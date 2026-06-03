Incautaron 690 kilos de cocaína en una embarcación cerca de Miami Beach

El valor estimado del cargamento de cocaína incautado por la Guardia Costera supera los USD 11 millones, según autoridades federales (Guardia Costera de Estados Unidos)

Un operativo de la Guardia Costera de Estados Unidos permitió incautar 690 kilogramos de cocaína en una embarcación localizada a 14 kilómetros al este de Government Cut, cerca de Miami Beach. El cargamento fue interceptado a principios de mayo por la tripulación de la Estación Miami Beach, según informaron las autoridades.

Las autoridades dejaron la droga, distribuida en numerosos paquetes, bajo resguardo federal tras el hallazgo. Este decomiso se suma a los operativos contra el tráfico marítimo de estupefacientes en el área en lo que va del año, según confirmaron voceros de la Guardia Costera a medios locales.

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Los agentes indicaron que la acción formó parte de una misión antidrogas de rutina. El operativo tuvo lugar sobre aguas del Atlántico, a poco más de 14 kilómetros al este de la entrada del Puerto de Miami, en una zona frecuentada por embarcaciones comerciales y de recreo.

La tripulación de la Estación Miami Beach de la Guardia Costera localizó la embarcación sospechosa y la inspeccionó y encontró la droga oculta a bordo, según datos publicados por la agencia federal en su cuenta oficial de X.

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Qué se sabe sobre el cargamento y su valor

El lote incautado pesaba 690 kilogramos. El valor estimado de la droga superó los USD 11.000.000, según la tasación oficial divulgada por la Guardia Costera y reproducida por medios como NBC Miami y Telemundo 51 el 2 de junio.

La sustancia ilícita fue hallada oculta a bordo de la embarcación y estaba distribuida en múltiples paquetes bajo resguardo federal (Cuenta de X de la Guardia Costera de Estados Unidos )

El hallazgo resultó de una inspección rutinaria dentro de las operaciones de control y patrullaje que realiza la Guardia Costera en la región. Los oficiales no detallaron el destino final de la embarcación ni el origen exacto del estupefaciente, aunque subrayaron que el tráfico de drogas por vía marítima constituye una de las mayores amenazas en la costa de Florida.

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Por qué se realizó la operación y cuál es el contexto

La Guardia Costera mantiene operativos permanentes en el Atlántico para frenar el ingreso de cargamentos ilícitos por rutas marítimas cercanas a Miami, utilizadas por organizaciones criminales para introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

Según el comunicado oficial: “Desde misiones antidrogas hasta operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas, las tripulaciones del Distrito Sureste continúan preparadas para proteger al pueblo estadounidense”. Así lo expresó la agencia en redes sociales tras difundir la noticia.

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Las autoridades federales advirtieron que el control sobre el tráfico en la zona se ha intensificado, lo que ha permitido decomisos durante el año.

Cómo se desarrolló el procedimiento

La tripulación de la estación Miami Beach detectó y abordó la embarcación en horas de la mañana del lunes 6 de mayo, aunque la información se hizo pública un mes después, cuando la Guardia Costera divulgó imágenes del decomiso.

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El decomiso se enmarca en los operativos rutinarios de la Guardia Costera para combatir el tráfico marítimo de drogas en Florida (Guardia Costera de Estados Unidos)

Tras la inspección, los oficiales hallaron la droga distribuida en múltiples paquetes, aunque no trascendieron detalles sobre la cantidad de personas detenidas ni sobre el tipo de embarcación usada.

Tras el hallazgo, las autoridades trasladaron el cargamento a puerto seguro y procedieron a entregarlo a las instancias correspondientes para su destrucción y para la continuación de la investigación judicial.

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Qué dice la Guardia Costera sobre este tipo de operativos

El comandante de la Guardia Costera en el Distrito Sureste dijo: “las tripulaciones permanecen listas para proteger a la población estadounidense” y resaltó la importancia de estos operativos en la lucha contra el narcotráfico.

La agencia compartió imágenes del decomiso en redes sociales, y subrayaron que el resultado como parte de sus misiones habituales en el Atlántico.

Qué consecuencias tiene el decomiso

La incautación de esta carga representa un golpe económico para las redes de tráfico de drogas que operan en la región. Además, refuerza la presencia y el accionar de la Guardia Costera en las rutas marítimas cercanas a Miami, donde el tráfico de estupefacientes se mantiene como una prioridad en la agenda de seguridad nacional.

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Según los agentes federales, la vigilancia constante y la cooperación entre agencias permiten resultados exitosos.