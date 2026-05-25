Meta amenaza con bloquear Facebook e Instagram en todo Nuevo México en una disputa judicial por seguridad infantil

Una eventual salida de Facebook e Instagram de Nuevo México marcaría un punto de inflexión en la relación entre las tecnológicas y las autoridades estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta amenazó con bloquear Facebook e Instagram en todo el estado de Nuevo México como respuesta a una demanda estatal que exige nuevas medidas para proteger a menores en sus plataformas.

La advertencia, presentada ante un tribunal, marca la primera vez que la compañía plantea dejar sin acceso a sus redes sociales a todos los habitantes de un estado en Estados Unidos, según reportó NBC News.

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De acuerdo con los documentos judiciales, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg argumentó que cumplir con la obligación de verificar con un 99% de precisión que los usuarios sean mayores de 13 años es irrealizable con la tecnología actual, y que si el tribunal mantiene esa exigencia, no tendría otra opción que cerrar el servicio.

La ofensiva judicial busca imponer nuevas reglas a las redes sociales para frenar los riesgos a los que se exponen los adolescentes en línea (Jim Weber/Santa Fe New Mexican vía AP, archivo)

El litigio en Nuevo México forma parte de una ola de más de 40 demandas estatales en Estados Unidos que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores.

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Según AP News, el caso local es el primero que llega a la etapa judicial donde se discuten medidas correctivas concretas. Los fiscales piden que Meta implemente una verificación de edad eficaz, controles parentales, límites de acceso para usuarios por debajo de la edad legal, advertencias sobre riesgos, cambios en los algoritmos de recomendación y restricciones al cifrado de extremo a extremo en cuentas de menores.

Además, solicitan que las cuentas de adolescentes estén vinculadas a sus tutores y que las reformas sean supervisadas por un monitor independiente.

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“Muchas de las solicitudes son tecnológicamente o prácticamente inviables y, en esencia, obligarían a Meta a crear aplicaciones totalmente separadas para uso exclusivo en Nuevo México”, afirmó ante el tribunal la compañía, citada por The Guardian.

La compañía sostiene que las condiciones impuestas exceden las capacidades técnicas actuales y pondrían en jaque la operación de sus servicios en la región (REUTERS/Daniel Cole)

Implicancias y antecedentes

Un cierre de Facebook e Instagram en Nuevo México, que cuenta con 2,1 millones de residentes, implicaría dejar al estado sin acceso a dos de las plataformas más populares del mundo. La medida también afectaría el uso comercial y publicitario, según AP News.

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Eric Goldman, codirector del High Tech Law Institute de la Universidad de Santa Clara, indicó que una retirada solventaría para Meta las preocupaciones legales sobre daños a menores, pero enviaría un mensaje hostil y podría acarrear consecuencias imprevistas. El especialista recordó que en 2023, Facebook bloqueó noticias locales en Canadá como reacción a una ley que obligaba a las plataformas a pagar a los editores por enlazar su contenido.

The Guardian subrayó que la amenaza de Meta no tiene precedentes en el país y que, de hacerse efectiva, marcaría un punto de inflexión en la relación entre grandes tecnológicas y las autoridades estatales.

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Sin embargo, tanto la empresa como analistas consideran poco probable que el cierre se concrete, aunque la polémica evidencia la presión creciente sobre las plataformas digitales respecto al bienestar infantil.

Expertos advierten que restringir el acceso a plataformas digitales podría transformar los hábitos de comunicación y el entorno social de miles de jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la amenaza de Meta como una “maniobra de relaciones públicas”. “Sabemos que Meta tiene la capacidad de hacer estos cambios. Durante años, la empresa reescribió sus propias reglas, rediseñó sus productos e incluso cedió a las exigencias de dictadores para preservar el acceso a los mercados”, declaró Torrez, en declaraciones recogidas por The Guardian.

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Y además, Torrez aseguró que “esto no trata sobre capacidad tecnológica. Meta simplemente se niega a poner la seguridad de los niños por delante de la interacción, los ingresos publicitarios y las ganancias”.

En otra intervención, el fiscal general expresó sus dudas sobre la disposición real de la compañía para desconectar sus plataformas en todo el país, según AP News.

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El fiscal general encabeza el reclamo y sostiene que la seguridad de los menores debe prevalecer sobre los intereses económicos de las empresas tecnológicas (AP/Archivo)

Meta sostiene que mejora continuamente la seguridad infantil en sus redes sociales y que el enfoque exclusivo en sus servicios ignora el uso de otras aplicaciones por parte de adolescentes.

Un portavoz de la empresa afirmó que las medidas propuestas limitan los derechos parentales y la libertad de expresión en Nuevo México.

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En su defensa judicial, la compañía negó que sus redes constituyan una molestia pública y comparó su caso con la responsabilidad de las cadenas de comida rápida respecto a la obesidad.