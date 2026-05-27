El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presenta un plan para eliminar los impuestos a la propiedad

El gobernador Ron DeSantis anuncia un plan para eliminar los impuestos a la propiedad sobre la vivienda principal en Florida (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sorprendió este miércoles al anunciar en Tampa la convocatoria de una sesión legislativa especial que podría cambiar de manera drástica el panorama fiscal del estado.

El objetivo central es avanzar en la eliminación de los impuestos sobre la propiedad que gravan las viviendas principales, una medida que calificó de “histórica”. La cita está prevista para el lunes, cuando legisladores permanecerán en Tallahassee para discutir y dar forma a una enmienda constitucional que busca ser incluida en la boleta electoral de noviembre.

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En su comparecencia, el gobernador dejó claro que la iniciativa, de ser aprobada, marcaría un antes y un después en la política tributaria de Florida. El mandatario enfatizó que el foco de la propuesta es “demostrar que se está destinando demasiado dinero de los contribuyentes a estos gobiernos locales”. Según DeSantis, aunque los servicios públicos requieren financiamiento, los propietarios pagan cada vez más por prácticamente el mismo nivel de servicio que recibían hace una década, cuando los tributos eran considerablemente menores.

Detalles de la propuesta: aumento inicial de la exención a USD 250.000 y eliminación gradual del impuesto

El comunicado de Ron DeSantis en su cuenta de X (@GovRonDeSantis en X)

La propuesta presentada por DeSantis plantea un cambio en la exención fiscal sobre la vivienda principal, conocida en Estados Unidos como “homestead exemption”. Actualmente, este beneficio permite a los propietarios descontar hasta USD 50.000 del valor imponible de su residencia. La nueva iniciativa elevaría ese límite a USD 250.000 en una primera etapa, lo que eliminaría el pago del impuesto sobre la propiedad para el 60% de los propietarios de viviendas en Florida.

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El gobernador explicó que la implementación sería gradual para asegurar el respaldo tanto de la Legislatura como de los votantes y permitir una transición ordenada en la financiación de los servicios públicos. La meta a largo plazo es eliminar por completo el impuesto a la propiedad sobre la vivienda principal, estableciendo un calendario legislativo que aumente sucesivamente el umbral exento. Según los planes presentados, el beneficio podría llegar a USD 500.000 y finalmente eliminar el límite, eximiendo del tributo al 92% de los propietarios de viviendas en el estado.

Para evitar que las ciudades y condados intenten compensar la reducción de ingresos incrementando otros gravámenes, la propuesta incluye una cláusula que impide a los gobiernos locales aumentar los impuestos sobre la propiedad en más del 5%. DeSantis aclaró que el objetivo es proteger a los residentes, no a grandes inversores: “Si algún multimillonario de Brasil compra algo, que le cobren impuestos; estoy velando por los intereses de los floridanos”.

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Impacto estimado sobre los propietarios de viviendas y cifras de ahorro anual

El efecto inmediato de la propuesta sería significativo para la economía de millones de familias. Un análisis realizado por el tasador de propiedades del condado de Broward estima que los propietarios ahorrarían un promedio de USD 1.800 al año. En el condado de Miami-Dade, los datos oficiales sugieren un ahorro promedio de USD 1.500 anuales para los beneficiarios de la nueva exención.

En términos concretos, la medida eliminaría por completo el pago del impuesto sobre la propiedad para quienes tengan una vivienda principal con un valor inferior a USD 250.000, abarcando aproximadamente al 60% de los dueños de casa de Florida desde la primera fase. El avance hacia una exención ilimitada, según los cálculos oficiales, podría dejar sin este gravamen al 92% de los propietarios en etapas posteriores.

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Para quienes consultan cómo sería la transición, el gobernador subrayó que el proceso escalonado permitiría adaptar el financiamiento estatal y municipal sin que se produzcan interrupciones en los servicios esenciales.

Consecuencias para los presupuestos de condados y ciudades, y reacciones de gobiernos locales

Se estima que la eliminación del impuesto generaría un ahorro promedio anual de USD 1.800 para familias en Broward y USD 1.500 en Miami-Dade (AP)

Si bien la propuesta promete un alivio sustancial para los contribuyentes, los gobiernos locales han manifestado su preocupación por el posible impacto en sus presupuestos. En Miami-Dade, los registros del impuesto predial indican que el condado podría perder aproximadamente USD 500 millones en ingresos. Por su parte, el condado de Broward anticipa una reducción presupuestaria de cerca de USD 329 millones.

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La situación sería aún más crítica en municipios pequeños, cuya dependencia de los impuestos residenciales es mayor. Análisis recientes muestran que Cooper City podría experimentar una disminución del 35% en su presupuesto, Tamarac una reducción del 33% y Plantation una caída del 23%. Los jefes de gobierno local advierten que estas pérdidas pondrían en riesgo servicios esenciales como la construcción y mantenimiento de carreteras, la policía, los bomberos y la atención de emergencias.

DeSantis, sin embargo, sostiene que los recortes no repercutirían en los servicios de emergencia y que la transición permitirá mantener la calidad de las prestaciones públicas.

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Requisitos legislativos y de votación para la aprobación de la enmienda

Para aprobar la enmienda constitucional, la propuesta de DeSantis requiere el apoyo del 60% de legisladores y votantes del estado de Florida (Ron DeSantis)

La propuesta enfrenta un proceso riguroso antes de convertirse en realidad. Para que la enmienda llegue a la boleta electoral de noviembre, necesita el apoyo del 60% de los legisladores tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Florida. Una vez incluida, debe recibir la aprobación del 60% de los votantes en el referéndum general.

Durante la última sesión ordinaria, la Legislatura consideró varias reformas al sistema tributario local, pero ninguna prosperó más allá de las comisiones. Ahora, el gobernador busca que la sesión especial permita destrabar el debate y materializar la consulta popular.

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Otras propuestas y antecedentes relacionados con los impuestos a la propiedad en Florida

No es la primera vez que DeSantis impulsa cambios en el sistema tributario estatal. En el pasado, propuso eliminar los impuestos sobre la propiedad que no estén destinados a financiar la educación, o al menos reducirlos de manera significativa. Sin embargo, la decisión final sobre la redacción y alcance de la enmienda corresponderá a la Legislatura, que podría introducir ajustes en los montos y en el calendario de implementación.

La exención fiscal sobre la vivienda principal ha sido uno de los pilares del sistema tributario de Florida durante décadas, pero nunca se había planteado una reforma de este alcance. El debate entre la necesidad de aliviar la carga para los propietarios y la urgencia de preservar los servicios públicos esenciales marca el tono de una discusión que podría redefinir la relación entre el Estado, los municipios y sus contribuyentes.

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