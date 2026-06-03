Triple crimen en California: acusan a un inmigrante ilegal de matar a un bebé, a su madre y a su abuela

El asesinato de tres generaciones de una misma familia en California desató conmoción y reacciones en todo el país, con el trasfondo del debate migratorio (KTXL)

Joaquín Escoto fue imputado por el asesinato de tres miembros de una familia en Modesto, California, en un episodio que generó conmoción y repercusiones políticas a nivel estatal y federal. De acuerdo con información de Fox News y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Escoto, de 28 años, enfrenta cargos por la muerte de Fabiola González-Núñez (23), su hijo recién nacido Mateo González y Sylvia Núñez-Villalobos (54), quienes fueron hallados sin vida en su domicilio a finales de mayo.

Tras el crimen, Escoto fue localizado y detenido por la policía cuando se encontraba escondido en una vivienda cercana al lugar de los hechos.

Entre las víctimas también se encontraba un niño de tres años que sobrevivió al ataque, aunque resultó herido, lo que motivó un cargo adicional por poner en peligro a un menor.

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Aunque las autoridades no confirmaron el vínculo exacto, se creería que Escoto y Fabiola González-Núñez mantenían una relación personal, ya que el acusado residía en la vivienda junto a la familia de la joven.

La fiscalía sostiene que el ataque fue especialmente violento, involucrando a un bebé de solo dos semanas. Escoto permanece detenido sin derecho a fianza en el condado de Stanislaus, y su próxima comparecencia ante el Tribunal Superior fue fijada para el 28 de julio.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó un pedido de retención para que, en caso de una eventual liberación, el acusado quede a disposición de las autoridades migratorias.

El acusado, de 28 años, quedó bajo estricta custodia tras ser señalado como principal sospechoso del ataque familiar (KTXL)

La acusación formal incluye agravantes que, de ser comprobados, podrían aumentar las penas:

Múltiples víctimas

Uso de arma blanca

Maltrato infantil con resultado de muerte

Poner en peligro al hijo sobreviviente de la pareja, de tres años

Según la información recabada por Fox News, la audiencia inicial fue breve y el acusado compareció esposado, vestido con uniforme carcelario, junto a su abogado y un intérprete de español. El medio estadounidense indicó que Escoto habría mostrado una sonrisa durante la audiencia, un detalle que no fue corroborado por otras fuentes periodísticas o judiciales.

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La acusación fiscal incluyó circunstancias especiales por violencia extrema y riesgo para un niño sobreviviente (KTXL)

Impacto familiar y testimonios

El crimen tuvo un profundo impacto en la familia de las víctimas y la comunidad local. En declaraciones recogidas por el canal KTXL, María Núñez, hermana de Sylvia Núñez-Villalobos y tía de Fabiola, describió la magnitud del dolor padecido: “Y realmente nos destruyó. No sé cómo vamos a vivir nuestras vidas ahora”. Respecto a su sobrina, expresó: “Le cortó las alas. Tenía toda una vida por delante. Tenía una meta. Tenía sueños”.

Otros familiares señalaron que resulta incomprensible la motivación detrás del ataque, ya que, según su testimonio, la familia había brindado a Escoto apoyo y afecto.

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El crimen de Mateo González, el bebé de dos semanas, potenció el impacto emocional entre allegados y vecinos, quienes manifestaron su desconcierto y dolor ante los medios locales.

El bebé de dos semanas perdió la vida junto a su madre y su abuela materna durante el ataque en la vivienda familiar (GoFundMe)

Polémica por políticas de santuario y antecedentes migratorios

Al margen del proceso judicial, el caso tuvo repercusión política cuando el DHS responsabilizó a las políticas de santuario de California por la no transferencia de Escoto a custodia migratoria tras un arresto por DUI en 2025.

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El organismo federal detalló que Escoto, de nacionalidad mexicana, ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2018, fue deportado durante la administración de Donald Trump y posteriormente reingresó ilegalmente, acumulando varios arrestos, incluidos cuatro relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, atribuyó el crimen a la legislación vigente en California y declaró a Fox News: “Este crimen atroz de este monstruo podría haberse evitado si los políticos santuario de California simplemente hubieran cooperado con las fuerzas del orden de ICE”.

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El caso reavivó la discusión pública sobre la relación entre las leyes estatales y la colaboración con autoridades migratorias federales (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos)

Desde su perspectiva, la normativa permite que personas con antecedentes penales sean liberadas en las comunidades, en vez de ser transferidas a custodia federal.

El DHS agregó que Escoto había sido expulsado previamente del país y que su reingreso ilegal ocurrió en una fecha y lugar no precisados.

El caso reavivó el debate sobre la relación entre las legislaciones estatales y las acciones de las autoridades federales en materia migratoria, poniendo en discusión el alcance y las consecuencias de las llamadas políticas de santuario en situaciones que involucran delitos graves.

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