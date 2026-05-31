Charytín Goyco regresa a Univision como copresentadora de 'Desiguales'

La cadena Univision presenta el regreso de Charytín Goyco como copresentadora de “Desiguales”. La artista se integrará al panel de Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda durante la ausencia temporal de Adamari López. El programa se emite de lunes a viernes a las 15:00 (hora del este) (TelevisaUnivision).

La conductora, actriz y cantante dominicana Charytín Goyco se sumará como coconductora de “Desiguales” en Univision para cubrir de forma temporal la ausencia de Adamari López, quien viajará a Uruguay para grabar una nueva temporada de “¿Quién caerá?“, según el comunicado de TelevisaUnivision.

El regreso de Goyco no es un caso único. Univision anunció recientemente la vuelta del presentador chileno Don Francisco, quien liderará una serie de programas de entrevistas dedicados a figuras destacadas del ámbito hispano, en un formato que combina la intimidad de una charla personal con la puesta en escena propia de los grandes eventos televisivos.

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El regreso de Charytín Goyco a la pantalla de Univision

La incorporación fue confirmada por la compañía tras varios días de especulaciones sobre el rol que tendría la presentadora en la cadena. En un principio, Univision anunció: “Con su emoción, elegancia y carisma conquistó nuestra audiencia. El estilo único de ‘La rubia de América’ vuelve a brillar. Charytín regresa a su casa. Muy pronto por Univision”.

La cadena no había revelado detalles de su regreso y se desconocía si la comunicadora dominicana conduciría un nuevo programa o se sumaría a alguno de los shows que ya estaban al aire.

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Finalmente, la cadena anunció que Charytín Goyco se integrará al panel del talk show diurno compuesto por Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda, según TelevisaUnivision.

El regreso de Charytín Goyco se produce en un momento de retornos en Univision con la incorporación de Don Francisco en un programa de entrevistas (Omar Cruz).

En el comunicado de prensa, la compañía celebró: “Con su carisma inigualable, amplia trayectoria en la televisión hispana y conexión única con la audiencia, Charytín aportará su energía y personalidad al panel de ‘Desiguales’ durante este periodo especial, sumándose a la dinámica conversación que distingue al programa”.

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Por su parte, la artista afirmó: “Me siento muy feliz y emocionada de aceptar la invitación para este show. Las ‘Desiguales’ son mujeres con voces importantes y puntos de vista diferentes con quienes el público se identifica mucho”.

Además, agregó: “La televisión ha sido siempre mi vida y mi pasión y ahora esto me hace sentir como niña con juguete nuevo. ¡Estoy segura de que nos vamos a divertir mucho! ¡Conectar con mi público de Univision es un hermoso regalo!”.

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La participación de la artista se verá próximamente en “Desiguales”, que se emite de lunes a viernes a las 15:00, hora del este, por Univision.

Charytín Goyco: una infancia marcada por el dolor y la resiliencia

En su autobiografía “Charytín ¡El tiempo pasa, pero yo no!”, la conductora abrió su corazón y relató episodios de su niñez atravesados por la violencia y la adversidad. Goyco detalló que el proceso de escritura fue sanador, aunque doloroso, y que varias veces debió detenerse por lo abrumador de los recuerdos.

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En una entrevista con People sobre el lanzamiento de sus memorias explicó: “Yo empecé a contar mi historia con mucho dolor, con mucha tristeza, esa primera parte de mi vida hasta que me casé fueron años duros de mi vida, no fue una vida convencional, no tuve unos padres convencionales, viví mucha violencia, viví muchos cambios de países”.

La presentadora dominicana regresa a la televisión hispana y se suma al panel de 'Desiguales' junto a Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda (Omar Cruz).

La artista cuenta que su padre, juez de la corte suprema en República Dominicana, fue un hombre de fe, pero “cuando tomaba un trago era una persona violenta”. Esta realidad marcó su infancia, al igual que la fortaleza y comprensión de su madre, la abogada española María del Rosario Rodríguez: “Ella siempre me comprendió desde que era muy chiquita. Ella se dio cuenta de que yo era una niñita diferente. La gente le decía que yo era una niña rara”.

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Pese a las adversidades en su vida, la actriz compartió un mensaje esperanzador: “Nunca perdí mi alegría. Pude superar todo. Eso es lo que transmito en mi libro: ‘No importan las vivencias, tienes que echar siempre para adelante, no importa el obstáculo. Siempre para adelante para poder lograr ser quien usted es’. Si perdía mi alegría, yo no podía ser la persona que fui y darle alegría a los demás. Lo logré”.