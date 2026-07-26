Estados Unidos

Un año prófuga con un nombre falso en Jamaica: el FBI extraditó a la acusada por un fraude de USD 32 millones en fondos de COVID-19

Elaine Angene Escoe, de 41 años, fue localizada con el alias “Harley Newman” y quedó bajo custodia federal, en una ofensiva contra los “Most Wanted Fraudsters” vinculada a programas PPP, RRF, SVOG y EIDL y cargos por conspiración y lavado de dinero

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Tres personas. Agente del FBI de espaldas. Mujer con capucha negra, sujetada por agente de Aduanas y Protección Fronteriza
El caso Escoe expone la magnitud del fraude a los programas federales estadounidenses diseñados para responder a la crisis provocada por la pandemia (@FBIMiamiFL)

La captura de Elaine Angene Escoe en Jamaica y su posterior extradición a Estados Unidos significaron un nuevo avance en la lucha internacional contra el fraude a los fondos de ayuda por COVID-19.

La investigación, liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), logró localizar a Escoe después de más de un año prófuga. La sospechosa, de 41 años, había adoptado la identidad falsa de Harley Newman durante su estancia en el país caribeño, según reveló Fox News.

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La persecución judicial comenzó en mayo de 2025, cuando Escoe no se presentó ante el tribunal federal tras ser imputada por delitos vinculados a fraude y lavado de dinero.

Primer plano de una mujer con cabello oscuro y liso, mirando al frente, con un fondo azul claro
Durante su huida, la sospechosa utilizó documentación apócrifa y alteró su apariencia para eludir los controles migratorios y policiales (FBI)

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida detalló que la acusada formó parte de una estructura que presentó solicitudes fraudulentas para acceder a más de USD 32 millones de fondos públicos estadounidenses, originalmente destinados a programas de alivio económico por la pandemia.

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Entre los mecanismos utilizados por la organización figuran los programas PPP, RRF, SVOG y EIDL, todos dirigidos a asistir a empresas y trabajadores afectados.

La investigación se reactivó tras una pista clave que permitió a las autoridades jamaicanas, en coordinación con el FBI, ejecutar la detención.

El operativo contó además con la intervención del U.S. Marshals Service, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Jamaican Constabulary Force. El regreso de Escoe a Florida fue resultado de una colaboración internacional sostenida, tal y como informó Fox News Digital.

Una mujer con sudadera negra y pantalón deportivo es escoltada por dos agentes uniformados en un interior. Otras personas transitan
La colaboración entre autoridades de Estados Unidos y Jamaica permitió que la detenida fuera trasladada en un vuelo especial bajo estrictas medidas de seguridad (@FBIMiamiFL)

Cargos federales y antecedentes del caso

El expediente judicial contra Elaine Angene Escoe abarca acusaciones por conspiración y ejecución de fraude electrónico, así como conspiración y múltiples cargos vinculados al lavado de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada y sus colaboradores diseñaron un plan para sustraer recursos públicos a través de solicitudes falsas, afectando programas cruciales en el contexto de la emergencia sanitaria.

En diciembre de 2025, otras personas vinculadas al caso —Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark— fueron condenadas tras un proceso en el Distrito Sur de Florida, lo que dejó a Escoe como la última integrante pendiente de juzgamiento.

El expediente, oficialmente registrado bajo el número 25-cr-80076, detalla el desarrollo de la investigación y las maniobras utilizadas por la organización.

Retrato de una mujer con cabello oscuro y liso con raya en medio, ojos marrones, mirada al frente y expresión neutra sobre un fondo claro
La acusada enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en una red que habría tramitado solicitudes ficticias para acceder a fondos de ayuda de emergencia (FBI)

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la devolución de Escoe a territorio estadounidense representa un paso relevante en la campaña global contra el fraude económico.

Patel subrayó que “la fugitiva, en fuga desde mayo de 2025, fue localizada en Jamaica y devuelta a Estados Unidos para responder ante la justicia”, una declaración recogida por Fox News.

El funcionario destacó la importancia de la cooperación entre organismos como la Fiscalía del Condado de Palm Beach y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

El director del FBI subrayó que la detención representa un hito en la persecución global de delitos financieros relacionados con la pandemia (SAUL LOEB/Pool via REUTERS)
El director del FBI subrayó que la detención representa un hito en la persecución global de delitos financieros relacionados con la pandemia (SAUL LOEB/Pool via REUTERS)

Estrategia federal y respuesta oficial

La operación que permitió el regreso de Elaine Angene Escoe se enmarca en una política de persecución activa a los delitos económicos transnacionales impulsada por la Oficina Federal de Investigaciones.

Según datos oficiales, en las últimas cinco semanas el FBI logró la captura de cuatro personas incluidas en la lista “Most Wanted Fraudsters”, una ofensiva que permitió también el retorno de más de 30 prófugos y la recuperación de fondos cuyo valor agregado supera los USD 1.800 millones.

La operación forma parte de una política de tolerancia cero que prioriza la recuperación de fondos públicos y el castigo a los responsables de fraudes complejos (REUTERS/CJ Gunther)
La operación forma parte de una política de tolerancia cero que prioriza la recuperación de fondos públicos y el castigo a los responsables de fraudes complejos (REUTERS/CJ Gunther)

El fiscal general interino, Todd Blanche, expresó que la acusada “obtuvo decenas de millones en ayudas por COVID-19, sustrayendo recursos críticos de empresas legítimas durante una emergencia nacional”.

Blanche sostuvo que la administración actual mantiene una política de cero tolerancia frente al fraude en programas financiados con fondos públicos, y que quienes intenten eludir la justicia “rendirán cuentas sin importar cuánto tiempo pase ni dónde se oculten”.

El fiscal general interino aseguró que la investigación continuará para identificar y procesar a quienes hayan colaborado en esquemas similares (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El fiscal general interino aseguró que la investigación continuará para identificar y procesar a quienes hayan colaborado en esquemas similares (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La noticia fue confirmada por comunicados del Departamento de Justicia de Estados Unidos y replicada en medios internacionales, entre ellos Fox News.

El proceso legal contra Escoe continuará en los tribunales federales de Florida durante los próximos meses, mientras permanece bajo custodia a la espera de la audiencia de cargos.

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