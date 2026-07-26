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Tu próxima casa estará lista en 24 horas gracias a esta IA e la impresión 3D

Este método reduce el desperdicio de materiales y facilita viviendas personalizadas para cada familia

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Cinco personas con cascos y chalecos de seguridad, una impresora 3D gigante, una casa en construcción de hormigón, tres ordenadores portátiles, una tableta, una cámara, un dron.
La construcción de casas con impresión 3D e inteligencia artificial permite levantar viviendas en 24 horas y acelera los procesos de diseño, planificación y ejecución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción de casas con impresión 3D e inteligencia artificial está revolucionando los métodos tradicionales del sector. Este avance tecnológico permite levantar viviendas en tan solo 24 horas, transformando los procesos de diseño, planificación y ejecución en proyectos mucho más rápidos, precisos y sostenibles.

La aparición de la impresión 3D y la inteligencia artificial en la arquitectura ha impulsado una nueva etapa para el desarrollo de viviendas. Estas herramientas digitales no solo aceleran los tiempos de obra, sino que también optimizan el uso de materiales, reducen el desperdicio y permiten adaptaciones personalizadas para cada familia.

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Cómo es la construcción de casas en 24 horas

Uno de los aspectos más llamativos de esta innovación es la velocidad de ejecución. Mientras que una vivienda tradicional requiere entre cuatro y doce meses para completarse, la estructura de una casa impresa en 3D puede estar lista en solo 24 a 72 horas.

El proceso completo, incluyendo acabados y detalles finales, según CMYK Arquitectos, suele culminar en un plazo de cinco a quince días, dependiendo del tamaño y las características del proyecto.

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Tres hombres con cascos y chalecos de seguridad observan una impresora 3D y una casa en construcción. Varias interfaces holográficas flotan en el aire.
Una casa con impresión 3D puede completar su estructura en 24 a 72 horas, frente a los cuatro a doce meses de una vivienda tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza con un diseño digital elaborado en software CAD (Diseño Asistido por Computadora). Este diseño se convierte en una guía para la impresora 3D, que deposita material de construcción —como hormigón, polímeros o compuestos de cemento— capa por capa, siguiendo el modelo digital. La precisión de la máquina reduce errores, minimiza el desperdicio de materiales y optimiza el tiempo de trabajo.

Durante la construcción, la inteligencia artificial juega un papel central para coordinar el proceso, detectar posibles fallos y optimizar cada fase. Algoritmos avanzados controlan el flujo de materiales, la calidad de las capas impresas y el cumplimiento de los estándares estructurales.

Así, se garantiza que la vivienda cumpla con todas las normativas de seguridad y durabilidad, al mismo tiempo que se personaliza según las necesidades del usuario.

Cómo es la construcción digital antes de la física

El funcionamiento de la impresión 3D en la construcción parte de un modelo digital tridimensional. Una vez definido el diseño, la impresora inicia la fabricación capa por capa, con una precisión milimétrica. El material más utilizado es el hormigón especial para impresión, aunque existen opciones como plásticos reforzados y biocompuestos.

Hombres en un sitio de construcción, uno con tableta y otro con gafas de realidad aumentada, junto a un brazo robótico que imprime una casa en 3D.
El proceso de impresión 3D en construcción parte de un diseño digital en software CAD y utiliza hormigón, polímeros o compuestos de cemento capa por capa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología presenta ventajas porque permite crear formas complejas y personalizadas, imposibles de lograr con métodos tradicionales; además, la utilización exacta de materiales reduce el impacto ambiental. En algunos casos, incluso se emplean materiales reciclables, incrementando la sostenibilidad de los proyectos.

La inteligencia artificial, por su parte, supervisa continuamente la obra. Analiza en tiempo real el estado de la estructura y ajusta automáticamente parámetros de impresión si detecta desviaciones. También coordina otros sistemas de obra, como drones para inspección y realidad aumentada para visualizar el resultado final antes de la entrega.

Tipos de viviendas y ejemplos de proyectos

La impresión 3D ha permitido construir desde viviendas unifamiliares personalizadas hasta complejos residenciales. Un ejemplo destacado es una casa en los Países Bajos, levantada en cinco días, que demuestra la eficiencia térmica y la resistencia estructural de este tipo de construcciones.

El grado de personalización es otro rasgo distintivo. La tecnología permite adaptar cada casa a las necesidades y preferencias de los propietarios, tanto en distribución como en acabados y detalles arquitectónicos.

Los arquitectos pueden diseñar soluciones a medida, integrando sistemas inteligentes para controlar iluminación, climatización y seguridad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La construcción de viviendas con impresión 3D admite formas complejas, materiales reciclables y sistemas como drones y realidad aumentada para supervisión e inspección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y desafíos de la construcción con impresión 3D e IA

La reducción de costes es una de las principales ventajas de este método. Al emplear únicamente la cantidad necesaria de material y automatizar gran parte del proceso, los gastos asociados a mano de obra y recursos disminuyen considerablemente. Además, el control digital permite cumplir plazos ajustados sin sacrificar calidad.

El proceso también destaca por su flexibilidad de diseño. La impresión 3D posibilita la creación de estructuras complejas, curvas y formas orgánicas, que antes requerían técnicas costosas o eran directamente inviables. Los arquitectos pueden experimentar con nuevas geometrías y materiales, abriendo un abanico de posibilidades para la vivienda personalizada.

No obstante, existen desafíos aún por resolver. La falta de normativas claras para la impresión 3D en construcción limita su adopción masiva. Además, la inversión inicial en impresoras de gran escala y la capacitación del personal representan obstáculos para pequeñas empresas.

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