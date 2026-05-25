El petróleo cayó un 7,15 % por la expectativa de un acuerdo que aliviaría tensiones en el estrecho de Ormuz

El barril de petróleo Brent cayó un 7,15% este lunes hasta los 96,14 dólares, su nivel más bajo desde el 20 de abril, cuando cotizó a 95,48 dólares, en una jornada dominada por el optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que desbloquearía el estrecho de Ormuz.

El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense registró una caída paralela de 6,3 dólares, equivalente a un 6,5%, hasta situarse en 90,88 dólares el barril, según datos del mercado de futuros. El volumen de operaciones fue reducido debido al cierre de los mercados estadounidenses por un día festivo.

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El jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, viajaron a Doha para reunirse con el primer ministro de Qatar en el marco de las conversaciones orientadas a poner fin a un conflicto que ya se extiende por tres meses, confirmó un funcionario al tanto de la visita. Ambas partes habrían avanzado en la redacción de un memorando de entendimiento que otorgaría a los negociadores 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el lunes en su red social Truth Social que las negociaciones avanzan “favorablemente”, aunque advirtió que “solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto” y amenazó con nuevos ataques si las conversaciones fracasan. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Trump no aceptará un “mal acuerdo” y atribuyó la lentitud del proceso a los tiempos que requiere el sistema interno iraní para responder.

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Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, matizó que la firma “no es inminente” debido a los “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses, y precisó que las cuestiones nucleares no forman parte de las negociaciones en curso.

El jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, viajaron a Doha para reunirse con el primer ministro de Qatar en el marco de las conversaciones orientadas a poner fin a un conflicto que ya se extiende por tres meses

A pesar de la incertidumbre diplomática, la actividad en el estrecho de Ormuz no se ha detenido. En las últimas 24 horas, 32 buques atravesaron la vía marítima bajo autorización de la Guardia Revolucionaria iraní, con lo que el total de embarcaciones que han cruzado el estrecho con permiso de Teherán desde el miércoles pasado asciende a 182.

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Los analistas advierten que incluso si se alcanza un acuerdo de paz, el restablecimiento del flujo normal de petróleo llevará meses, mientras se reparan las instalaciones de petróleo y gas dañadas. Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, señaló que “aunque aún no está cerrado, parece haber cierta esperanza de que empecemos a ver algo de petróleo circulando por el estrecho de Ormuz”.

Rory Johnston, fundador del boletín Commodity Context, adoptó una postura más escéptica: “En los últimos meses nos hemos acercado al acuerdo en repetidas ocasiones, pero luego todo se ha venido abajo por cuestiones de detalle, y Ormuz sigue cerrado”.

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Flynn agregó que un eventual acuerdo con Irán, combinado con la adhesión de más Estados árabes a los Acuerdos de Abraham —negociados durante el primer mandato de Trump para normalizar relaciones entre países árabes y de mayoría musulmana con Israel—, “podría suponer una reducción significativa de la prima de riesgo en Oriente Medio”.

Pese al retroceso del lunes, el Brent acumula una revalorización del 32,64% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y un avance del 58% en lo que va del año.

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(Con información de EFE y Reuters)