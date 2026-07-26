La lechuga vinculada al brote de Cyclospora en Estados Unidos genera nuevas investigaciones oficiales

El brote de Cyclospora en Estados Unidos fue vinculado a la lechuga iceberg usada en establecimientos de comida rápida (REUTERS/Nathan Howard)

La mayor alerta sanitaria del verano en Estados Unidos involucra a una fuente inesperada: lechuga iceberg utilizada en establecimientos de comida rápida. Un brote de infecciones por Cyclospora, vinculado a productos de Taylor Farms de México, desató una investigación federal y motivado el retiro de alimentos de cadenas como Taco Bell.

Según Reuters, la magnitud del brote y su expansión geográfica encendieron las alarmas, llevando a una fuerte coordinación entre la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades estatales.

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Expansión y alcance del brote de Cyclospora en Estados Unidos

El brote de cyclosporiasis asociado a lechuga iceberg se expandió rápidamente y abarca actualmente a nueve estados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

La situación fue catalogada como el mayor brote multirregional de cyclosporiasis reportado en el país durante 2026, superando ampliamente el rango habitual de entre 200 y 1.000 casos anuales.

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Hasta el 24 de julio de 2026, el CDC registró 1.947 infectados por Cyclospora con antecedente de consumo en Taco Bell (REUTERS/Daniel Becerril)

El aumento en los casos reportados responde tanto a la identificación de nuevos estados afectados como a la naturaleza del parásito, cuya incubación puede extenderse durante semanas, dificultando el rastreo inmediato de todos los contagios.

De acuerdo con la información más reciente del CDC, unas 1.947 personas resultaron infectadas por Cyclospora con antecedente de consumo en Taco Bell, concentrándose en los nueve estados mencionados. La enfermedad se manifestó en los pacientes en fechas comprendidas entre el 22 de junio y el 20 de julio, aunque los primeros síntomas a nivel nacional aparecieron en mayo.

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Entre los afectados, se registraron al menos 98 hospitalizaciones. Si bien la sintomatología puede requerir atención médica, hasta el momento no se reportó ningún fallecimiento vinculado al brote.

El recuento oficial de casos mantiene un rezago respecto a los conteos estatales, algunos de los cuales reportaron cifras significativamente más altas, como en Michigan, donde se registraron más de 8.100 casos probables de la infección intestinal.

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La cyclosporiasis asociada a la lechuga iceberg se expandió a nueve estados y se convirtió en el mayor brote multirregional reportado en 2026 (Cuartoscuro)

Fuente y trazabilidad: relación con lechuga iceberg de Taylor Farms

Investigaciones de la FDA y los CDC identificado como origen del brote a la lechuga iceberg pre-shredded (pre-cortada) de la empresa Taylor Farms, específicamente la producida en su planta de Guanajuato, México. El producto fue distribuido tanto en restaurantes como en cadenas minoristas y servicios de comida.

El rastreo epidemiológico permitió determinar la coincidencia entre la exposición de los pacientes y el consumo de lechuga proveniente de ese proveedor.

Aunque muestras recientes de lechuga y agua tomadas en la planta mexicana dieron negativo para Cyclospora, las agencias estadounidenses mantienen la hipótesis de que el lote implicado fue distribuido semanas antes de que se detectaran los primeros casos, lo que dificulta la obtención de muestras positivas en el presente.

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El análisis de la cadena de suministro llevó a la identificación de Taylor Farms de México como el probable origen, por lo que la empresa procedió al retiro voluntario del producto. La investigación de la FDA halló evidencia que descarte la implicación de la lechuga, pese a un falso positivo en un análisis de laboratorio realizado en la frontera.

La FDA y los CDC identificaron como probable origen del brote a la lechuga iceberg pre-cortada de Taylor Farms de México, producida en Guanajuato (REUTERS/Daniel Becerril)

Situación en estados fuera del brote principal y casos relacionados adicionales

La expansión del brote motivó la vigilancia en otros estados que, si bien reportaron casos de cyclosporiasis, no fueron incluidos en la investigación principal vinculada a la lechuga de Taylor Farms.

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Departamentos de salud en Nebraska, Rhode Island, Nuevo México y Maryland informaron que, tras sus investigaciones, no encontraron pruebas que conectaran sus casos recientes con el brote multirregional asociado a Taco Bell y la cadena de suministro mexicana.

En lugares como Carolina del Norte, el aumento de casos de cyclosporiasis durante el año no fue atribuido al brote principal. Las exposiciones más frecuentes entre los pacientes estatales fueron a perejil, cilantro y lechuga, sin que se haya confirmado una relación directa con Taylor Farms.

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Medidas oficiales en el retiro del producto

El 17 de julio, Taylor Farms inició el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg procedente de su planta en México. La medida abarca productos vendidos en tiendas, utilizados en restaurantes y distribuidos a servicios de alimentación colectiva. Paralelamente, el establecimiento procesador en México fue cerrado temporalmente mientras se investiga el origen de la contaminación.

Tanto la FDA como los CDC instaron al público a evitar el consumo de los productos incluidos en el retiro y trabajan en coordinación con autoridades estatales para asegurar que los alimentos implicados sean retirados completamente del mercado. Las agencias continúan monitoreando la situación y ajustando sus recomendaciones a medida que surgen nuevos datos.

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A pesar del retiro, las autoridades advierten que podrían seguir sumándose casos debido al periodo de incubación del parásito y al tiempo que requiere el procesamiento y confirmación de cada nuevo caso.

La comunicación de Taylor Farms sobre el retiro de la lechuga iceberg generó críticas y una controversia pública con la FDA (REUTERS/Andrew Kelly)

Respuesta de Taylor Farms y controversias en la comunicación

La reacción de Taylor Farms ante el brote generó críticas por la falta de claridad en su comunicación pública. El aviso de retiro emitido por la empresa contenía abreviaturas y detalles poco comprensibles para consumidores, dificultando la identificación de los productos afectados.

Además, la compañía publicó una declaración donde afirmaba que la FDA se había disculpado por un falso positivo en un análisis, aunque la agencia desmintió haber ofrecido disculpas y mantuvo su postura sobre el origen de la lechuga.

Posteriormente, Taylor Farms retiró la declaración de sus redes sociales, aunque permanecía visible en su sitio web. La situación reavivó cuestionamientos sobre la transparencia y la efectividad de los protocolos de retiro de productos alimenticios en casos de brotes sanitarios.