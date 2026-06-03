Estados Unidos

Solo propietarios de larga residencia accederán a la super exención de impuestos en Florida

La propuesta eleva el monto actual de 50.000 a 150.000 desde el 1 de enero de 2027 y lo sube a 250.000 a partir del 1 de enero de 2028, pero solo sobre la porción no escolar del gravamen inmobiliario

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La Legislatura de Florida aprobó una enmienda impulsada por Ron DeSantis para votar en noviembre de 2026 una ampliación de la exención fiscal de vivienda habitual (Greg Nash/Pool via REUTERS)
La Legislatura de Florida aprobó una enmienda impulsada por Ron DeSantis para votar en noviembre de 2026 una ampliación de la exención fiscal de vivienda habitual (Greg Nash/Pool via REUTERS)

La Legislatura de Florida aprobó una enmienda constitucional impulsada por el gobernador Ron DeSantis para someter a voto en noviembre de 2026 una ampliación de la exención fiscal para vivienda habitual de hasta USD 250.000.

Según Fox Business, el beneficio completo quedará para quienes tengan residencia principal en el estado antes del 31 de diciembre de 2026.

La propuesta, plasmada en la resolución HJR 1-F y aprobada el martes 2 de junio de 2026, debe obtener al menos el 60% de respaldo en las urnas para incorporarse a la Constitución estatal.

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Si avanza, el alivio aplicará sobre la porción no escolar del impuesto a la propiedad: no alcanzará a los tributos destinados a los consejos escolares.

Quienes puedan acreditar residencia principal en Florida hasta el 31 de diciembre de 2026 accederán a la “super exención” cuando entre en vigencia.

La propuesta de Florida elevaría la exención del impuesto a la propiedad hasta USD 250.000 para la residencia principal, con impacto sobre la porción no escolar (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)
La propuesta de Florida elevaría la exención del impuesto a la propiedad hasta USD 250.000 para la residencia principal, con impacto sobre la porción no escolar (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Quienes compren y establezcan su vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2027 recibirán durante cinco años el esquema actual y recién después podrán pasar al nuevo tramo más alto.

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Dos etapas de la exención

De acuerdo con Fox Business, la enmienda establece dos etapas. La exención sobre el valor imponible de la vivienda pasaría de USD 50.000 a USD 150.000 a partir del 1 de enero de 2027. Un año después, el 1 de enero de 2028, el umbral subiría a USD 250.000.

El diseño busca reducir, e incluso llevar a cero para muchos hogares, el componente local no escolar del impuesto a la propiedad, según el valor imponible de la vivienda y la estructura de tasas de cada condado o municipio.

El texto aprobado también fija prioridades de gasto para lo que quede de la recaudación local, con foco en servicios y obligaciones como policía, bomberos, emergencias médicas, infraestructura, control de inundaciones y pensiones.

El requisito de residencia

El requisito temporal es la principal novedad de la propuesta. Según Fox Business, la enmienda establece una diferenciación explícita entre quienes ya residen en Florida y quienes se muden después del cierre de 2026.

El cambio fiscal en Florida busca reducir o eliminar para muchos hogares el componente local no escolar del impuesto a la propiedad (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
El cambio fiscal en Florida busca reducir o eliminar para muchos hogares el componente local no escolar del impuesto a la propiedad (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

En la práctica, el esquema crea una ventana: los residentes actuales o quienes se instalen antes de fin de 2026 podrán quedar cubiertos por el nuevo tramo de exención en 2027 y 2028.

Para los recién llegados desde 2027, el beneficio ampliado no será inmediato, lo que reordena el incentivo fiscal asociado a mudanzas y compras de vivienda habitual en el estado.

Tope de valuación para propiedades sin homestead

La enmienda no se limita a la vivienda habitual. También modifica el límite anual de aumento de la valuación para propiedades sin exención de homestead, entre ellas muchas comerciales, además de viviendas de inversión o vacacionales: bajaría de 10% a 5% por año, según Fox Business.

Ese cambio busca moderar el aumento anual de la base imponible en un mercado con fuertes variaciones de valuación, aunque la reducción del tope también puede trasladar presión fiscal hacia otras áreas del presupuesto local si la recaudación total disminuye.

Qué dicen agentes inmobiliarios

Lourdes Alatriste, agente de Douglas Elliman, dijo a Fox Business que el aumento de la exención para vivienda habitual podría reducir la carga tributaria de la residencia principal y dar a los propietarios “mayor flexibilidad financiera año tras año”.

Agentes inmobiliarios y gobiernos locales ponen el foco en el alivio para propietarios, la asequibilidad de la vivienda y la posible caída de ingresos municipales en Florida (REUTERS/Marco Bello)
Agentes inmobiliarios y gobiernos locales ponen el foco en el alivio para propietarios, la asequibilidad de la vivienda y la posible caída de ingresos municipales en Florida (REUTERS/Marco Bello)

Senada Adzem, también de Douglas Elliman, sostuvo ante el mismo medio que sus clientes hablan menos de especulación que de asequibilidad.

“Los compradores lo ven como una forma potencial de reducir su costo de propiedad a largo plazo, mientras que los propietarios actuales lo consideran un alivio concreto en un mercado donde los seguros, el mantenimiento y otros gastos de vivienda siguieron subiendo”, afirmó.

Nick Malinosky, de Douglas Elliman, señaló que la propuesta puede resultar especialmente atractiva para quienes evalúan relocalizarse desde estados con alta carga impositiva.

Mick Duchon, de The Corcoran Group, coincidió ante Fox Business en que los mayores beneficiarios serían familias y jubilados que buscan fijar residencia permanente y maximizar ahorro a largo plazo.

El impacto sobre los ingresos locales

El respaldo electoral dependerá de cómo se explique el costo fiscal y su compensación. Alatriste advirtió que el punto más sensible será cómo responderán los gobiernos locales a la caída potencial de ingresos.

Duchon sostuvo que el votante promedio puede apoyar una rebaja, pero exigirá claridad sobre escuelas, seguridad pública, infraestructura y presupuestos municipales.

La definición quedará en manos del electorado en noviembre de 2026. Si el “sí” supera el umbral constitucional, Florida tendrá desde 2027 una exención más alta para vivienda habitual, con un criterio que prioriza a los propietarios de residencia prolongada y difiere el beneficio completo para quienes se instalen a partir de 2027.

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