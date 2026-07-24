“Toy Story 5″ supera los 960 millones de dólares en la taquilla mundial y se consolida como la película animada más exitosa del 2026

Toy Story 5 alcanzó 962,3 millones de dólares en recaudación mundial hasta el 24 de julio de 2026 y se convirtió en el mayor estreno de Pixar y Disney en el año. (Disney/Pixar)

La película animada Toy Story 5 ha alcanzado más de 960 millones de dólares en recaudación mundial al 24 de julio de 2026, convirtiéndose en el mayor estreno de Pixar y Disney en el año. Este desempeño financiero incide directamente en la industria del entretenimiento, estudios de animación y cadenas de exhibición a nivel internacional, pues refleja la capacidad de convocatoria y el impacto económico de la franquicia, según portales especializados y medios de seguimiento financiero.

De acuerdo con datos publicados por Koimoi y confirmados por Box Office Mojo, el largometraje sumó 962,3 millones de dólares en todo el mundo, con 434,6 millones provenientes de Estados Unidos y 527,6 millones de los mercados internacionales. Estas cifras fueron actualizadas el 23 y 24 de julio de 2026 y coinciden con el seguimiento realizado por medios internacionales y sitios de estadísticas de taquilla.

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La saga Toy Story es uno de los activos más relevantes de Pixar y Disney desde el estreno de la primera película en 1995. El lanzamiento de Toy Story 5 se produjo durante el verano boreal de 2026 y fue precedido por una campaña internacional de distribución y promoción, en un contexto de recuperación para la industria cinematográfica tras la consolidación de nuevas dinámicas de consumo audiovisual y exhibición, según reportes de Box Office Mojo y The Numbers.

¿Cuánto ha recaudado Toy Story 5 a nivel mundial hasta el 24 de julio de 2026?

De acuerdo con la última actualización publicada por Koimoi, Toy Story 5 ha alcanzado una recaudación global de 962,3 millones de dólares. El desglose detallado por regiones indica que 434,6 millones corresponden a la taquilla doméstica en Estados Unidos, mientras que 527,6 millones provienen de mercados internacionales. Box Office Mojo presenta cifras similares, apenas por debajo de los 963 millones, mientras que The Numbers mantiene su reporte en 764 millones, lo que sugiere diferencias de actualización entre plataformas.

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El portal japonés Livedoor News, citando datos de Box Office Mojo, informó que la película superó los 957 millones a nivel mundial el 21 de julio de 2026, lo que confirma la tendencia de crecimiento sostenido en las cifras de taquilla internacional.

Koimoi y Box Office Mojo ubicaron la taquilla de Toy Story 5 en 434,6 millones de dólares en Estados Unidos y 527,6 millones en los mercados internacionales. (Disney Pixar)

¿Cómo fue el desempeño de Toy Story 5 en Estados Unidos?

En el mercado estadounidense, Toy Story 5 registró 434,6 millones de dólares en recaudación, de acuerdo con Koimoi y Box Office Mojo. Este resultado posiciona a la película como el estreno animado más exitoso del año en Estados Unidos y uno de los lanzamientos con mayor permanencia en cartelera. El sitio ZoomBangla informó que la cinta tuvo un estreno doméstico de 160 millones de dólares, el inicio más alto para una producción animada en 2026.

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Durante las primeras cinco semanas, Toy Story 5 mantuvo su presencia en los primeros puestos de la taquilla, superando los registros de otras entregas de la saga y de títulos recientes del estudio. Según The Numbers, la película se mantuvo en más de 3.500 salas a lo largo del país, lo que permitió sostener el ritmo de ingresos y consolidar la asistencia familiar durante la temporada de vacaciones escolares.

El éxito en Estados Unidos se atribuye a la estrategia de estreno en fechas clave, la distribución en grandes cadenas de exhibición y la expectativa generada en torno al regreso de los personajes clásicos de la franquicia. La recaudación doméstica contribuyó de forma significativa al total global y reforzó la posición de Pixar y Disney en el mercado estadounidense.

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¿Por qué hay diferencias entre las cifras de recaudación de Toy Story 5 según las fuentes?

Las plataformas de seguimiento financiero como Box Office Mojo, Koimoi y The Numbers obtienen sus cifras a partir de reportes diarios de los exhibidores y distribuidoras de cine. Las diferencias pueden deberse a varios factores, entre ellos el momento del corte diario, la inclusión o exclusión de mercados secundarios y la conversión de divisas. Por ejemplo, Koimoi y Box Office Mojo muestran datos actualizados al 23 y 24 de julio de 2026, mientras que The Numbers reporta cifras hasta el 22 de julio.

Los portales especializados actualizan sus cifras varias veces por semana, lo que puede generar pequeñas variaciones en los montos reportados. No obstante, todas las fuentes coinciden en que Toy Story 5 es el estreno animado con mayor recaudación en 2026 y uno de los títulos más exitosos en la historia de Pixar.

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Toy Story 5 registró 160 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, la apertura doméstica más alta para una película animada en 2026, según ZoomBangla. (Disney/Pixar via AP)

¿Qué posición ocupa Toy Story 5 entre las películas más taquilleras de Pixar y Disney?

Con la recaudación actual, Toy Story 5 supera ampliamente a otros estrenos de Pixar en 2026 y se posiciona como el mayor éxito del estudio en el año. Según Koimoi y Box Office Mojo, la recaudación global ya ha superado la marca de Toy Story 4, que había alcanzado 1.073 millones de dólares en 2019, si se mantiene la tendencia de ventas y la permanencia en cartelera.

El filme también lidera el ranking de estrenos animados más exitosos en Estados Unidos y figura entre los títulos que más rápido han alcanzado cifras superiores a los 950 millones de dólares en la historia reciente del cine animado, de acuerdo con el análisis de The Numbers y el seguimiento de Box Office Mojo.

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¿Qué factores explican el éxito de Toy Story 5 en taquilla?

El desempeño de Toy Story 5 se explica por una combinación de factores estratégicos y contextuales. La consolidación de la marca Toy Story, la estrategia global de distribución de Disney, el lanzamiento en temporada alta de verano y el interés de audiencias familiares en mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia han impulsado la venta de boletos.

El sitio ZoomBangla informó que la película registró un estreno doméstico de 160 millones de dólares, el mayor para una producción animada en 2026. En el mercado internacional, la recaudación inicial fue de 152 millones, lo que refleja la capacidad de convocatoria de la franquicia. La estrategia de Disney priorizó el lanzamiento simultáneo en múltiples territorios y una fuerte presencia en plataformas publicitarias y medios digitales, según lo reportado por Box Office Mojo.

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Las diferencias entre las cifras de recaudación de Toy Story 5 responden a cortes de actualización, mercados incluidos y conversión de divisas entre Koimoi, Box Office Mojo y The Numbers. (Pixar-Disney via AP)

¿Qué cifras específicas aportan las fuentes internacionales sobre Toy Story 5?

Koimoi : 434,6 millones de dólares en Estados Unidos, 527,6 millones fuera de ese país, total global de 962,3 millones (23 de julio de 2026).

Box Office Mojo : cifra global estimada en 963 millones, con actualización al 24 de julio de 2026.

The Numbers : mantiene un reporte de 764 millones, actualizado al 22 de julio de 2026.

Livedoor News: informa que se superaron los 957 millones globalmente al 21 de julio de 2026, citando datos de Box Office Mojo.

Estas cifras pueden variar levemente según el corte y la metodología de cada plataforma, pero todas reflejan el alto impacto financiero de la película en la industria.

¿Cómo se compara Toy Story 5 con otros estrenos recientes del cine animado?

Toy Story 5 lidera la taquilla de 2026 en el segmento animado y se posiciona como uno de los títulos con mayor recaudación en los últimos cinco años, de acuerdo con Koimoi y Box Office Mojo. La película supera a otros éxitos recientes como Super Mario Galaxy Movie y Michael, que también figuran entre los estrenos más vistos del año según el ranking de Box Office Mojo.

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El desempeño de Toy Story 5 se suma a la tendencia de reactivación de la industria tras los desafíos derivados de la pandemia y la transformación de los hábitos de consumo audiovisual. El estreno simultáneo en salas y la apuesta por franquicias reconocidas han favorecido el regreso masivo del público a los cines.

Toy Story 5 lideró la taquilla animada de 2026 y se ubicó entre los títulos que más rápido superaron los 950 millones de dólares en el cine animado reciente. (Disney Pixar)

¿Qué impacto tiene este resultado para la industria cinematográfica?

El éxito de Toy Story 5 representa un impulso clave para la industria cinematográfica internacional en 2026, según lo reportado por Box Office Mojo y Koimoi. El volumen de espectadores movilizados y los ingresos generados benefician a los estudios de animación, cadenas de exhibición y filiales de distribución global, en un contexto de recuperación de la actividad tras años de incertidumbre por la pandemia y el avance del streaming.

La película refuerza la estrategia de estrenos globales simultáneos y confirma el rol de las franquicias como motor principal de la reactivación financiera para los estudios. Según The Numbers, la permanencia de Toy Story 5 en los primeros puestos de taquilla influye en la competitividad del mercado animado y en la planificación de futuros lanzamientos de grandes estudios.

¿Qué se espera para la recaudación de Toy Story 5 en las próximas semanas?

Toy Story 5 continúa disponible en las principales cadenas de exhibición de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Los portales de box office proyectan que la película podría consolidar su posición entre los títulos animados más taquilleros de la historia reciente, especialmente durante la temporada de vacaciones escolares que incrementa la afluencia a las salas.

La evolución de la taquilla será monitoreada por fuentes especializadas como Box Office Mojo, Koimoi y The Numbers, que actualizarán sus cifras en función de los reportes diarios de exhibidores y estudios. La performance comercial de Toy Story 5 servirá de referencia para el diseño de estrategias de distribución y promoción en futuros estrenos animados.

El resultado de Toy Story 5 reforzó la recuperación de la industria cinematográfica y consolidó a las franquicias como motor de ingresos para estudios y cadenas de exhibición. (Disney/Pixar)

¿Qué dicen las fuentes y portales especializados sobre Toy Story 5?

Según Koimoi, “Toy Story 5 ya ha superado los 962 millones de dólares en recaudación mundial, liderando la taquilla animada en 2026”. Por su parte, Box Office Mojo destaca el ritmo sostenido de crecimiento y la expectativa de que la película alcance nuevos hitos en las próximas semanas. The Numbers subraya que la presencia de la saga Toy Story en cartelera refuerza el valor de las franquicias para el sector.

Livedoor News indica que el comportamiento de Toy Story 5 en el mercado japonés y asiático ha sido clave para superar los 950 millones de dólares en tiempo récord, según datos de Box Office Mojo. ZoomBangla resalta que la película tuvo el mayor estreno doméstico de 2026, lo que contribuyó a la aceleración de la recaudación global.

¿Cómo afecta el éxito de Toy Story 5 a los estudios y al público?

La recaudación de Toy Story 5 impacta positivamente en los ingresos de los estudios de animación, las cadenas de exhibición y los mercados asociados de productos derivados. El resultado financiero podría influir en las decisiones sobre futuras secuelas o spin-offs de la franquicia, así como en la estrategia de lanzamientos globales simultáneos. Para el público, la permanencia de la película en cartelera amplía la oferta de entretenimiento familiar durante el verano y marca una tendencia de regreso a las salas de cine, de acuerdo con el seguimiento de Box Office Mojo y Koimoi.