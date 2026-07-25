Un propietario en California pretende cobrar a sus inquilinos una tarifa de USD 200 por “trabajar desde casa”

La propiedad en Walnut Creek es una Unidad de Vivienda Accesoria de 535 pies cuadrados, independiente y construida en el mismo lote que la vivienda principal (Captura de video: CBS 8 San Diego).

Un aviso de alquiler en Walnut Creek, California, sumó una tarifa de USD 200 por teletrabajo sobre una renta mensual de USD 3.250 y abrió un debate sobre si un propietario puede cobrar un monto extra por el mayor consumo de servicios, como la electricidad, dentro de una vivienda, informaron ABC7 y Realtor.

La casa de 535 pies cuadrados (49,7 m²) está ubicada en el barrio Northgate de Walnut Creek y se presenta como “The Cottage” (La cabaña). Se trata de una Unidad de Vivienda Accesoria (ADU), es decir, una residencia de menor tamaño, independiente, construida dentro del mismo lote que la vivienda principal.

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Cuenta con una sala de estar iluminada, pisos de madera, aire acondicionado central y calefacción central; lavavajillas; electrodomésticos de acero inoxidable; cocina y baño nuevos; lavadora y secadora; patio; entrada privada; y terraza. A su vez, el precio incluye electricidad, calefacción, internet, aire acondicionado y agua.

Pese a los aparentes beneficios, una indicación despertó la reacción de futuros inquilinos e incluso de usuarios en redes sociales: “Si trabaja desde casa, USD 200 mensuales adicionales”.

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El recargo apareció en un mercado donde los alquileres ya superan la media

El impacto del cargo adicional se amplificó por un contexto en el que los costos de alquilar en la región se encuentran entre los más altos de Estados Unidos. Según Zillow, el alquiler promedio en Bay Area ronda los USD 3.650 mensuales, cerca de 81% por encima del promedio nacional.

De acuerdo con Realtor, la renta promedio en Walnut Creek es de USD 2.900. Con el recargo por trabajo remoto, la propiedad queda USD 550 por encima de ese nivel.

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Además, por única vez, se debe sumar a ese costo el depósito de seguridad por USD 3250, la tarifa de mudanza de USD 500 y una tarifa de solicitud no reembolsable de USD 75.

El alquiler en Walnut Creek se encuentra amoblado e incluye electricidad, calefacción, internet, aire acondicionado y agua (Rent).

La reacción de los potenciales inquilinos fue inmediata. Samara Wondimu dijo a ABC7 que la idea era “una locura”, mientras Christopher Williams, que trabaja de forma remota en Chicago, afirmó que nunca había oído algo así.

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Cody Hall, un inquilino, calificó el cargo extra de “ridículo” e insinuó: “Si mi casero me sugiere eso, en realidad no trabajo desde casa”.

En Reddit, muchos usuarios compartieron la publicación y cuestionaron la tarifa extra. Un usuario escribió sarcásticamente: “El casero también tendrá problemas con que cocines en casa”. También hubo críticas directas al costo: “No se supone que debas ocupar el espacio por el que estás pagando USD 3250 dólares al mes, ¿no lo sabes?”.

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Y, en tono de burla, otro comentario planteó: “¿Te hacen descuento si vas al baño fuera de casa?”.

El costo de la vivienda también incluye un depósito de seguridad de USD 3.250, una tarifa de mudanza de USD 500 y una solicitud no reembolsable de USD 75 (Rent).

La justificación apunta al consumo de servicios durante la jornada laboral

Derek Barnes, director ejecutivo de la Asociación de Viviendas de Alquiler de East Bay, sostuvo que el recargo no necesariamente está fuera de lugar. Consultado por ABC7, comparó la medida con “una tasa de recuperación de costos de servicios públicos o de conservación ambiental”.

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El ejecutivo explicó que una persona que trabaja desde su casa durante todo el día podía consumir más electricidad, agua, internet y aire acondicionado que alguien que sale a una oficina diariamente.

Asimismo, señaló que los propietarios de unidades accesorias pueden tener más margen que los grandes complejos de departamentos, según la ubicación y las normas de control de alquileres que correspondan.

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Barnes no espera que este tipo de cobro se vuelva habitual. Aun así, planteó que el caso puede abrir una discusión más amplia sobre el consumo de recursos dentro de las viviendas de alquiler. En esa línea, añadió: “No es probable que seas consciente de tu uso de estos recursos valiosos si no ves una factura”.