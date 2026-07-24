Estados Unidos

Una agencia federal de Estados Unidos rechaza una solicitud para investigar un posible defecto en las puertas de Tesla

La NHTSA desestimó el pedido para abrir una pesquisa sobre el Model 3 2022 y derivó el planteo a un proceso regulatorio sobre salidas de emergencia cuando el vehículo pierde energía

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La NHTSA rechazó abrir una investigación por un posible defecto de seguridad en el sistema de apertura manual de emergencia del Tesla Model 3 2022 (REUTERS/Steve Nesius)
La NHTSA rechazó abrir una investigación por un posible defecto de seguridad en el sistema de apertura manual de emergencia del Tesla Model 3 2022 (REUTERS/Steve Nesius)

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos rechazó una petición para abrir una investigación por un posible defecto de seguridad en el sistema de apertura manual de emergencia de vehículos Tesla Model 3 del año modelo 2022.

La agencia concluyó que no existían pruebas suficientes para justificar una pesquisa por defectos y sostuvo que el tema debía abordarse por la vía regulatoria, mediante nuevas normas vinculadas con salidas de emergencia en situaciones de pérdida de energía.

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La decisión alcanzó a cerca de 180.000 unidades del Model 3 del año modelo 2022. La solicitud planteaba que, después de un choque y ante una falla eléctrica, el mecanismo mecánico para abrir la puerta podía ser difícil de encontrar, con el riesgo de que los ocupantes quedaran atrapados dentro del vehículo.

Según Associated Press, agencia de noticias estadounidense, la NHTSA explicó que las normas federales de seguridad vigentes sobre cerraduras y pestillos de puertas no regulan ni el etiquetado ni la ubicación de los mecanismos mecánicos de apertura de emergencia.

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El organismo descartó el camino de una investigación por defectos y optó por encuadrar el asunto dentro de un proceso normativo ya en marcha, el organismo descartó el camino de una investigación por defectos y optó por encuadrar el asunto dentro de un proceso normativo ya en marcha.

La agencia federal encauzó el tema hacia una posible nueva norma de seguridad

Primer plano de una Tesla Cybertruck negra severamente dañada tras un choque, con el frente destrozado y escombros en el asfalto bajo un cielo nublado
La agencia federal resolvió que el riesgo planteado debía tratarse por la vía regulatoria y no mediante una investigación por defectos (Hilliard Law)

La NHTSA respondió: la NHTSA “recopilará información y datos adicionales”, y solicitará comentarios del público, para determinar si es apropiado elaborar una normativa para un nuevo estándar de seguridad. La agencia agregó que ese procedimiento, y no una investigación técnica por defecto, es la vía adecuada para abordar el riesgo mencionado en la petición.

La decisión no implicó una solución inmediata. El organismo señaló que los procesos regulatorios suelen demorar años entre la propuesta y la aprobación final de nuevas reglas, incluso cuando el debate público ya está instalado y existe interés en definir estándares más específicos.

La petición rechazada se apoyaba en un caso. La NHTSA informó que recibió una sola queja de un consumidor vinculada con un Tesla Model 3 2022, en la que se afirmaba que el mecanismo de apertura mecánica de la puerta estaba oculto y no tenía identificación visible después de que el vehículo perdió energía eléctrica en un choque frontal. Ese mismo automóvil era también el caso citado en la propia petición.

Para la NHTSA, ese registro no alcanzó para demostrar la existencia de un posible defecto relacionado con la seguridad que justificara abrir una investigación formal.

En su evaluación, la agencia priorizó el umbral de evidencia disponible y la cobertura actual de las normas federales al decidir que el problema debía analizarse en un marco regulatorio más amplio.

El debate sigue abierto por los casos de ocupantes atrapados tras una falla eléctrica

(NHTSA)
La NHTSA informó que recibió una sola queja de un consumidor sobre un Tesla Model 3 2022 con pérdida de energía en un choque frontal (NHTSA)

La decisión no cerró la discusión sobre el diseño de estas salidas de emergencia. La NHTSA concedió por separado otra petición para estudiar si corresponde exigir por norma un sistema de salida de emergencia en las puertas, orientado a reducir el riesgo de que los ocupantes queden atrapados cuando un vehículo pierde alimentación eléctrica.

Las manijas electrónicas de las puertas de Tesla quedaron bajo examen después de varios accidentes en los que, según informó AP, agencia de noticias estadounidense, los ocupantes no pudieron salir del vehículo tras una pérdida de energía.

Esos episodios alimentaron reclamos más amplios para endurecer los estándares federales sobre apertura de emergencia de puertas, en especial en escenarios posteriores a un choque.

La agencia sostuvo que el marco actual sobre cerraduras y pestillos no define requisitos sobre la ubicación ni la identificación de un mecanismo mecánico de emergencia, por lo que el debate se concentra menos en un defecto de un lote determinado y más en si el estándar federal debería incorporar exigencias sobre accesibilidad, señalización y operación de las salidas de emergencia cuando no hay energía disponible.

La NHTSA dejó asentado que avanzará en la recopilación y pedirá comentarios al público para evaluar si corresponde elaborar un nuevo estándar de seguridad. Ese proceso, tal como lo describió el organismo, implica una instancia de participación y análisis que puede derivar en cambios normativos, aunque no con un calendario inmediato.

La compañía no respondió de inmediato a un pedido de comentarios sobre la decisión.

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