociaciones, y aseguró que el mandatario mantiene “todas las opciones sobre la mesa”.

El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Trump le da "un poco de respiro" a las negociaciones con Irán. (REUTERS/Eric Lee).

Waltz también rechazó versiones que apuntaban a una falta de capacidad militar estadounidense en la región. “No solo tenemos lo que necesitamos en el teatro de operaciones, sino que están llegando más recursos”, afirmó en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS.

PUBLICIDAD

Teherán condiciona el cese de sus ataques a la pausa estadounidense

Un alto funcionario iraní dijo el domingo a Reuters que Irán detendrá sus propios ataques mientras Estados Unidos mantenga la pausa en sus bombardeos. Irán, que había respondido cada noche de ataques estadounidenses con represalias contra países vecinos que albergan bases de EEUU, también guardó silencio militar durante los últimos dos días.

En medio de esta tregua de facto, una delegación de Omán visitó Teherán durante el fin de semana para mantener dos días de conversaciones con funcionarios iraníes, logrando avances en los mecanismos para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz. Además, el canciller iraní, Abbas Araghchi, mantuvo el domingo una llamada telefónica con su par ruso, Serguéi Lavrov, para discutir los últimos desarrollos regionales e internacionales, según medios estatales iraníes.

PUBLICIDAD

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a Irán contra cualquier ataque directo o a través de sus aliados regionales, de un “error terrible” que generaría una respuesta israelí “muy, muy contundente”.