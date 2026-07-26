Estados Unidos

Un pueblo de Nueva Jersey lanzó una línea telefónica para denunciar ruidos provenientes de una ciudad vecina

El canal pretende reunir información sobre la regularidad de los episodios y los sectores de Fair Lawn desde donde se reportan, para compartirla con autoridades de la zona

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Edificio municipal de ladrillo rojo con dos banderas de Estados Unidos en la fachada y un cartel superior que lee "Fair Lawn Municipal Building"
Fair Lawn abrió una línea telefónica para registrar quejas por el ruido que llega desde Paterson y derivarlas a la policía de esa ciudad (NBC News)

El municipio de Fair Lawn, Nueva Jersey abrió una línea telefónica para registrar quejas por el ruido que llega desde Paterson y derivarlas a la policía de esa ciudad, con la intención de reunir datos sobre la frecuencia, el origen y las zonas afectadas para buscar una solución compartida entre ambos municipios de Nueva Jersey.

El nuevo número (201-777-6144), empezó a funcionar el 23 de julio y redirige automáticamente cada llamado al Departamento de Policía de Paterson, según informó North Jersey Media. La administración local busca saber desde qué sectores de Fair Lawn se reportan los episodios y con qué regularidad se producen.

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El problema, de acuerdo con autoridades y vecinos, no es nuevo. La fuente del sonido está del otro lado del río Passaic, que separa a las dos ciudades en el norte de Nueva Jersey, y esa ubicación complica la respuesta de la policía de Fair Lawn porque el ruido se origina fuera de su jurisdicción.

Un vehículo oscuro transita por un puente de metal con dos carriles y marcas amarillas. Al fondo se ven edificios de ladrillo y torres, con un cielo claro
El número le permite a Fair Lawn reunir datos sobre la frecuencia y el origen de los reclamos por ruido (NBC News)

La alcaldesa de Fair Lawn, Cristina Cutrone explicó al medio NBC New York que durante años los residentes fueron derivados directamente a Paterson para hacer sus denuncias. Ese mecanismo resolvía la derivación, pero dejaba al municipio sin información básica para medir la magnitud del problema.

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“No teníamos forma de saber cuándo llamaban los residentes, cuántas veces llamaban ni qué residentes llamaban, es decir, de qué parte de la ciudad provenían las quejas”, aseguró Cutrone. Además agregó: “Por eso queríamos encontrar una mejor manera de seguir con qué frecuencia ocurría este problema y detectar si había tendencias, momentos específicos del año o momentos del día”.

Mapa satelital con un área en verde identificada como Paterson y otra en naranja como Fair Lawn, mostrando un paisaje urbano y suburbano
El ruido se origina del otro lado del río Passaic, entre Fair Lawn y Paterson, y esa ubicación limita la intervención de la policía local por una cuestión de jurisdicción (NBC News)

El municipio quiere medir dónde y cuándo se escucha el ruido

La nueva línea no cambia el destino final de la denuncia: las llamadas siguen llegando a la policía de Paterson. La diferencia es que ahora Fair Lawn podrá conservar datos para analizar qué tan extendidas son las quejas y compartir esa información con la ciudad vecina.

Cutrone sostuvo que la meta es identificar patrones. El municipio quiere determinar si el ruido aumenta en ciertos meses, si se concentra en horarios concretos o si afecta más a algunos sectores del distrito que a otros.

Según la alcaldesa, las molestias se escucharon históricamente en la franja más cercana a Paterson, cerca de las calles Second, Third y Fourth. También dijo que hubo reportes de residentes que viven lejos del límite entre ambas ciudades, e incluso afirmó que ella misma, desde una zona más próxima a Glen Rock, oyó esos sonidos en verano.

Ese dato coincide con otro elemento señalado por la jefa comunal en el informe televisivo: el verano suele ser el período en que aparecen más reclamos. La recopilación sistemática de llamadas busca confirmar si esa tendencia se repite y con qué intensidad.

Paterson, Nueva Jersey. EEUU
Paterson ya había habilitado un canal para denuncias de ruido, pero Fair Lawn busca ahora compartir datos con la ciudad vecina para encontrar una solución (Google Maps)

Vecinos describen música alta desde autos, locales y edificios

De acuerdo con el reporte de NBC New York, los residentes atribuyen el ruido a sistemas de sonido potentes en algunos bares y restaurantes, a vehículos y a edificios residenciales. Una vecina, Dawn Maurer, contó que le dijeron que parte de esas molestias provenían de equipos de música instalados en autos.

“Me dijeron que venía de radiograbadoras, no solo de restaurantes, y que en realidad no hay mucho que se pueda hacer al respecto”, señaló Maurer. “¿Me molesta? Bueno, entro a mi casa, pero sin duda se escucha”.

Una mujer de cabello blanco y gafas de sol en el porche de una casa con barandilla blanca y bandera de Estados Unidos. Un árbol a la izquierda
Vecinos de Fair Lawn atribuyen el ruido en Paterson a música alta en autos, bares, restaurantes y edificios residenciales (NBC News)

La alcaldesa recordó que el conflicto arrastra varios años. Según declaró a North Jersey Media, hace cinco años la policía de Paterson detectó que algunos autos llevaban parlantes de 1,80 metros en reuniones sociales y reproducían música de noche a gran volumen. Esa constatación llegó después de una investigación sobre un club nocturno local que había sido uno de los primeros focos de las quejas.

Hace alrededor de un año y medio, el gobierno local de Paterson había facilitado un número del Departamento de Seguridad Pública para que los residentes de Fair Lawn llamaran cuando escucharan ruido.

Cutrone explicó que ese canal siguió utilizándose y que durante un tiempo la situación mejoró, aunque recientemente volvió a recibir correos electrónicos con nuevas denuncias.

La alcaldesa dijo que espera que la información recopilada con el nuevo sistema también le resulte útil a la ciudad vecina. “Esperamos que los datos sean realmente útiles para Paterson, para que puedan encontrar tal vez una solución que ayude a los residentes de ambos lados”, afirmó.

Edificio de ladrillo rojo, porche con columnas blancas, dos banderas de Estados Unidos verticales y una guirnalda, césped, árboles, calle, farola, monumento
Fair Lawn sostiene que las quejas por ruido se concentraron históricamente cerca de las calles Second, Third y Fourth (NBC News)

La vecina Maurer consideró que la medida es un primer paso, aunque evitó asegurar que alcance para bajar el volumen de las molestias. Sobre esto, sentenció: “Escuche, creo que todos tenemos que trabajar juntos en ciertos temas. No todo es solo un asunto local. Esto afecta a las familias de ambos lados del río”.

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