Miami Beach pausa los aumentos de servicios y crece la incertidumbre por obras contra inundaciones

La Comisión de Miami Beach aprobó una moratoria que frena el aumento de tarifas de agua, alcantarillado y pluviales, posponiendo la definición sobre cómo financiar la infraestructura (J Utah)

Las Miami Beach y el deterioro de la infraestructura han puesto en jaque a la ciudad. La administración local calcula que las obras necesarias para resolver el problema superarán los USD 1.000 millones en los próximos ocho años, pero tras una votación ajustada, la Comisión de la ciudad decidió frenar cualquier aumento en las tarifas del agua, alcantarillado y pluviales y dejó sin un plan claro cómo cubrirán los costos.

El conflicto: los vecinos rechazan que el costo de la modernización recaiga sobre sus bolsillos, mientras que funcionarios y expertos alertan sobre los riesgos de postergar trabajos críticos.

En la última reunión del 20 de mayo, el comisionado Alex Fernandez remarcó en diálogo con Miami Herald: “Año tras año, es más difícil para nuestros residentes de larga data vivir en nuestra ciudad”.

Quiénes y cómo toman las decisiones sobre el financiamiento

La Comisión de Miami Beach votó cuatro a tres a favor de la moratoria y detuvo así los aumentos de tarifas sugeridos por la administración. El plan original preveía que las tarifas mensuales promedio para una vivienda unifamiliar pasaran de USD 138 a cerca de USD 216 en 2031, y los dueños de condominios enfrentarían incrementos cercanos al 70% de esa cifra.

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Los residentes, ya afectados por el alto costo de vivienda y seguros, presionaron para evitar la suba. Tanya Katzoff Bhatt, que votó en contra de la moratoria, advirtió que la decisión sienta “un precedente peligroso” y restringe la capacidad de actualizar tarifas salvo en situaciones extremas.

“No podemos darnos el lujo de no avanzar con estos proyectos”, subrayó, según citó Miami Herald, mostrando la tensión entre la urgencia de las obras y la protección de los vecinos más vulnerables.

Qué obras están pendientes y por qué son necesarias

La ciudad necesita ejecutar grandes proyectos para prevenir inundaciones y renovar cañerías y estaciones de bombeo con décadas de antigüedad, muchas instaladas en la década de 1930. Entre las zonas más críticas figura First Street, donde hace una década se aprobó una obra de resiliencia que aún no se inició, y North Beach, afectada por un desarrollo acelerado.

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Propuestas alternativas de financiamiento, como redistribuir impuestos o emitir bonos, serán debatidas en la comisión el próximo 5 de junio para evitar subas tarifarias (J Utah)

El director de obras públicas, John Norris, señaló que los retrasos ya han causado roturas de caños principales y desbordes de aguas residuales. “No tenemos respuestas para los residentes si no avanzamos con un plan”, advirtió, y recordó los graves derrames ocurridos en otras ciudades de Florida como Fort Lauderdale y Tampa.

El riesgo, según Norris, es que Miami Beach repita esos episodios si no actúa de inmediato.

Alternativas para financiar la infraestructura

De acuerdo a Miami Herald, el dilema actual en Miami Beach es cómo conseguir los fondos sin cargar más a los usuarios. El comisionado David Suarez propuso ajustar el presupuesto: bajar la tasa de impuestos al fondo operativo y subirla para el fondo de capital, que financia las obras públicas.

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Esto permitiría redirigir recursos sin aumentar tarifas. “Podemos lograrlo sin tener que aumentar las tarifas”, sostuvo Suarez, quien logró que su propuesta pase a discusión en comisión el 5 de junio.

Otra opción que analizan es emitir bonos para financiar las obras. Si suben las tarifas, podrían emitir bonos de ingresos respaldados por los pagos de los usuarios; si eligen financiarlo con impuestos, haría falta un referéndum para emitir bonos generales.

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El administrador de la ciudad, Eric Carpenter, explicó que la decisión impactará en la velocidad y el alcance de las obras.

Qué riesgos enfrenta la ciudad si no actúa

El estancamiento en la toma de decisiones pone en peligro la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes. Norris recalcó la urgencia: “Tenemos una oportunidad ahora para empezar a atender estos problemas”.

Las consecuencias de no invertir incluyen desde inundaciones más frecuentes hasta posibles catástrofes sanitarias, como las vividas en otras ciudades que postergaron la renovación de sus sistemas.

La falta de una solución clara obliga a Miami Beach a elegir entre subir tarifas, ajustar impuestos, endeudarse o limitar sus proyectos de infraestructura frente a la crisis climática (X)

Para los residentes, el dilema persiste. Si el municipio no encuentra una fuente de financiamiento alternativa, algunas obras priorizadas —como la de First Street— quedarían relegadas.

“Seamos honestos con la gente”, pidió el comisionado Joseph Magazine, que apoyó la moratoria pese a sus reservas. “No voy a prometer que haremos First Street, porque no será así”.

Por qué la solución aún no está clara

La decisión de suspender aumentos en las tarifas de servicios básicos complicó el panorama para la modernización de la infraestructura de Miami Beach. El debate continuará en las próximas semanas, con la ciudad obligada a elegir entre subir tarifas, ajustar impuestos, endeudarse, o renunciar a proyectos clave para su futuro.

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Según las actas de la Comisión de la ciudad correspondientes a la sesión del 20 de mayo, la moratoria y sus alternativas de financiamiento quedaron sujetas a discusión en comisión y a futuras definiciones presupuestarias.

El resultado del debate marcará cómo Miami Beach enfrentará sus crecientes riesgos en los próximos años.