Estados Unidos

Último día para pedir un aire acondicionado gratis en Nueva York: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo

El trámite se define por elegibilidad, cupos disponibles y orden de ingreso, con prioridad para hogares sin equipos funcionales

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Hombre con gorra azul y camisa polo azul ajusta la cubierta de una unidad de aire acondicionado blanca montada en una pared blanca, con herramientas en una escalera.
La Asistencia de Refrigeración de Verano de HEAP en Nueva York se puede solicitar hasta el 5 de junio de 2026 a las 17h, mientras haya fondos disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los residentes del estado de Nueva York que cumplan los criterios del programa tienen tiempo hasta este viernes 5 de junio de 2026, a las 17h (5 PM), para solicitar la Asistencia de Refrigeración de Verano de HEAP, un beneficio que financia la compra y la instalación de un aire acondicionado o, si no puede colocarse de forma segura, la entrega de un ventilador.

La solicitud se tramita mientras haya fondos disponibles y se procesa por orden de llegada, según información oficial del Estado de Nueva York y de la Ciudad de Nueva York.

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La ventana de trámite se abrió el 15 de abril de 2026 y cierra el 5 de junio de 2026 a las 17h; el programa procesa los pedidos completados dentro de ese plazo y mientras haya fondos disponibles.

En la Ciudad de Nueva York, las solicitudes enviadas en línea antes de esa hora se procesan; las presentadas por teléfono o en persona también se aceptan si se completan antes del límite.

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En los últimos cinco años, 54.000 hogares recibieron asistencia de refrigeración en el estado, de acuerdo con la oficina estatal que administra HEAP. El programa apunta a hogares de bajos ingresos con personas vulnerables al calor extremo y sin un equipo de refrigeración en condiciones.

Qué cubre la asistencia y cuáles son los topes

La asistencia se otorga por hogar, con un solo beneficio por vivienda, y excluye a los hogares que hayan recibido un aire acondicionado financiado por HEAP en los últimos cinco años.

Cubre el equipo y la instalación; si una unidad de aire acondicionado no puede instalarse de forma segura, se entrega un ventilador. Los montos máximos (incluyen instalación) son:

USD 800: aire acondicionado portátil o ventilador.

USD 1.000: unidad para una manga de pared existente.

Los fondos se asignan por orden de llegada y se asignan por orden de llegada, por lo que el trámite debe quedar completo para ingresar al circuito de procesamiento.

Requisitos: quién puede solicitar el beneficio

Una persona arreglando un aire acondicionado. (Canva)
Para acceder al beneficio, el hogar debe cumplir requisitos de ingresos o recibir SNAP, TA, SSI Code A o un beneficio regular de HEAP bajo las condiciones oficiales

La elegibilidad combina ingresos, condición de vulnerabilidad y situación del equipo en el hogar. Los criterios oficiales incluyen:

1) Requisito económico (debe cumplir al menos uno)

Ingreso mensual bruto del hogar dentro de los límites vigentes por tamaño familiar; o

El hogar recibe SNAP; o

El hogar recibe TA; o

El hogar recibe SSI “Code A” Living Alone (vive solo); o

El hogar recibió un beneficio regular de HEAP mayor a USD 21 en el año del programa; o recibió un beneficio regular igual a USD 21 y vive en vivienda subsidiada por el gobierno con la calefacción incluida en el alquiler.

2) Vulnerabilidad por salud o edad (debe cumplir al menos una)

En el hogar vive una persona con una condición médica documentada que se agrava con el calor extremo; o

En el hogar vive una persona vulnerable por edad: un adulto mayor de 60 años o más, o un niño menor de seis años, siempre que se cumplan los demás requisitos.

3) Ciudadanía o estatus migratorio

Un integrante del hogar debe ser ciudadano de Estados Unidos o no ciudadano calificado.

4) Condición del equipo y restricción por beneficio previo

El hogar no debe tener un aire acondicionado en funcionamiento, o el equipo disponible debe tener cinco años o más; y

Límites de ingreso mensual bruto (tabla estatal)

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los límites de ingreso mensual bruto para pedir la asistencia de HEAP en Nueva York llegan a USD 3.473 para una persona y aumentan según el tamaño familiar, con USD 687 por cada integrante adicional desde el número 13 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites máximos de ingreso mensual bruto son:

una persona: USD 3.473

dos personas: USD 4.542

tres personas: USD 5.611

cuatro personas: USD 6.680

cinco personas: USD 7.749

seis personas: USD 8.818

siete personas: USD 9.018

ocho personas: USD 9.218

nueve personas: USD 9.419

10 personas: USD 9.619

11 personas: USD 9.820

12 personas: USD 10.020

13 personas: USD 10.221

Cada integrante adicional a partir de 13: sumar USD 687

Cómo solicitarlo: pasos y canales (estado y Ciudad de Nueva York)

El trámite se puede realizar por teléfono o en persona a través del contacto local del distrito de HEAP. En la Ciudad de Nueva York, está disponible la solicitud en línea.

Paso 1: confirmar elegibilidad

Revisar ingresos (tabla por tamaño familiar) o la pertenencia a SNAP, TA o SSI Code A; y confirmar que el hogar incluye una persona con condición médica documentada que se agrava con el calor o una persona vulnerable por edad (60 años o más, o menor de seis).

Paso 2: verificar la condición del equipo

Confirmar que no hay aire acondicionado funcional o que el equipo tiene cinco años o más, y que el hogar no recibió un aire acondicionado de HEAP en ese período.

Paso 3: presentar la solicitud por el canal correspondiente

Contacto local del distrito de HEAP (teléfono o presencial). En la Ciudad de Nueva York, opción adicional de trámite en línea.

Paso 4: cerrar el trámite antes del límite

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