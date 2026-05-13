Entregan aires acondicionados gratis en Nueva York: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El Estado de Nueva York lanzó el programa Cooling Assistance Benefit para entregar aires acondicionados gratuitos a residentes vulnerables ante las olas de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York lanzó un programa para entregar aires acondicionados gratuitos a quienes cumplieron requisitos de vulnerabilidad e ingresos antes del verano. El plan, conocido como Cooling Assistance Benefit (Beneficio de asistencia para la refrigeración), busca proteger a miles de residentes ante las olas de calor, con el objetivo de permitir que sectores vulnerables accedan a un equipo nuevo con instalación incluida, antes de que las altas temperaturas pongan en riesgo la salud.

La ayuda, gestionada a través del Programa de asistencia energética para el hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), cubre el costo total de un aire acondicionado o ventilador para familias de bajos ingresos, personas mayores, niños pequeños y quienes sufren enfermedades agravadas por el calor.

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El beneficio del Home Energy Assistance Program (HEAP) cubre a personas mayores, familias de bajos ingresos y pacientes con condiciones médicas agravadas por el calor (Telemundo )

El programa funciona por orden de llegada y exige una solicitud formal con documentación específica. El Departamento de Servicios Humanos del Estado de Nueva York y el portal oficial del gobierno estatal detallaron los requisitos y el paso a paso para acceder al beneficio.

Quiénes accedieron al beneficio

El programa acepta únicamente a quienes cumplen con varios criterios:

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Ingresos mensuales limitados.

Presencia de personas de riesgo (mayores de 60 años, menores de seis o pacientes con condiciones médicas agravadas por el calor).

Ausencia de un aire acondicionado funcional en el hogar.

Según informó el gobierno estatal, también califica quienes ya reciben ayudas como SNAP, Asistencia Temporal o Seguridad Social, o quienes demuestran ingresos inferiores a los límites fijados para el tamaño de la familia. Por ejemplo, un hogar unipersonal califica si no supera los USD 3.473 mensuales, mientras que una familia de cuatro personas accede si no excede los USD 6.680 dólares al mes.

Las solicitudes comenzaron el 15 de abril mediante ACCESS NYC o en oficinas de HEAP, aplicando únicamente hasta agotar el presupuesto asignado para la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado exige residencia en Nueva York y comprobantes de domicilio, ingresos, identidad y, en su caso, un certificado médico. Quedan excluidos quienes ya recibieron un equipo financiado por HEAP en los cinco años previos.

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Qué cubre el programa

El Beneficio de asistencia para la refrigeración otorga un aire acondicionado o ventilador y cubre la instalación y el retiro del equipo antiguo, si corresponde. Para equipos de ventana, portátiles o ventiladores, el máximo cubierto fue de USD 800, y para unidades de pared, de USD 1.000.

El gobierno aclaró que, si el hogar no permite instalar un aire acondicionado, el solicitante recibe un ventilador.

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El objetivo del Cooling Assistance Benefit es prevenir enfermedades y muertes por golpe de calor, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de solicitud comienza de forma online a través de ACCESS NYC o de manera presencial en oficinas locales de HEAP. Los interesados deben completar un formulario, adjuntar la documentación requerida y esperar la evaluación de su caso.

De acuerdo a la información disponible en el sitio oficial del Gobierno del Estado de Nueva York, si la solicitud resulta aprobada, un proveedor autorizado visita el domicilio para instalar el equipo y realizar los ajustes mínimos necesarios.

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Cómo acceder paso a paso

Para solicitar el programa y recibir un aire acondicionado gratuito, los interesados debieron seguir estos pasos oficiales:

Verificar elegibilidad : Cumplir con los límites de ingresos, residencia en Nueva York y tener al menos una persona vulnerable en el hogar (mayor de 60 años, menor de seis o persona con condición médica agravada por el calor).

Reunir la documentación : Presentar comprobantes de ingresos, domicilio, identidad, número de Seguro Social y, si correspondía, certificado médico.

Completar la solicitud : Residentes de la Ciudad de Nueva York ingresaron al portal ACCESS NYC y siguieron el formulario en línea. Residentes de otras áreas del estado acudieron a la oficina local de HEAP o llamaron por teléfono.

Esperar la evaluación : El Estado revisó la solicitud y comprobó los datos.

Recibir la visita del proveedor : Si el caso fue aprobado, un técnico autorizado se presentó en el domicilio para instalar el aire acondicionado o el ventilador y retirar el equipo viejo si correspondía.

Recordar las limitaciones: El programa permitió solo un equipo por vivienda y no benefició a quienes ya recibieron un aire acondicionado financiado por HEAP en los cinco años anteriores.

Por qué se implementó este programa

El objetivo es prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el calor, que afectan sobre todo a personas mayores, niños y pacientes crónicos. En 2024 y 2025, Nueva York registró récords de temperatura que encendieron las alarmas sanitarias. El pasado 15 de abril, Central Park superó los 32 °C, una cifra inédita para ese mes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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Un programa adicional brinda acceso a aires acondicionados a personas con asma persistente y cobertura del Essential Plan, sin requisitos de ingresos, previa certificación médica (Google Maps)

El Departamento de Salud estatal advirtió que la exposición prolongada a altas temperaturas en viviendas mal ventiladas provocó graves problemas de salud, como deshidratación, golpes de calor y descompensaciones cardíacas.

Las autoridades recomendaron que los hogares elegibles realizaran la solicitud lo antes posible, ya que los fondos fueron limitados y se asignaron por orden de llegada.

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Las inscripciones abrieron el 15 de abril y continúan hasta agotar el presupuesto asignado para la temporada.