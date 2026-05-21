Qué trámite en línea habilitó el Departamento de Estado para corregir datos o actualizar un pasaporte estadounidense por cambio legal de nombre

El Departamento de Estado de EE.UU. actualiza la guía para corregir errores y cambios legales de nombre en el pasaporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo aviso del Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó los lineamientos para quienes necesitan modificar información en su pasaporte.

El organismo difundió una guía que centraliza el proceso para corregir errores de impresión o datos y para registrar un cambio legal de nombre en el documento.

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La guía oficial indicó que el trámite se gestiona a través de la sección “Change or Correct a Passport” de Travel.State.Gov, donde el Departamento de Estado detalla qué formulario corresponde en cada caso, qué documentos respaldatorios se exigen y cuándo el solicitante debe presentarse en persona.

El organismo también precisó plazos de tramitación y el costo del servicio urgente.

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Qué permite el trámite en línea y dónde se inicia

El Departamento de Estado informó que el procedimiento cubre dos necesidades frecuentes: corregir un error de datos o impresión (por ejemplo, nombre, sexo o lugar de nacimiento mal consignados, datos faltantes, decoloración o impresión torcida) y actualizar el pasaporte por un cambio legal de nombre.

La sección 'Change or Correct a Passport' de Travel.State.Gov centraliza todos los trámites para modificar datos o cambiar el nombre en el pasaporte estadounidense (@TravelGov)

En ambos casos, el punto de partida es el portal oficial de pasaportes, dentro de la opción “Change or Correct a Passport”, la cual orienta al solicitante sobre si debe usar el formulario DS-5504, renovar por correo con el DS-82 o iniciar una solicitud presencial con el DS-11.

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La guía aclaró que la corrección de un error de datos o impresión se realiza sin costo si el pasaporte sigue vigente.

En ese trámite, el solicitante debe enviar por correo el formulario DS-5504, su pasaporte actual, una fotografía tipo pasaporte y una prueba del error, como un acta de nacimiento estadounidense que muestre la ortografía correcta del apellido.

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El Departamento de Estado señaló que, si el error se reporta dentro del primer año desde la emisión del pasaporte incorrecto, el pasaporte corregido tendrá vigencia de 10 años; si se reporta después de un año, el documento corregido mantendrá la fecha de vencimiento del pasaporte original.

En materia de plazos, el organismo publicó tiempos de procesamiento estimados de 4-6 semanas para el servicio rutinario y de 2-3 semanas para el trámite urgente, que implica un cargo extra de USD 60.

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Los formularios DS-5504, DS-82 y DS-11 determinan el camino correcto para modificar datos, según el caso y la antigüedad del pasaporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, advirtió que los tiempos de procesamiento no incluyen la demora postal: el envío y la recepción pueden sumar hasta dos semanas adicionales.

Qué formulario usar según el cambio de nombre y cuándo hay costo

Para actualizar el pasaporte por cambio legal de nombre, la guía distinguió escenarios según el tiempo transcurrido desde la emisión del pasaporte y desde la formalización del cambio.

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Si el pasaporte se emitió hace menos de un año y el cambio legal de nombre también ocurrió dentro de ese mismo plazo, el Departamento de Estado indicó que el solicitante debe enviar por correo el formulario DS-5504, su pasaporte más reciente, un documento original o certificado que acredite el cambio (por ejemplo, certificado de matrimonio, sentencia de divorcio u orden judicial) y una foto tipo pasaporte.

En esa vía, el organismo precisó que no se abonan tarifas de pasaporte salvo que se solicite el servicio urgente, que cuesta USD 60.

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Cuando pasó más de un año desde la emisión del pasaporte o desde el cambio legal de nombre, el Departamento de Estado señaló que el titular puede ser elegible para renovar por correo con el formulario DS-82 o, si no cumple los requisitos, debe solicitar en persona con el DS-11.

Para la renovación por correo con DS-82, la guía enumeró condiciones: el pasaporte debe presentarse con la solicitud, estar intacto salvo desgaste normal, haber sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más, haber sido emitido en los últimos 15 años y estar emitido en el nombre actual o con respaldo del cambio.

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En ese trámite por correo, el solicitante debe enviar el DS-82, el pasaporte más reciente, el documento original o certificado del cambio de nombre, una foto y el pago de tarifas, que varían según la edad.

El organismo también indicó una condición logística clave: para el envío del DS-82 y la documentación de respaldo se debe utilizar USPS, porque empresas privadas como UPS, FedEx o DHL no pueden entregar a las direcciones de apartado postal consignadas en el formulario.

El plazo de procesamiento estándar es de 4 a 6 semanas, reduciéndose a 2 o 3 semanas para el servicio urgente, que cuesta USD 60 adicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la persona no es elegible para renovar por correo, el Departamento de Estado indicó que debe solicitar en persona con el DS-11.

En esa instancia, se requiere presentar prueba de ciudadanía estadounidense y fotocopia, el documento original o certificado del cambio de nombre, una identificación válida y fotocopia, una foto tipo pasaporte y el pago de las tarifas aplicables.

La guía agregó un matiz para cambios por matrimonio: si el nombre cambió por matrimonio y el solicitante presenta una identificación emitida con el nuevo nombre, el Departamento de Estado indicó que no necesita aportar prueba del cambio, pero debe incluir los datos del matrimonio en la segunda página del DS-11.

En los casos en los que la persona ya usa un nombre distinto pero no puede demostrar el cambio con certificado de matrimonio, sentencia de divorcio u orden judicial, el organismo indicó que también debe solicitar en persona con el DS-11 y podría necesitar el formulario DS-60 (Affidavit Regarding a Change of Name).

Según la guía, ese trámite exige que dos personas completen la declaración y que el solicitante presente tres registros públicos certificados u originales que prueben el uso del nuevo nombre durante cinco años o más.

El Departamento de Estado indicó que la actualización de pasaporte por corrección o cambio de nombre debe seguir el circuito definido por su guía para evitar demoras por usar formularios incorrectos o por omitir documentación respaldatoria.