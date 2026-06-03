La Legislatura de Florida aprueba el plan de Ron DeSantis para recortar el impuesto a la propiedad y lo envía a la boleta de noviembre

La Legislatura de Florida aprobó el plan de Ron DeSantis para elevar la exención del impuesto a la propiedad de USD 50.000 a USD 250.000 en 2028 (EFE/Cristóbal Herrera)

La Legislatura de Florida aprobó este martes el plan del gobernador Ron DeSantis para recortar los impuestos a la propiedad de la vivienda habitual y enviarlo a la boleta de noviembre.

La reforma elevaría la exención fiscal de USD 50.000 a USD 150.000 en 2027 y a USD 250.000 en 2028, pero podría reducir en más de USD 8.400 millones anuales los ingresos de los gobiernos locales, según FOX 13 News y NBC Miami.

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La enmienda constitucional, identificada como HJR 1F, necesitará el apoyo del 60% del electorado para entrar en vigor, de acuerdo con FOX 13 News y NBC Miami.

El cambio no se aplicará a los impuestos escolares, después de que los legisladores modificaran el plan el lunes para proteger la financiación de los distritos escolares, según FOX 13 News.

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La Cámara de Representantes estatal aprobó la medida por 75 votos contra 26 y el Senado lo hizo por 30 contra nueve, en votaciones que siguieron en gran medida las líneas partidarias, según FOX 13 News y NBC Miami.

La enmienda HJR 1F necesita el respaldo del 60% de los votantes de Florida en noviembre para entrar en vigor (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

Tres senadores demócratas, Mack Bernard de West Palm Beach, Daryl Rouson de St. Petersburg y Barbara Sharief de Miramar, votaron a favor, según FOX 13 News.

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Alcance de la reforma y cambios sobre la tasación

El tope anual de aumento de la tasación para propiedades que no son residencia principal, como segundas viviendas, inmuebles de inversión, apartamentos y propiedades comerciales, bajaría de 10% a 5%, según FOX 13 News y NBC Miami.

Los legisladores republicanos de ambas cámaras introdujeron cambios para permitir que ciudades y condados sigan usando los impuestos a la propiedad para financiar oficinas constitucionales, como supervisores electorales, recaudadores de impuestos y tasadores de propiedades, según FOX 13 News.

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También eliminaron un fondo que asistiría a los gobiernos locales durante la transición, aunque la propuesta inicial de la oficina de DeSantis no incluía dinero para ese fondo ni explicaba cómo se repartiría, según ese medio.

Impacto sobre ingresos locales y servicios

Según el diseño aprobado, las ciudades y los condados quedarían limitados a gastar ingresos por impuestos a la propiedad en “servicios esenciales”, entre ellos escuelas, policía, bomberos, infraestructura y medio ambiente, de acuerdo con FOX 13 News.

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El recorte de impuestos a la propiedad podría reducir en más de USD 8.400 millones anuales los ingresos de gobiernos locales en Florida (@GovRonDeSantis)

Municipios del área de la bahía de Tampa advirtieron que, aun con esas salvaguardas, escuelas, policía y bomberos podrían perder parte de su financiación si el total de recursos disponibles se reduce, según ese medio.

El tasador de propiedades del condado de Hillsborough Bob Henriquez dijo a FOX 13 News que el beneficio fiscal para los contribuyentes será menor porque seguirán pagando la parte del impuesto vinculada a las escuelas.

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Añadió que, en un horizonte de una década, Hillsborough podría perder miles de millones de dólares, según ese medio.

Henriquez describió el efecto presupuestario con esta comparación, en declaraciones a FOX 13 News: “Es como si en su propio hogar le dijeran que ya no tendrá 30, 40 o 50% de los ingresos que esperaba de aquí en adelante, y simplemente tiene que arreglárselas”.

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También afirmó al mismo medio: “¿Hay formas de recortar sus presupuestos? Absolutamente, y todos deberíamos hacerlo, y nosotros lo hemos hecho en esta oficina con el paso del tiempo. Pero creo que habrá un faltante”.

Nuevos propietarios desde enero de 2027 necesitarán cinco años de residencia para acceder a la superexención fiscal de viviendas (REUTERS/Marco Bello)

Posturas de republicanos y demócratas

El presidente de la Cámara estatal Daniel Perez celebró que la decisión final quede en manos de los votantes. “Estoy orgulloso de la oportunidad que les estamos dando a los votantes al dejar que decidan si esto va a concretarse o no”, dijo Perez a reporteros, según FOX 13 News.

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Perez sostuvo que hubiera preferido que la discusión se diera durante la sesión ordinaria, cuando la Cámara había acordado en febrero una medida orientada a eliminar la mayoría de los impuestos a la propiedad sobre viviendas habituales, salvo los escolares.

“Creamos un comité especial. Tuvimos los proyectos de ley, las propuestas pasaron por el proceso. Eso nunca fue correspondido por nuestros amigos en el Senado, y el gobernador no lo tuvo en alta consideración”, dijo al medio.

Desde el Senado, el senador republicano Ed Hooper, presidente del Comité de Asignaciones y que se retira este año, reconoció sus dudas sobre el alcance de la propuesta.

“Este asunto me causó dolor de cabeza desde el primer día, porque me están presionando desde ambos lados”, dijo Hooper, según FOX 13 News.

Agregó que recibió 27 mensajes de texto desde que comenzó el debate del martes por la mañana y que funcionarios locales electos se oponían, mientras otros votantes le pedían votar a favor, según ese medio.

El senador republicano Don Gaetz defendió el ajuste con una crítica al crecimiento del gasto local. “Durante los últimos años, los gobiernos locales fueron beneficiarios de tiempos de abundancia. Recibieron aumentos extraordinarios en la cantidad de dinero disponible para gastar”, dijo Gaetz, según FOX 13 News.

La oposición demócrata centró sus objeciones en el impacto sobre ciudades, condados, distritos especiales, inquilinos y empresas.

La senadora demócrata Lavon Bracy Davis dijo, según FOX 13 News: “Cuando llegue la cuenta, no la pagará Tallahassee. La pagarán su ciudad, su condado, su escuela de barrio, su biblioteca, su comunidad. Esta propuesta no elimina costos, simplemente los traslada. No es alivio fiscal, es un traslado de impuestos”.

La líder demócrata del Senado Lori Berman calificó la medida como “una maniobra política que amenaza con llevar a la quiebra a nuestras comunidades locales, cerrar pequeños negocios y elevar aún más los alquileres”, según NBC Miami.

La representante demócrata Allison Tant dijo, según FOX 13 News, que ciudades y condados temen perder autonomía, independencia e identidad, y pasar a ser dependientes del estado.

El tope de incremento de la tasación para propiedades que no son residencia principal bajará del 10% al 5% anual desde su aplicación (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El senador republicano Bryan Avila, patrocinador del proyecto en el Senado, sostuvo que el estado enfrenta las mismas presiones inflacionarias que los gobiernos locales.

“Hemos trabajado para contener el gasto, reducir la deuda y ahorrar para el futuro. Los gobiernos locales deben hacer lo mismo”, dijo Avila, según NBC Miami.

Restricción para nuevos propietarios desde 2027

La propuesta incorpora una restricción para nuevos propietarios: quienes compren su primera vivienda después del 1 de enero de 2027 deberán acreditar cinco años de residencia para acceder a la nueva “superexención”, según FOX 13 News.

Hasta cumplir ese requisito, mantendrán la exención actual, que elimina impuestos locales y escolares sobre los primeros USD 25.000 del valor tasado de la residencia principal y, para tributos no escolares, sobre el tramo entre USD 50.000 y USD 75.000, según FOX 13 News.