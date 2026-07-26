Un cuarto bombero de la misma brigada murió por quemaduras tras un incendio forestal en Colorado

El accidente en la línea de fuego dejó una profunda huella entre los brigadistas de Colorado y reavivó el debate sobre la seguridad en operativos forestales (AP Photo/Ty ONeil)

Nathan Matthews, bombero de 43 años y originario de Lincoln, Nebraska, falleció el viernes tras no superar las heridas provocadas por un incendio forestal en el oeste de Colorado.

Su muerte eleva a cuatro el número de víctimas fatales dentro de la brigada Rifle Helitack durante un operativo realizado cerca de la frontera con Utah, lo que generó conmoción en la comunidad dedicada a la lucha contra incendios forestales en Estados Unidos.

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Los focos activos en la frontera entre Colorado y Utah pusieron a prueba la preparación de los equipos de emergencia durante una temporada crítica (Utah Fire Info)

El operativo y la tragedia

El 27 de junio, cinco miembros del equipo de Rifle Helitack enfrentaban el incendio Knowles en el condado de Mesa. Durante las primeras maniobras de combate, una rápida propagación de las llamas, combinada con fuertes ráfagas de viento, creó un escenario imprevisible que cerró las rutas de escape del grupo.

En ese momento, los rescatistas desplegaron sus refugios ignífugos, pero la velocidad e intensidad del fuego superó la protección de estos dispositivos.

En el lugar fallecieron tres bomberos: Emily Barker (38 años, Michigan), Nick Hutcherson (27, Arizona) y Sydney Watson (27, Alabama).

Nathan Matthews fue trasladado posteriormente a un centro de salud, donde permaneció bajo cuidados médicos hasta su deceso semanas después. El estado del quinto integrante de la brigada no fue divulgado y su identidad sigue sin hacerse pública.

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Las víctimas iniciales del incendio Knowles fueron honradas por colegas y autoridades, antes de que el fallecimiento de Matthews ampliara la dimensión de la tragedia (CBS Colorado)

El avance del incendio y la dimensión de la catástrofe

El incendio Knowles fue uno de los varios focos activos en la región, y terminó fusionándose con el incendio Snyder, que cruzó desde Utah hacia Colorado.

CBS News informó que la superficie devastada superó los 28.000 acres (más de 11.300 hectáreas), mientras que The Denver Post precisó que el área afectada alcanzó los 30.202 acres (alrededor de 12.200 hectáreas), cifra similar a unas 47 millas cuadradas. El sábado, las autoridades comunicaron que el incendio estaba contenido en un 98%.

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La rápida expansión del fuego transformó el paisaje y forzó la evacuación de comunidades aledañas, complicando cada maniobra de los rescatistas (Utah Fire Info)

El Departamento del Interior de Estados Unidos atribuyó la gravedad del episodio a las condiciones extremas del terreno y el clima.

La propagación del fuego se vio favorecida por la presencia de varios focos simultáneos en la zona, lo que dificultó la labor de los equipos y provocó que el incendio Knowles fuera absorbido por el complejo de Snyder.

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El operativo, de acuerdo con lo reportado por Fox 13, representó uno de los desafíos más intensos de la actual temporada de incendios en el oeste del país.

El comportamiento imprevisible de las llamas se vio agravado por la sequedad y los vientos cambiantes registrados en la región montañosa (Michael Seamans/The Gazette via AP)

Reacciones, homenajes y contexto adicional

El impacto del suceso se reflejó en las declaraciones de autoridades federales y estatales. Brian Fennessy, jefe del Servicio Federal de Incendios Forestales, calificó la pérdida de Matthews como “desgarradora” y subrayó el compromiso de la institución con el apoyo a las familias y compañeros afectados.

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“Lloramos la pérdida de Nate mientras seguimos de duelo por las muertes de Emily, Nick y Sydney. Nuestros corazones están con sus familias, amigos, compañeros de equipo y todos los afectados por esta tragedia”, expresó el funcionario, según recogió KUTV.

El jefe del Servicio Federal de Incendios Forestales reiteró el compromiso institucional con las familias afectadas y la memoria de los caídos (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, destacó la entrega y coraje de los bomberos: “Su valentía, y la valentía de sus colegas, es la razón por la que tantas de nuestras casas, comunidades y tierras han sido protegidas de los incendios durante esta temporada”.

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Además, dispuso que las banderas del estado ondeen a media asta el día del homenaje a Matthews, cuya fecha aún no fue anunciada.

El gobernador de Colorado ordenó homenajes oficiales y expresó su reconocimiento a la labor de los bomberos que arriesgan la vida en cada operativo (REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo)

La investigación sobre el episodio continúa a cargo de un equipo especializado en accidentes graves, encargado de esclarecer las circunstancias que desencadenaron la tragedia, de acuerdo con la información proporcionada por KUTV.

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Las autoridades también confirmaron que los detalles sobre los servicios conmemorativos para Matthews se darán a conocer próximamente.

Las misiones aéreas de apoyo resultaron fundamentales, aunque un accidente reciente con un helicóptero subrayó los riesgos adicionales para los pilotos en estos escenarios (USFS)

En un hecho distinto, pero relacionado con la misma temporada de incendios, otro miembro de los equipos de emergencia perdió la vida este mes: Nicholas Dale, piloto de aviación de 56 años, falleció cuando su helicóptero cayó en el embalse Silver Jack durante un operativo en el incendio Gold Mountain. Según The Denver Post, este siniestro sigue bajo investigación.

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La actual temporada de incendios en el oeste de Estados Unidos evidenció los riesgos extremos que enfrentan los equipos de respuesta y motivó a las autoridades a reforzar el reconocimiento y apoyo a quienes forman parte de estos operativos.