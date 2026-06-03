Los votantes decidirán en noviembre sobre una histórica rebaja de impuesto a la propiedad en Florida

La propuesta de rebaja fiscal busca elevar la exención sobre viviendas principales de 50.000 a 250.000 dólares en 2028, con ajuste posterior por inflación

La discusión sobre los impuestos a la propiedad en Florida ha tomado un giro decisivo tras la aprobación legislativa de una propuesta que podría transformar la carga fiscal de millones de residentes. Ambas cámaras estatales dieron luz verde a una iniciativa que busca reducir de manera significativa los gravámenes sobre las viviendas de residencia, conocido como ‘homestead’, abriendo el paso a una posible histórica rebaja tributaria en el estado. Impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la medida aún requiere la rúbrica formal del mandatario para ser incluida en la papeleta electoral de noviembre, donde serán los votantes quienes tengan la última palabra sobre su implementación.

En el centro del debate se encuentra la propuesta de elevar la exención fiscal para las propiedades que sirven como residencia principal. Actualmente, los propietarios de viviendas en Florida pueden beneficiarse de una exención de 50.000 dólares, pero de ser aprobada la reforma, esta cifra experimentaría un aumento escalonado y sustancial en los próximos años. El texto aprobado por la Legislatura establece que la exención subirá a 150.000 dólares en 2027 y luego a 250.000 dólares en 2028, lo que representa un incremento considerable respecto al esquema actual.

PUBLICIDAD

A partir de 2028, el beneficio no quedaría fijo, sino que se ajustaría en función de la inflación, siguiendo el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor. De este modo, los propietarios verían su alivio fiscal crecer de la mano de la economía, garantizando que la exención no pierda valor real con el paso del tiempo. Este mecanismo busca mantener la efectividad del beneficio ante las variaciones económicas, un aspecto que ha sido destacado por los promotores de la iniciativa.

Los votantes de Florida decidirán en noviembre sobre una histórica enmienda para reducir el impuesto a la propiedad, impulsada por Ron DeSantis (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Al tratarse de una modificación a la Constitución estatal, la propuesta debe superar un umbral elevado para entrar en vigor. No basta con la mayoría simple: requiere el respaldo de al menos el 60% de los votantes en las elecciones de noviembre. Este requisito responde a la naturaleza de la medida, que implica cambios estructurales en el sistema fiscal de Florida y, por tanto, exige un amplio consenso ciudadano. El trámite en la Legislatura fue posible gracias a la mayoría republicana en ambas cámaras, aunque el texto final fue objeto de modificaciones relevantes.

PUBLICIDAD

Una de las principales alteraciones introducidas por los legisladores fue asegurar que la financiación de las escuelas públicas no se viera comprometida. Aunque la propuesta implica una rebaja generalizada de impuestos, los impuestos a la propiedad no desaparecerían completamente, preservando así una fuente esencial de recursos para el sistema educativo. Esta salvaguarda fue clave para destrabar el debate y permitir la aprobación parlamentaria, aunque no logró disipar del todo las críticas de algunos sectores.

La iniciativa ha generado un intenso debate entre quienes la defienden y quienes advierten sobre sus posibles consecuencias. Entre los argumentos a favor, los republicanos y otros partidarios sostienen que la medida es una forma de devolver dinero a los contribuyentes y limitar el crecimiento del gasto público a nivel local. Afirman que la presión fiscal sobre las familias ha aumentado de manera desproporcionada en los últimos años y que es momento de ajustar el sistema para reflejar la realidad económica actual.

PUBLICIDAD

La medida, que afecta los impuestos a la propiedad en Florida, requiere el apoyo del 60% de los votantes al ser una reforma constitucional significativa (REUTERS/Marco Bello)

Por el contrario, voces críticas —principalmente del sector demócrata— señalan que una reducción tan amplia en los impuestos a la propiedad podría mermar de forma significativa los recursos destinados a servicios públicos esenciales. Temen que condados y municipios se vean obligados a realizar duros ajustes presupuestarios, afectando áreas como la seguridad, la salud o la infraestructura. Aunque la versión final de la propuesta prevé salvaguardas para la educación pública, persisten las dudas en torno al financiamiento de otros servicios.

En cuanto al impacto esperado, las cifras difundidas por la oficina del gobernador DeSantis ilustran la magnitud de la recaudación en juego. Los ingresos estatales por concepto de impuesto a la propiedad ascendieron de 32.000 millones a 60.000 millones de dólares en siete años, y las proyecciones indican que podrían alcanzar los 83.000 millones para 2032 si no se implementa la reforma. Desde el Ejecutivo se argumenta que este crecimiento evidencia un margen suficiente para aplicar la rebaja sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los servicios públicos locales.

PUBLICIDAD

El respaldo político a la propuesta es claro en las filas republicanas, mientras que entre los demócratas predomina la cautela o la oposición. El presidente del Senado estatal, Ben Albritton, ha manifestado que existe un consenso amplio entre los floridanos sobre la necesidad de aliviar la carga tributaria sobre la vivienda. Este sentimiento encuentra eco en el ámbito ciudadano, como refleja una encuesta de la Universidad Stetson realizada durante la primavera, que arrojó un 77% de apoyo a la idea de elevar la exención fiscal. El respaldo es especialmente alto entre los votantes republicanos, con un 85%, pero también es significativo entre los demócratas, donde alcanza el 68%.

De ser aprobada en las urnas, la reforma supondría uno de los mayores cambios en la política fiscal de Florida en décadas. La magnitud del ajuste y su impacto potencial sobre la economía doméstica y la gestión pública la convierten en una de las enmiendas más observadas de la próxima jornada electoral. La decisión final recaerá sobre los electores, quienes tendrán la oportunidad de definir el rumbo de la política tributaria estatal y el equilibrio entre alivio fiscal y financiación de servicios.

PUBLICIDAD