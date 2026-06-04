Último día para pedir un aire acondicionado gratis en Nueva York: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo

La Asistencia de Refrigeración de Verano de HEAP en Nueva York se puede solicitar hasta el 5 de junio de 2026 a las 17h, mientras haya fondos disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los residentes del estado de Nueva York que cumplan los criterios del programa tienen tiempo hasta este viernes 5 de junio de 2026, a las 17h (5 PM), para solicitar la Asistencia de Refrigeración de Verano de HEAP, un beneficio que financia la compra y la instalación de un aire acondicionado o, si no puede colocarse de forma segura, la entrega de un ventilador.

La solicitud se tramita mientras haya fondos disponibles y se procesa por orden de llegada, según información oficial del Estado de Nueva York y de la Ciudad de Nueva York.

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La ventana de trámite se abrió el 15 de abril de 2026 y cierra el 5 de junio de 2026 a las 17h; el programa procesa los pedidos completados dentro de ese plazo y mientras haya fondos disponibles.

En la Ciudad de Nueva York, las solicitudes enviadas en línea antes de esa hora se procesan; las presentadas por teléfono o en persona también se aceptan si se completan antes del límite.

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En los últimos cinco años, 54.000 hogares recibieron asistencia de refrigeración en el estado, de acuerdo con la oficina estatal que administra HEAP. El programa apunta a hogares de bajos ingresos con personas vulnerables al calor extremo y sin un equipo de refrigeración en condiciones.

Qué cubre la asistencia y cuáles son los topes

La asistencia se otorga por hogar, con un solo beneficio por vivienda, y excluye a los hogares que hayan recibido un aire acondicionado financiado por HEAP en los últimos cinco años.

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Cubre el equipo y la instalación; si una unidad de aire acondicionado no puede instalarse de forma segura, se entrega un ventilador. Los montos máximos (incluyen instalación) son:

USD 800: aire acondicionado portátil o ventilador.

USD 1.000: unidad para una manga de pared existente.

Los fondos se asignan por orden de llegada y se asignan por orden de llegada, por lo que el trámite debe quedar completo para ingresar al circuito de procesamiento.

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Requisitos: quién puede solicitar el beneficio

Para acceder al beneficio, el hogar debe cumplir requisitos de ingresos o recibir SNAP, TA, SSI Code A o un beneficio regular de HEAP bajo las condiciones oficiales

La elegibilidad combina ingresos, condición de vulnerabilidad y situación del equipo en el hogar. Los criterios oficiales incluyen:

1) Requisito económico (debe cumplir al menos uno)

Ingreso mensual bruto del hogar dentro de los límites vigentes por tamaño familiar; o

El hogar recibe SNAP; o

El hogar recibe TA; o

El hogar recibe SSI “Code A” Living Alone (vive solo); o

El hogar recibió un beneficio regular de HEAP mayor a USD 21 en el año del programa; o recibió un beneficio regular igual a USD 21 y vive en vivienda subsidiada por el gobierno con la calefacción incluida en el alquiler.

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2) Vulnerabilidad por salud o edad (debe cumplir al menos una)

En el hogar vive una persona con una condición médica documentada que se agrava con el calor extremo; o

En el hogar vive una persona vulnerable por edad: un adulto mayor de 60 años o más, o un niño menor de seis años, siempre que se cumplan los demás requisitos.

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3) Ciudadanía o estatus migratorio

Un integrante del hogar debe ser ciudadano de Estados Unidos o no ciudadano calificado.

4) Condición del equipo y restricción por beneficio previo

El hogar no debe tener un aire acondicionado en funcionamiento, o el equipo disponible debe tener cinco años o más; y

Límites de ingreso mensual bruto (tabla estatal)

Los límites de ingreso mensual bruto para pedir la asistencia de HEAP en Nueva York llegan a USD 3.473 para una persona y aumentan según el tamaño familiar, con USD 687 por cada integrante adicional desde el número 13 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites máximos de ingreso mensual bruto son:

una persona: USD 3.473

dos personas: USD 4.542

tres personas: USD 5.611

cuatro personas: USD 6.680

cinco personas: USD 7.749

seis personas: USD 8.818

siete personas: USD 9.018

ocho personas: USD 9.218

nueve personas: USD 9.419

10 personas: USD 9.619

11 personas: USD 9.820

12 personas: USD 10.020

13 personas: USD 10.221

Cada integrante adicional a partir de 13: sumar USD 687

Cómo solicitarlo: pasos y canales (estado y Ciudad de Nueva York)

El trámite se puede realizar por teléfono o en persona a través del contacto local del distrito de HEAP. En la Ciudad de Nueva York, está disponible la solicitud en línea.

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Paso 1: confirmar elegibilidad

Revisar ingresos (tabla por tamaño familiar) o la pertenencia a SNAP, TA o SSI Code A; y confirmar que el hogar incluye una persona con condición médica documentada que se agrava con el calor o una persona vulnerable por edad (60 años o más, o menor de seis).

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Paso 2: verificar la condición del equipo

Confirmar que no hay aire acondicionado funcional o que el equipo tiene cinco años o más, y que el hogar no recibió un aire acondicionado de HEAP en ese período.

Paso 3: presentar la solicitud por el canal correspondiente

Contacto local del distrito de HEAP (teléfono o presencial). En la Ciudad de Nueva York, opción adicional de trámite en línea.

Paso 4: cerrar el trámite antes del límite