El Pentágono desclasificó una segunda tanda de archivos sobre OVNIs: videos de derribos, esferas sumergibles y testimonios inéditos de la NASA

El Pentágono publicó una segunda tanda de archivos sobre OVNIs y generó más de mil millones de visitas en su portal oficial

El Pentágono volvió a sacudir la agenda internacional al liberar una segunda tanda de archivos secretos sobre fenómenos anómalos no identificados. La magnitud del interés quedó expuesta en cifras inéditas: en apenas 15 días, el portal oficial del gobierno estadounidense superó mil millones de visitas.

En su columna para Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont desglosó el contenido de los documentos, los videos más impactantes y el trasfondo político de una divulgación que, lejos de aportar certezas, multiplica las preguntas.

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El programa y los números

El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Defensa lanzó el sistema PURSUE —Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters— con una primera tanda de más de 160 archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, el término oficial que reemplaza a OVNI. El 22 de mayo publicó una segunda tanda.

La difusión de documentos incluye más de 50 videos de avistamientos recientes y testimonios inéditos de la NASA sobre fenómenos anómalos (AP Foto/Alex Brandon)

La segunda tanda incluyó más de 50 videos previamente clasificados y otros documentos relacionados con avistamientos. “222 archivos en dos tandas, con 209 avistamientos entre 1948 y 1950”, detalló Serbin Pont.

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Desde el lanzamiento del sitio, el Departamento de Guerra informó que la página recibió más de mil millones de visitas en todo el mundo, lo que el gobierno describió como “niveles de interés sin precedentes”.

Los archivos más llamativos

Entre los videos más comentados figura el derribo de un objeto no identificado sobre el lago Huron en 2023. El incidente ocurrió semanas después de que un globo espía chino atravesara territorio estadounidense, en un contexto de alta alerta por objetos aéreos anómalos. Reportes posteriores sugirieron que el objeto podría haber sido un globo operado por aficionados. Serbin Pont fue directo: “Le han disparado un misil AIM-9X y lo han detonado. Para mí es un globo”.

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Entre los archivos desclasificados destaca el derribo de un objeto no identificado sobre el lago Huron en 2023 por un misil AIM-9X (Infobae en Vivo)

Un segundo video de 2022, sin ubicación identificada, muestra múltiples objetos esféricos entrando y saliendo del agua cerca de un submarino. El panel señaló un problema recurrente en los materiales publicados: la falta de contexto hace que imágenes que inicialmente parecen inexplicables resulten ser aves u objetos convencionales.

La segunda tanda también incluye el testimonio de un oficial de inteligencia que describió haber visto “dos grandes esferas que se encendieron” junto a su helicóptero, con un centro blanco o amarillo que emitía luz en todas direcciones. Los aviones enviados a identificarlas no lo lograron.

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Serbin Pont sumó otro hallazgo: grabaciones de la NASA con conversaciones de astronautas del Apolo 12 sobre fenómenos extraños durante el sueño. “Conversaciones sobre cosas raras que les ocurrieron mientras dormían, que veían luces”, detalló.

Grabaciones de la NASA revelan conversaciones de astronautas del Apolo 12 sobre luces y fenómenos extraños ocurridos durante el sueño (NASA/Pentágono)

La hipótesis sobre la estrategia

Más allá del contenido de los archivos, Serbin Pont planteó una lectura política sobre el proceso de divulgación. “Van a seguir sacando tanda tras tanda hasta que a la gente le parezca completamente irrelevante. Hasta que de repente empiecen a sacar cosas que son importantes”, advirtió.

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Según su análisis, la estrategia apunta a erosionar el impacto de la información, acostumbrando al público a la divulgación sistemática de archivos para que el tema pierda peso antes de que aparezca material realmente disruptivo.

Los propios documentos del Pentágono refuerzan esa lectura: los archivos publicados hasta ahora no sugieren ninguna encubrimiento generalizado de encuentros extraterrestres ni indican que el gobierno haya tenido interacción con seres de otros planetas. “Si cada 15, 20 días están sacando una tanda así, creo que van a dar mucho tiempo para entretenerse”, concluyó Serbin Pont.

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