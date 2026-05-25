Así pueden participar los neoyorquinos por entradas económicas para la Copa Mundial 2026

Los newyorkinos ya tienen disponible el sitio web para adquirir entradas para la Copa FIFA Mundial 2026

Falta poco para el inicio de la Copa FIFA Mundial 2026 y los neoyorkinos tienen la posibilidad de comprar 1.000 entradas a USD 50 cada una como parte de un sorteo. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció esta posibilidad de hacerse con unos tickets el jueves pasado.

Los neoyorquinos tendrán la oportunidad de conseguir entradas a partir de este lunes 25 de mayo, y el sorteo estará vigente durante seis días.

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Cómo obtener entradas para la Copa FIFA Mundial 2026

La lotería estará abierta del 25 al 30 de mayo, todos los días desde las 10:00 (hora del este) mediante la página oficial regnyctix.com.

Según el sitio web, las entradas solo están disponibles para residentes actuales de la ciudad de Nueva York mayores de 15 años.

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FILE PHOTO: A blow up soccer ball of the Trionda, the official match ball of the FIFA World Cup 2026, stands during a press conference announcing an official fan zone for the area in New York City, U.S., April 27, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Cada persona que cumpla los requisitos podrá entrar una vez al día. Por lo tanto, el número máximo de veces que una persona puede entrar es seis.

Los neoyorquinos elegidos en el sorteo serán notificados el 3 de junio a través del correo electrónico con el que participaron, por lo que deberán estar atentos a su casilla de correo para ver si ganaron. Cada ganador tendrá 48 horas para comprar hasta dos boletos de USD 50.

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Según Associated Press, agencia de noticias estadounidense, se venderán 150 entradas por partido para siete de los ocho encuentros que se jugarán en el MetLife Stadium, con capacidad para unos 82.000 espectadores, situado al otro lado del río, frente a Manhattan, en Nueva Jersey.

La única excepción es la final del 19 de julio, de gran demanda, donde algunas entradas cuestan ahora casi USD 33.000.

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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lo anunció el sorteo de entrada el jueves pasado. EFE/Michael Appleton/Alcaldía de Nueva York

Según informó Mamdani, las entradas también incluyen transporte gratuito de ida y vuelta en autobús al estadio.

El alcalde Mamdani añadió que las entradas se entregarán únicamente al subir al autobús el día del partido.

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Los boletos son intransferibles con el fin de evitar la reventa. Por este motivo, Mamdani afirmó que la ciudad tomará medidas para asegurar que los tickets lleguen a los residentes de Nueva York y no sean revendidos en el mercado secundario.

La baja venta de entradas para el Mundial 2026 preocupa a hoteles y organizadores en Miami y otras sedes (Reuters)

Cuándo es el primer partido del Mundial 2026 en el área de Nueva York

El primer partido de la Copa FIFA Mundial 2026 en el área de Nueva York se jugará el 13 de junio. El encuentro será entre Brasil y Marruecos a las 18:00 en el estadio conocido durante el torneo como New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Este estadio es la sede oficial para los partidos asignados a la región de Nueva York en el Mundial 2026.

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Otros de los partidos que se jugarán en el estadio New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de acuerdo al sitio oficial FIFA, son los siguientes:

Jueves, 16 de junio 2026 Partido 17 – Francia vs Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Lunes, 22 de junio 2026 Partido 41 – Noruega vs Senegal – Grupo I - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Jueves, 25 de junio 2026 Partido 56 – Ecuador vs Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Sábado, 27 de junio 2026 Partido 67 – Panamá vs Inglaterra – Grupo L - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio de 2026Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Octavos de final

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Domingo, 5 de julio de 2026 Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 - Estadio Nueva York Nueva Jersey

Final

Domingo, 19 de julio de 2026Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 - Estadio Nueva York Nueva Jersey